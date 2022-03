Boldini, esordio amaro ma a testa alta

Il Brusaporto ha riaperto il campionato nel giro di poche settimane: dopo il ribaltone nel giro di 120 secondi di una settimana fa proprio ai danni della capolista, oggi si ritrova a sorridere di nuovo dinnanzi ad una buona Brianza Olginatese, e portandosi così a sole quattro lunghezze dal Sangiuliano City. Il 3-2 finale matura soprattutto grazie a dei calci piazzati ottimamente sfruttati dai padroni di casa, fra i quali brilla la gemma imparabile di Forlani. I lecchesi di contro giocano bene e appaiono propositivi, ma sono costretti alla resa in particolare nel momento in cui rimangono in dieci a mezzora dal termine. E a nulla serve il partitone di Ekuban, purtroppo per il neoallenatore Boldini.

LA PARTITA



Non si può definire buona la prima di Boldini sulla panchina della Brianza Olginatese, ma il 3-2 subito fra le mura del forte Brusaporto lascia ben sperare. Se infatti il problema principale ad oggi era la fase offensiva, appare chiaro il messaggio di ripresa lanciato da Ekuban, autore di una bella doppietta. I suoi due centri sono una bella iniezione di fiducia ed arrivano in rapida successione attorno alla mezzora della prima frazione: il primo viene confezionato da un lungo lancio a scavalcare l'ultima linea avversaria, il secondo è un gran tiro incrociato dopo un vero e proprio inno alla conduzione palla in ripartenza. Nel mezzo il capolavoro su punizione di Forlani. Nonostante quanto fatto di buono, i lecchesi tuttavia sono costretti ad alzare bandiera bianca nella ripresa. Un po' perché le palle inattive a sfavore sono un problema (le tre reti del Brusa vengono da situazioni pressoché analoghe), un po' perché rimanere in dieci per trenta minuti non è il massimo contro i secondi della classe. I padroni di casa sono invece cinici e indiavolati nella ripresa, e trovano le due reti necessarie nel giro di 27 minuti; una punizione spizzata a inizio ripresa sposa infatti l'inserimento di Cortinovis, bravo a farsi trovare pronto. Mentre successivamente si cala nella parte del goleador Vitali, che raccoglie una torre nel cuore dell'area di rigore. Attesissimo il ritorno di Boldini nel suo stadio domenica prossima, contro la Casatese, quando dovrà cercare i primi punti della sua nuova era in ottica salvezza.

IL TABELLINO

Brusaporto - Brianza Olginatese 3-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 3-2): 29' Ekuban (Bri), 31' Forlani (Bru), 34' Ekuban (Bri), 2' st Cortinovis (Bru), 27' st Vitali (Bru).

BRUSAPORTO (4-3-3): Aceti, Ippolito, Cortinovis (27' st Menni), Guidelli, Beduschi, Ondei, Valsecchi (1' st Sokhna), Forlani, Stefanoni (43' st Apollonio), Galelli (21' st Vitali), Iori (37' st Siciliano). A disp. Brevi, Del Fiore, Rodolfi, Ferraro. All. Carobbio.

BRIANZA OLGINATESE (5-3-2): Colnago, Fischetti, Brini, Guanziroli, Redaelli, Ruggeri, Belingheri, Panzetta, Ekuban, Crema, Caraffa (31' st Speziale). A disp. Guarino, Galbusera, Rada, Citterio, Duguet, Momentè, Del Re. All. Boldini.

ARBITRO: Recupero di Lecce 6.5.

ASSISTENTI: Hader e Iemmi.

ESPULSO: 16' st Crema (Bri).

AMMONITI: Ondei (Bru), Crema (Bri), Crema (Bri), Sokhna (Bru), Belingheri (Bri).