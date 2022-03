Fallo del portiere e calcio di rigore: gli 11 metri permettono di andare a -5 dalla vetta

La Folgore Caratese fa suo un match fondamentale in ottica alta classifica e sfrutta i passi falsi sia del Legnano che del Sangiuliano. Il pareggio dei lilla sul campo del Ponte San Pietro consente agli uomini di Longo di staccare ulteriormente i milanesi e di instaurarsi, insieme al Brusaporto vincente anche oggi, pericolosamente alle spalle proprio dei gialloverdi di Ciceri. Un campionato che sembra tutt’altro che chiuso, con tanti colpi di scena ancora da verificarsi. La vittoria di oggi, avvenuta grazie al penalty vincente di Cocuzza, dimostra ancora una volta il carattere dell’undici brianzolo, che ha saputo avere pazienza per colpire quando ce n’è stata l’occasione. Dall’altro lato, prestazione di livello per la Real Calepina, che ha dovuto giocare in 10 uomini sin dal 21’ a causa dell’espulsione di Canalicchio, ingenuo in occasione di entrambi i falli puniti con l’ammonizione.



ROSSO TINTA UNITA

Come il cartellino sventolato in faccia a Canalicchio dall’arbitro Marchioni al 21’ della prima frazione. È l’unico schizzo di colore in un primo tempo grigio in termini di spettacolarità allo stadio “Casati” di Verano. Nonostante la buona dose di agonismo messa in campo dalle due squadre, si vedono pochissime occasioni degne di nota per tutto l’arco dei primi 45’. A farsi notare è soprattutto N’Diaye, attaccante ospite protagonista di alcune belle azioni palla al piede che hanno messo in difficoltà la difesa brianzola. Come al 10’, quando mette un bel pallone a rimorchio in area e, sullo sviluppo dell’azione, Raccagni non riesce a insaccare il tap in vincente per via di un'ottima opposizione della difesa, reattiva ad allontanare la minaccia. Il secondo, e ultimo, tentativo del primo tempo ce l’ha la formazione di casa, con il corner battuto al 46’ e la mischia in area che fa recapitare il pallone sui piedi di Gigli: tiro respinto da Gherardi in uscita, abile a chiudere lo specchio della porta al difensore azzurro. Tanti cartellini, ma poche emozioni per un primo tempo che si chiude a reti bianche.



CROCE E DELIZIA

È senz’altro la prestazione dell’estremo difensore dei bergamaschi, protagonista di una serie di ottimi interventi, ma anche del fallo che porta al rigore decisivo. Seppur con l’uomo in meno, gli ospiti organizzano una buona resistenza agli assalti della Folgore che, anche con il controllo totale del possesso, fatica a trovare gli spiragli per fare male. Serve un episodio, nient’altro. Al 24’ Crippa, che oggi sostituiva lo squalificato Longo, inserisce Lo Faso e la squadra guadagna in termini di inventiva e vivacità. Ecco che al 27’ arriva l’episodio della svolta: Kouda viene attaccato fallosamente in area da Gherardi fuori tempo e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Cocuzza spiazza l’autore del fallo e sblocca una partita che sembrava stregata. In seguito, Gherardi ipnotizza Di Stefano su una potente conclusione al 33’ e al 35’ Peresin non calcia da pochi passi, fallendo l’ultima occasione per raddrizzare il match. Dopo un corposo recupero, la partita finisce con l’1-0 che fa esplodere di gioia la dirigenza brianzola.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE-REAL CALEPINA 1-0

RETE: 28’ st Cocuzza (F).

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Merelli 6, Grbic 6.5, Gigli 6, Romano 6 (14’ st Fognini 6), Kone 6 (23’ st Lo Faso 7), Ciko 6, Cocuzza 7 (35’ st Gomez sv), Di Stefano 6 (39’ st Caiazza sv), Esposito 6 , Kaziewicz 6 (14’ st Troiano 6.5), Kouda 6.5. A disp. Nocco, Alabiso, Felici, Repetto. All. Crippa 7.

REAL CALEPINA (3-5-2): Gherardi 5.5, Vallisa 6, Valois 5.5, Pozzoni 6 (32’ st Peresin 5), Paris 6, Losa D. 5.5, Canalicchio 4, Tirelli 6 (23’ st Giangaspero 6), Chiossi 6 (39’ st Mehic sv), Raccagni 6 (41’ st Bacchin sv), N’Diaye 6.5 (11’ st Belotti 5.5). A disp. Alvigini, Hoxha, Fini, Manenti. All. Capelli 6.

ARBITRO: Marchioni di Rieti 6.5.

ASSISTENTI: Storgato di Castelfranco Veneto e Roncari di Vicenza.

AMMONITI: Chiossi (RC), Canalicchio (RC), Esposito (FC), Kouda (FC), Valois (RC), Merelli (FC), Troiano (FC).

ESPULSO: 21' Canalicchio (RC).

LE PAGELLE

FOLGORE CARATESE

Merelli 6 Non deve mai sporcarsi i guantoni perché di minacce dalle sue parti non ne arrivano praticamente mai.

Grbic 6.5 Freddo nelle giocate e deciso nei contrasti, una pedina fondamentale nella retroguardia azzurra.

Gigli 6 Tutto sommato bravo a limitare gli attacchi neanche troppo pericolosi della formazione ospite. Comanda a dovere la difesa.

Romano 6 Buona prova in mezzo al campo, di sostanza e anche di qualità, agendo da centro smistamento di diversi palloni.

14’ st Fognini 6 Si vede cha ha voglia di fare al suo ingresso in campo ed è subito propositivo.

Kone 6 Difficile guizzare via dalla sua parte di campo. Prova infatti ad accentrarsi per provare a essere pericoloso, ma senza grandi successi.

23’ st Lo Faso 7 Grande intraprendenza per l’ex Palermo e Fiorentina. Ci prova subito con un tiro da fuori e si rende protagonista di una serie di progressioni importanti palla al piede.

Ciko 6 Match di grande sacrificio, nonostante non riesca quasi mai a fare giocate potenzialmente pericolose e incisive.

Cocuzza 7 In più di un’occasione si fa forse prendere dalla troppa voglia di fare, perdendo di vista la giocata più elementare. Realizza con freddezza il rigore che decide il match.

Di Stefano 6 Pallone attaccato al piede, porta a spasso il centrocampo ospite, ma fatica a dare verticalità al gioco dei suoi.

Esposito 6 Fatica nei primi minuti a stare dietro al suo avversario e paga con un cartellino giallo condizionante dopo pochi minuti di gioco.

Kaziewicz 6 Non arrivano grosse minacce nella sua zona di competenza e, con il minimo indispensabile, riesce sempre a cavarsela.

14’ st Troiano 6.5 Partita sontuosa di intelligenza e anche in fase di rottura.

Kouda 6.5 Non gli arrivano tanti palloni giocabili e, non a caso, fatica a ritagliarsi uno spazio da protagonista in questa partita. Ha il merito di conquistarsi il rigore.

All. Longo 6 Qualche contromossa tattica più incisiva avrebbe potuto farla dopo la superiorità numerica ma, contro la miglior difesa, porta comunque a casa il risultato.

REAL CALEPINA

Gherardi 5.5 Fa tante belle cose evitando guai peggiori ai suoi, ma l’intervento in ritardo che porta al rigore è pesante e decisivo.

Vallisa 6 Quando la squadra ha bisogno del sacrificio di tutti, non si tira indietro e dà la sua mano fondamentale in fase di pressing e con qualche anticipo degno di nota.

Valois 5.5 Poca precisione nei passaggi nonostante la buona propensione alla spinta in avanti. I possessi palla poteva gestirli molto meglio.

Pozzoni 6 Una garanzia con la sfera ai piedi, oggi ha poche opzioni di passaggio, anche per via dell’inferiorità numerica maturata troppo presto.

32’ st Peresin 5 Ha subito l’occasione per andare a segno, ma ci impiega troppo a decidere cosa fare e si divora il pari.

Paris 6 Tutto sommato regge bene l’urto dell’attacco azzurro, leggendo con i tempi giusti le giocate avversarie.

Losa D. 5.5 Non sempre irreprensibile negli interventi, soffre in qualche caso l’iniziativa avversaria e si vede costretto a ricorrere al fallo.

Canalicchio 4 Al 21’ lascia i suoi in 10 per due falli evitali a inizio partita. Il cartellino rosso condiziona pesantemente l'andamento del match.

Tirelli 6 Fa un po’ da perno in avanti, soprattutto dopo l’espulsione a inizio match, e se la cava abbastanza bene, considerando anche la forza dell'avversario.

23’ st Giangaspero 6 Si batte e lotta là davanti, più di così era difficile chiederglielo.

Chiossi 6 Prende un giallo dopo appena 5’ di gara che lo condiziona per i restanti 85’. Riesce comunque a giocare un match equilibrato.

Raccagni 6 Fa ottima guardia sulla fascia sinistra. Costringe quasi sempre gli avversari a dover girare al largo per compiere la giocata.

N’Diaye 6.5 La sua vivacità è il leitmotiv della prima frazione, dai suoi piedi nascono diversi pericoli per la difesa di casa. Cala nella ripresa.

11’ st Belotti Sembra sentire la pressione della partita e cade in qualche errore di troppo.

All. Capelli 6 Al 21’ del primo tempo si complicano già i piani per per il vice di Carminati a causa dell’espulsione di Canalicchio. Trova la giusta quadra con un cambio modulo, ma non basta.

ARBITRO

Marchioni di Rieti 6.5 Severità fin dal primo minuto, ma era quello che ci voleva per evitare che la partita potesse diventare particolarmente cattiva, agonisticamente parlando.