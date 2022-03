Prima vittoria dal ritorno in panchina: il derby è bianconero

Il derby lecchese si tinge di bianconero: la Brianza Olginatese batte 2-1 la Casatese e Boldini festeggia la prima vittoria dal suo ritorno in panchina. Le buone impressioni di due settimane fa con il Brusaporto vengono dunque tramutate in 3 punti fondamentali per la salvezza, mentre in casa biancorossa il rammarico è notevole, sia per l'occasione superare il Desenzano Calvina al quinto posto che per un secondo tempo condotto al di sotto delle proprie potenzialità.

SPECCHIO RIFLESSO

Partita bloccata fin dalle prime battute. D'altronde la posta in gioco è troppo alta da ambo le parti per pretendere un atteggiamento garibaldino. A ciò si aggiunge lo schieramento speculare adottato dai due allenatori, un 3-5-2 che moltiplica i duelli lungo il campo e non giova alla spettacolarità. Pochi quindi i tiri in porta, sebbene sia l'Olginatese sia la Casatese abbiano delle soluzioni tattiche preparate. In particolare sono i padroni di casa a sfruttarle in avvio, combinando sulla fascia sinistra e mettendo Fischetti a tu per tu con Pirola, che però lo ipnotizza. I successivi attacchi alla profondità dei bianconeri vengono facilmente neutralizzati dalla Casatese, la quale sospinta dal proprio tifo acceso sugli spalti inizia a prendere campo. Gli ospiti, forti dell'affinità tra le proprie punte, cercano sempre un passaggio in più per andare in porta, sprecando alcune potenziali palle gol. Vana è pure la vampata nel finale, prima con un pallonetto di Pontiggia e poi con Comberiati. Si va al riposo dunque sullo 0-0.

PROVA A PRENDERMI

Nella ripresa, come spesso accade, la partita si fa più accesa. Ad approfittarne sono i bianconeri, che già al 3' si rendono pericolosi sull'asse Belingheri-Caraffa. Che il punto dove sfondare sia la fascia destra gli uomini di Boldini l'hanno ben capito, tant'è che dopo altri 5 minuti passano: sul cross basso dell'esterno di casa il primo ad arrivare è il solito Caraffa, che insacca con un colpo da attaccante d'area. Il gol non dà affatto la scossa alla Casatese, che anzi pare ancora più in affanno nei minuti a venire. Non a caso, l'allenatore biancorosso rivoluziona la sua squadra con un triplo cambio, che porta i suoi frutti. Dopo aver placato le offensive olginatesi, gli ospiti si affacciano più spesso dalle parti di Colnago e alla mezz'ora trovano, per un tocco di mano in seguito a un corner dalla sinistra, il rigore che potrebbe riaprire il match: dal dischetto si presenta Recino, che calcia centralmente e insacca. Le tre punte della Casatese tuttavia, esclusa una rasoiata di Masini, non riescono a rendersi pericolose e lasciano spazi in mezzo al campo di cui approfitta l'Olginatese, che al 42' trova il gol vittoria: i padroni di casa rubano palla e si involano sulla destra, da cui filtra in area un pallone per Citterio, il quale aggancia e trafigge Pirola. Pochi i pericoli creati e tante le proteste nel finale da parte degli atleti ospiti, il cui assalto è sì generoso ma anche impreciso. Alla fine la spunta l'Olginatese, che può ora sperare di raddrizzare una stagione travagliata.

IL TABELLINO

BRIANZA OLGINATESE-CASATESE 2-1

RETI (1-0, 1-1): 8' st Caraffa (B), 30' st Recino (C), 42' st Citterio (B).

BRIANZA OLGINATESE (3-5-2): Colnago 6.5, Tarasco 6.5, Fischetti 6 (26' st Citterio 7), Viganò M. 6, Cavagna 7, Redaelli 6, Belingheri 7 (28' st Rada 6.5), Panzetta 7, Ekuban 6, Duguet 6 (13' st Brini 6.5), Caraffa 7.5. A disp. Guarino, Bernacchi, Corbetta, Speziale, Del Re, Momentè. All. Boldini 7.

CASATESE (3-5-2): Pirola C. 6.5, Corna 5.5, Ghilardi 6, De Angelis 6 (16' st Recino 7), Morganti 6, Fusi 5.5 (46' st Riva sv), Sassella 5.5 (46' st Morlandi sv), Mecca 6, Comberiati 6.5 (16' st Masini 6.5), Isella 6.5, Pontiggia 5.5 (16' st Sala 6.5). A disp. Ferrara, Perego A., Biscotti, Coscarella. All. Mazzoleni 6.5.

ARBITRO: Teghille di Collegno 7.

ASSISTENTI: Russo e Cufari.

AMMONITI: Redaelli (B), Sassella (C), Belingheri (B), Corna (C), Viganò (B).

LE PAGELLE

BRIANZA OLGINATESE

Colnago 6.5 Non corre particolari pericoli e quei pochi li sventa senza troppi patemi. Bene nelle uscite, meno sui rinvii, specie se sotto pressione.

Tarasco 6.5 Ha a che fare con degli ossi duri ma dimostra buone doti in anticipo, nonché un certo senso della posizione.

Fischetti 6 Spinge con costanza sulla fascia, abbinando corsa e tecnica. Peccato per il possibile 1-0 sprecato e per un calo di rendimento nella ripresa.

26' st Citterio 7 Inizialmente alle prese con la prestanza di Sala sulla fascia, sfrutta una rara sortita per segnare il gol partita. Decisivo.

Viganò 6 A volte fa correre dei rischi con alcune spazzate rivedibili, ma nel complesso regge discretamente in difesa.

Cavagna 7 Inizialmente in ombra, emerge alla distanza. Nulla da rimproverare: gioco semplice e pulito, buone coperture e qualche saggio di tecnica per la gioia del pubblico.

Redaelli 6 Dietro corre pochi rischi, ma talvolta verticalizza in modo avventato buttando via il pallone.

Belingheri 7 Il più grintoso dei suoi. Sulla fascia la fa da padrone chiudendo gli avversari e proponendosi di continuo, fino a servire l'assist dell'1-0.

28' st Rada 6.5 Cestina una buona occasione scivolando sul più bello, ma sa rendersi utile nel finale con la sua difesa di palla.

Panzetta 7 Sempre preciso in fase difensiva, guida la squadra e inventa anche delle dolci palombelle per gli attaccanti.

Ekuban 6 Terminale del gioco offensivo, si dà molto da fare con le sue corse e la sua fisicità. Spreca però alcune occasioni cercando la soluzione personale.

Duguet 6 Mostra un buon piglio nel primo tempo, lanciandosi in alcune conduzioni di palla ardite. Spostato sulla fascia, perde centralità nella manovra.

13' st Brini 6.5 Meno arrembante del compagno, si limita al suo coprendo bene gli spazi e giocando in modo pulito.

Caraffa 7.5 Fatica a entrare nel vivo del gioco nel primo tempo ma compensa con un'ottima applicazione nel pressing. Nella ripresa è dirompente e sfugge di continuo ai difensori.

All. Boldini 7 La sua Olginatese è ordinata, volenterosa ma soprattutto determinata a portare a casa un risultato. Azzarda esaurendo i cambi prima della mezz'ora del secondo tempo, ma ci vede giusto.

CASATESE

Pirola 6.5 Incolpevole su entrambi i gol, infonde comunque sicurezza alla squadra con qualche buona uscita.

Corna 5.5 Incappa in una giornata no. Titubante nel primo tempo, nella seconda frazione si vede poco se non per l'ammonizione.

Ghilardi 6 Dalle sue parti l'Olginatese preme e ha da patire non poco. Dimostra comunque una certa confidenza nelle chiusure.

De Angelis 6 Primo tempo non al meglio, con alcuni palloni sbagliati e una certa lentezza. Nella seconda frazione invece entra con un altro piglio.

16' st Recino 7 I suoi movimenti da attaccante navigato sono ossigeno per la squadra. Corona la prestazione con il gol dal dischetto.

Morganti 6 Rischia poco o nulla in fase difensiva, mostrandosi tranquillo. Non sempre impeccabile invece in costruzione.

Fusi 5.5 Tenta invano di sfondare sulla fascia, dove trova un tosto Belingheri. Quando avrebbe spazio i suoi cross lasciano a desiderare. (46' st Riva sv).

Sassella 5.5 In fase difensiva se la cava in scioltezza, mentre in fase di possesso mette talvolta in difficoltà i suoi, perdendo dei palloni sanguinosi. (46' st Morlandi sv).

Mecca 6 Il suo spirito nel primo tempo dà vita al centrocampo ospite, senza dimenticarsi però degli equilibri difensivi. Cala parecchio nella ripresa.

Comberiati 6.5 Non sempre incisivo sotto porta, gioca comunque in modo pulito ed è un'affidabile presenza sulla fascia.

16' st Masini 6.5 Talvolta un po' egoista, in attacco dà comunque sempre la sensazione di essere pericoloso.

Isella 6.5 Vera colonna portante della squadra. Il lavoro spalle alla porta nel primo tempo è da manuale, mentre nel secondo fatica maggiormente a farsi vedere.

Pontiggia 5.5 Gira con scaltrezza intorno a Isella e si ritaglia qualche occasione, che però spreca ritardando il tiro. Sbaglia qualche appoggio facile di troppo nella ripresa.

16' st Sala 6.5 Entra bene in partita e arriva spesso in area per concludere, senza però trovare il varco.

All. Mazzoleni 6.5 I suoi non erano certo nella loro giornata migliore e s'è visto, anche se il rendimento contro le "piccole" preoccupa. Azzeccati i cambi.

ARBITRO

Teghille di Collegno 7 Direzione sicura la sua, specie nella seconda frazione, quando allontana le proteste degli ospiti senza mai perdere la calma.

LE INTERVISTE

BRIANZA OLGINATESE

Ha perso la voce, tanto s'è sgolato dalla panchina, il tecnico bianconero Boldini, che così commenta la prova dei suoi: «Abbiamo fatto una buona gara, così come la scorsa. Oggi contro un avversario molto valido abbiamo sfruttato al massimo le nostre potenzialità, rischiando il giusto». Sull'andamento dell'incontro non ha dubbi: «Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, in cui siamo stati più coraggiosi. Nel primo invece siamo partiti con un po' di tensione e un po' di paura. Abbiamo sbagliato anche qualche passaggio e preso qualche ripartenza, ma il campo non è bellissimo e si può giocare molto poco. Comunque nella ripresa avevamo un'intensità e una carica importante. Questo è fondamentale». Infine si esprime in questo modo sulle ricadute positive di questo successo: «Ci permette di avere un po' più di serenità, anche se avevamo lavorato comunque bene in queste tre settimane. Però mancava la vittoria da sette domeniche e i ragazzi si convinceranno che possono giocarsela con tutti, se ci applichiamo in settimana».

CASATESE

Certamente amareggiato per la sconfitta, il viceallenatore della Casatese Castelli non fa drammi, riconoscendo i meriti dell'avversario: «Sconfitta bruciante sì, ma loro non hanno rubato niente e hanno fatto la loro partita. Hanno avuto più voglia di noi nel secondo tempo e questo ha fatto la differenza. Nel primo tempo siamo stati decisamente migliori noi e li abbiamo messi là, però non siamo riusciti a fare gol in quelle 2/3 occasioni. Eravamo anche riusciti a raddrizzarla nella ripresa, ma poi non è cambiato il nostro atteggiamento». Infine ha da dire questo sulle difficoltà della sua squadra nelle sfide apparentemente più facili: «Contro Vis Nova e Leon abbiamo perso ma l'atteggiamento c'è stato. Abbiamo avuto occasioni per vincerle ma gli episodi ci hanno condannato. Oggi mentalmente non è stata la stessa cosa invece».