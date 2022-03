Traversa e poi fuorigioco: la capolista non vince più, ma allunga in vetta

Il Sangiuliano non sa più vincere. Dopo la sconfitta contro il Brusaporto e il pareggio contro la Castellanzese, la squadra di Ciceri si divide la posta in palio anche contro il Legnano. Gara poco spettacolare e senza grossi sussulti, ma combattuta e maschia dal primo all’ultimo secondo. Nonostante non segnino da centottanta minuti e non ottengano bottino pieno da tre turni, i gialloverdi possono comunque tirare un sospiro di sollievo. Il Brusa è scivolato proprio contro la Caste, perdendo così un punto dalla vetta, mentre la Folgore Caratese ha pareggiato a Caravaggio, restando a cinque punti dalla capolista. Il Legnano resta invece quarto, staccando nuovamente il Desenzano Calvina.

LOTTA

Nel primo tempo non si registrano chiare occasioni da gol. Nonostante una formazione a trazione anteriore, con Barzotti, Ferrario, Qeros e Cogliati in campo contemporaneamente dal primo minuto, il Sangiuliano non si rende mai pericoloso. Le uniche due volte in cui si affaccia dalle parti di Tamma, prima spreca al quarto d’ora con Qeros, il cui sinistro dal limite dell’area è debole, poi sul finire della frazione con Ferrario, che su sponda di Pascali non si coordina nel migliore dei modi e spara alto di sinistro. Il Legnano crea ancora meno – pericoloso solo con un cross insidioso di Caradonna dopo una ventina di minuti – ma ha il merito di battagliare su ogni possesso e di difendersi con attenzione: da sottolineare, su tutti, la prova di Becchi, leader del reparto arretrato di Sgrò.

STESSO COPIONE

Dopo metà gara in sordina, la capolista comincia la ripresa con un ritmo diverso e, cinque minuti più tardi dell’intervallo, ha una grande chance. Sugli sviluppi di un angolo, Pascali tocca e Barzotti in girata colpisce la traversa; sulla respinta, Bruzzone insacca, ma in fuorigioco. Il Legnano tiene comunque botta e, un quarto d’ora più tardi, risponde con Gasparri, imbeccato da un lancio in profondità, ma il tentativo termina alle stelle. Il tempo scorre e a rendersi pericolosi sono sempre i lilla: questa volta Gasparri serve di tacco Confalonieri che, da posizione defilata, conclude alto in diagonale. La squadra di Ciceri non riesce più a rendersi pericolosa, nonostante l’espulsione di Becchi per doppia ammonizione, anzi: rischia addirittura di capicollare nel finale, all’ultima occasione della partita. Dopo che la barriera gialloverde aveva respinto una punizione dai venti metri, Barazzetta si coordina e di sinistro conclude cercando l’angolino, ma il tentativo si perde di poco sul fondo. Il Sangiuliano tira un sospiro di sollievo e si accontenta quindi di un punto, il risultato più giusto per quanto visto sul campo.

IL TABELLINO

LEGNANO-SANGIULIANO CITY 0-0

LEGNANO (4-3-3): Tamma 6, Caradonna 6 (40’ st Barbui sv), Maracchioli 6, Becchi 7, Bettoni 6.5, Di Lernia 6, Beretta 6, Confalonieri 6.5 (35’ st Robbiati sv), Ravasi 5.5 (37’ st Barazzetta sv), Ronzoni 6, Gasparri 5.5 (31’ st Quaggio 6). A disp. Tolomeo, Bertoli, Febbrasio R., Bertonelli, Bingo. All. Sgrò 6.5.

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Balducci 6, Mazzei 6 (40’ st Zanon sv), Serbouti 6.5, Marotta 6 (41’ st Lancini N. sv), Pascali 7 (40’ st Parissenti sv), Bruzzone 6.5, Spaneshi 6 (40’ st Agello sv), Barzotti 6.5, Ferrario 5.5 (20’ st Fall 6), Qeros 5, Cogliati 5. A disp. Bonadeo, Fusco, Colonna, Vingiano. All. Ciceri 6.

ARBITRO: Marin di Portogruaro 6.5.

ASSISTENTI: Sbardella e Boato.

ESPULSI: Becchi (L) al 34’ st per doppia ammonizione.

AMMONITI: Serbouti (S), Spaneshi (S), Becchi (L), Marotta (S), Bruzzone (S).

LE PAGELLE

LEGNANO

Tamma 6 Attento nelle uscite, non subisce nemmeno un tiro nello specchio.

Caradonna 6 L’unica occasione della prima frazione nasce dai suoi piedi, un cross insidioso. Amministra bene in difesa. (40’ st Barbui sv).

Maracchioli 6 Ordinato dietro, si spinge poco in avanti. Prestazione sufficiente.

Becchi 7 Prestazione sontuosa. Spegne sul nascere ogni iniziativa del Sangiuliano con interventi e letture magistrali. Mezzo voto in meno per l’espulsione incassata a dieci dal termine.

Bettoni 6.5 Al fianco di Becchi, contribuisce ad annullare le azioni offensive degli avversari con chiusure precise e puntuali.

Di Lernia 6 Rischia solo nel primo tempo con una palla persa su Cogliati, poi gestisce e difende bene.

Beretta 6 Corre tanto e da una mano in fase di posizionamento, dando il suo contributo ai fini del risultato.

Confalonieri 6.5 Il più attivo dei lilla. Sulla destra è pimpante, prova anche la conclusione nella ripresa, ma sbaglia la misura (35’ st Robbiati sv).

Ravasi 5.5 Contro Pascali è sempre dura per tutti, lui si sbatte ma non viene risparmiato dal capitano del Sangiuliano, che lo contiene al meglio (37’ st Barazzetta sv).

Ronzoni 6 Ci mette qualità, almeno quando può, in più si sacrifica tanto in fase di non possesso.

Gasparri 5.5 Primo tempo nulla, nella ripresa entra in due azioni offensive, prima con una conclusione alta, poi con una sponda di tacco per Confalonieri.

31’ st Quaggio 6 Buon ingresso, mette pressione alla difesa avversaria, facendo a sportellate coi centrali.

All. Sgrò 6.5 I suoi non concedono nulla e si rendono anche pericolosi. Punto meritato.

SANGIULIANO CITY

Balducci 6 Discorso analogo a quello fatto per il collega. In porta non gli calciano mai, è attento quando serve.

Mazzei 6 Nel primo tempo è propositivo, nel secondo invece spinge meno. Dietro è attento. (40’ st Zanon sv).

Serbouti 6.5 Si rende pericoloso con rimesse laterali che sono traversoni. In difesa, anche lui, non soffre.

Marotta 6 Davanti alla difesa fa un po’ fatica a seguire i ritmi frenetici della gara. Rimedia un giallo per evitare potenziali guai peggiori.

Pascali 7 De Ligt ha detto di Chiellini: «Gioca le partite di calcio come se leggesse un libro. Sa sempre quello che sta per succedere». Ecco, per lui il concetto è più o meno lo stesso. Pericoloso anche in zona gol. (40’ st Parissenti sv).

Bruzzone 6.5 Gli annullano un gol per fuorigioco nel primo tempo, poi in difesa amministra e controlla bene.

Spaneshi 6 Ogni tanto prova l’uno contro uno, ma senza riuscire a creare superiorità numerica. Prestazione opaca. (40’ st Agello sv).

Barzotti 6.5 Prende un legno nel primo tempo e, in una partita dove si è faticato a giocare con tecnica, è l’unica voce fuori dal coro, rendendosi protagonista di alcune belle giocate.

Ferrario 5.5 Solo una girata – difficile – nel primo tempo, poi nulla più in termini offensivi. Cerca di sbattersi anche in fase di non possesso, ma la condizione migliore è lontana.

20’ st Fall 6 Riceve pochi palloni, ma prova a guadagnarsi spazio e falli quando entra in possesso della sfera.

Qeros 5 Non riesce ad accendersi come suo consueto e la manovra del Sangiuliano ne risente. In una gara con così pochi spazi, avrebbe dovuto fare di più.

Cogliati 5 Anche lui non lascia il segno come avrebbe potuto. Scippa il pallone da cui parte la prima azione dei gialloverdi nel primo tempo, poi però sparisce.

All. Ciceri 6 Non è un momento facile dal punto di vista realizzativo, si consola col secondo clean sheet di fila e il primo posto invariato.

ARBITRO

Marin di Portogruaro 6.5 Giusta l'espulsione a Becchi e i cartellini che tira fuori dal taschino. Direzione buona.