Un gol dopo 11 secondi, dallo 0-2 al 3-2 in 15 minuti e i clamorosi passi falsi delle corazzate!

Un gol dopo 11 secondi, una rimonta dallo 0-2 al 3-2 in 15 minuti e le prime due della classe che si graziano e si ringraziano a vicenda per due mancate vittorie quasi clamorose: tutto questo nel turno infrasettimanale di Serie D, Girone A, che ha mandato in scena la 30ª giornata e che lascia otto giornate ancora da disputare (più il recupero tra Casale e Derthona).



L’oscar del gol più veloce dell’anno lo vince Robert Filip dell’Hsl Derthona che ci mette 11 secondi per gonfiare la rete (del Fossano) nella vittoria per 2-0 dei leoni. Rimonta da record (le seconda dopo quella di domenica ad Asti sempre soto di due gol) per il Bra, che in casa col Ligorna vede gli ospiti andare sul 2-0, ribaltato tra il 25’ e il 40’ della ripresa dal rigore di Marchisone e i gol di Pavesi e Tos.



Si graziano e si ringraziano a vicenda invece le due corazzate e regine del girone Novara e Sanremese: il Novara non va oltre lo 0-0 in casa del Casale (unico brivido il gol annullato a Diop al 90’ per fuorigioco - troppo poco per dare risposte all’1-5 di domenica al Piola con la Sanremese). Con la crisi della squadra di Marchionni che sembra senza fine: nelle ultime 7 gare giocate, sono arrivate solo 2 vittorie, 3 pareggi e ben 2 sconfitte. Non ne approfitta la Sanremese che, dopo la sbornia di domenica al Piola, va in svantaggio in casa con l’Asti, resta in inferiorità numerica e acciuffa il pareggio nel finale per un 1-1 che lascia grande amarezza (anche perchè a Sanremo si è iniziato con 30’ di ritardo rispetto alla gara del Novara con i liguri che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo sapendo il risultato del Novara…). Il distacco in vetta dunque rimane di tre punti a favore del Novara.



In chiave ‘salvezza’ vittoria pesantissima della Caronnese (di misura sul Chieri con gol di Rocco) contro il Chieri, prolungando la serie senza vittorie dei collinari. Nelle ultime 7 gare infatti, la squadra di Didu ha racimolato 3 pareggi e 4 sconfitte, segnando la miseria di due gol e ora si trova a + 4 dal playout. Tre punti pesantissimi anche per il Gozzano in casa del PDHAE, seconda vittoria di fila (e sempre per 3-0) per la squadra di Schettino mentre per il PDHAE risuonano i campanelli d’allarme, ora a +2 sull’RG Ticino che occupa l’ultimo posto per il playout.



RG Ticino che si porta in vantaggio con Sansone dopo pochi minuti contro l’Imperia, che però riesce a pareggiare ottenendo un punto prezioso per alimentare le proprie speranze (restando così a -6 proprio dall’RG Ticino nell’ipotetico playout) con una vittoria dell’RG che avrebbe forse cambiato un po’ il panorama. Pareggio-brodino per antrambe tra Sestri Levante e Città di Varese così come un punticino prezioso se lo dividono Vado e Borgosesia a puntellare classifica e certezze.

Pareggio che serve a poco invece tra le ultime due della classe: Saluzzo e Lavagnese. I granata di Briano sfiorano il successo portandosi in vantaggio, venendo raggiunti a pochi minuti dalla fine dalla Lavagnese per un 1-1 che serve a poco a entrambe. Il Saluzzo fanalino di coda sale a 18 punti (-17 dall’RG ipotetico rivale di un playout che sembra impossibile) così come la Lavagnese sale a 22 punti (a -13 sempre dall’RG, 15ª in classifica - ricordaiamo che il playout non si disputa in caso di differenza di punti tra le rivali pari o superiore agli 8 punti).

Serie D - Girone A - Risultati e marcatori 30ª giornata



Bra-Ligorna 3-2

RETI: 19' Cericola (L), 42' Cipolletta (L), 25' st rig. Marchisone (B), 28' st Pavesi (B), 40' st Tos (B).

Caronnese-Chieri 1-0

RETI: 19' st Rocco (Ca).

PDHAE-Gozzano 0-3

RETI: 9' Rao (G), 28' Cozzari (G), 40' st Gemelli (G).

RG Ticino-Imperia 1-1

RETI: 3' Sansone (R), 6' st Coppola (I).

Saluzzo-Lavagnese 1-1

RETI: 22' Fink (S), 35' st Romanengo (L).

Sestri Levante-Città di Varese 1-1

RETI: 10' rig. Pane (S), 20' Mamah (C).

Vado-Borgosesia 1-1

RETI: 25' Galvanio (V), 41' Areco (B).

Sanremese-Asti 1-1

RETI: 18' st Ciletta (A), 33' st rig. Anastasia (S).

HSL Derthona-Fossano 2-0

RETI: 1' Filip (H), 6' st Otelè (H).

Casale-Novara Fc 0-0



Serie D - Girone A - Classifica e prossimo turno

Classifica: Novara Fc 63, Sanremese 60, HSL Derthona* 50, Città di Varese 48, Casale* 45, Borgosesia 45, Bra 43, Gozzano 42, Chieri 41, Caronnese 40, Ligorna 40, Sestri Levante 39, Vado 39, PDHAE 37, RG Ticino 35, Asti 34, Fossano 31, Imperia 29, Lavagnese 22, Saluzzo 18.

(*) Una partita da recuperare

Prossimo turno (3 aprile ore 15.00): Asti-RG Ticino (0-0), Borgosesia-Sanremese (1-2), Chieri-Vado (1-1), Città di Varese-Bra (2-0), Fossano-Saluzzo (0-2), Gozzano-Casale (0-2), Imperia-Sestri Levante (0-1), Lavagnese-PDHAE (0-0), Ligorna-HSL Derthona (1-2), Novara Fc-Caronnese (2-1)

