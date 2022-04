Sbuca sul primo palo e consegna la prima vittoria al tecnico

Sono tre punti pesantissimi quelli che la Vis Nova conquista in casa dell'Arconatese grazie al gol di Mancosu sul calare del primo tempo. Una rete frutto di grinta e organizzazione dei neroverdi, bravi a recuperare un pallone in pressing e ad andare in porta con due triangolazioni sull'out di destra. Quanto basta, insieme a un gran intervento di Ferrara, per avere la meglio sui padroni di casa, salvati in un'occasione da Gambazza e poco pericolosi in attacco, complice la gran prestazione di Dugnani nelle retrovie neroverdi. Un successo, il primo per Nigro sulla panchina brianzola, che vale oro sia per il livello dell'avversario che per i risultati degli altri campi, dove la Brianza Olginatese perde r Caravaggio e Sona si frenano a vicenda. Le Lucertole si portano così a 4 punti sia dalla salvezza che dalla retrocessione diretta. Lato oroblù, il successo di settimana scorsa a Verano Brianza resta l'unico delle ultime 6 giornate, in cui sono arrivati solo 4 punti, pochi per tenere il contatto con una zona playoff che ora dista 6 lunghezze.

SBUCA MANCOSU

Dopo la grande vittoria in casa della Folgore Caratese, la voglia di riscatto e il tentativo di restare nella scia playoff dell'Arconatese passano per una Vis Nova reduce dal primo punto dell'era Nigro e bisognosa di risultati positivi per tenere alla larga la zona retrocessione diretta. Un compito dunque non facile per gli oroblù, in maglia bianca, e lo dimostra una prima parte di gara più di studio che di emozioni. I padroni di casa riescono in un paio di occasioni a entrare nell'area neroverde, soprattutto grazie a un buon pressing che permette di recuperare qualche pallone negli ultimi 25 metri. Tuttavia, davanti mancano sia il guizzo che le geometrie per arrivare al tiro in porta, a volte murato o intercettato dalla retroguardia ospite, guidata da un Dugnani sugli scudi. Le Lucertole tirano fuori gli artigli distendendosi con rapidità e sfruttando gli esterni, come al 27', quando si registra la prima occasione del match: l'Arconatese perde palla a sinistra, i ragazzi di Nigro arrivano al cross lungo sul lato opposto, dove Cazzaniga prova a rimettere la sfera a disposizione sul primo palo per Proserpio, murato da un attento Gambazza. I neroverdi cercano la via del gol anche un minuto più tardi, quando la punizione di Valtulina viene deviata fuori non di molto dalla zuccata di Mancosu sul secondo palo. Due squilli ai quali i padroni di casa rispondono con la prima vera palla gol della sfida: Vecchierelli lancia Santonocito a destra sorprendendo la retroguardia ospite, che si ritrova in una situazione di due contro uno; il fantasista dell'Arconatese porta palla e al momento giusto serve sulla parallela opposta Longo, che salta Ferrara, ma forse va troppo verso l'esterno e permette il rientro in porta di Dugnani, che sulla linea salva tutto. Come la legge non scritta recita «gol sbagliato, gol subito», così è per la formazione in maglia bianca, che due minuti più tardi va sotto: Proserpio pressa ferocemente l'avversario, guadagna la rimessa e triangola subito con Molteni, che a sua volta scambia con Fall sulla destra e va sul fondo per un cross rasoterra sul primo palo, dove Mancosu sbuca e in diagonale batte Gambazza. È l'ultima emozione di un primo tempo in crescendo, che premia i neroverdi, bravi a concedere di fatto una sola occasione ai padroni di casa e a trovare un bel gol, sia per caparbietà che per gli scambi che portano al tocco vincente del numero 7.

DUELLO FERRARA-GAMBAZZA

La ripresa inizia sui ritmi di fine primo tempo, probabilmente anche intensificati. A partire più forte sono gli uomini di Livieri, a caccia di un pareggio che solo la ditta Ferrara-Mancosu può evitare: il primo compie un gran riflesso sulla zuccata di Gomis da due passi su corner di Santonocito, il secondo in spaccata mura il tap in di Albini. Ancora una volta il rischio per l'Arconatese è quello di sbagliare una chance e pagare cara quella successiva, ma Gambazza ci mette una pezza: Arrigoni crossa da sinistra, Fall è impreciso di testa, però la sfera resta a disposizione di Proserpio, che in caduta calcia e costringe il numero 1 a un gran riflesso. Subito dopo ci prova invece Siani con un tiro in diagonale su un corner respinto corto, ma la sfera esce senza troppi patemi per la Vis Nova. È l'ultima chance prima di una fase di gara in cui i ritmi restano alti, a discapito però di qualche occasione in meno. Le Lucertole premono spesso sull'out di sinistra, mentre i padroni di casa si affidano a qualche cross per provare a impensierire la formazione di Nigro, fin qui sempre attenta. Una distrazione che potrebbe costare caro è un contrasto tra Frigerio e Longo in area di rigore dopo uno schema su corner dell'Arconatese, ma l'arbitro lascia correre tra qualche accenno di protesta dei padroni di casa. L'ultima fase del match è tutta di marca oroblù, con gli uomini di Livieri che schiacciano la Vis Nova, i cui ultimi sprazzi sono due tiri fuori misura di Fall, ma faticano a trovare gli spazi per lasciare il segno. Le uniche occasioni sono infatti un paio di mischie su palle inattive, sempre risolte dai giussanesi. Gli uomini di Nigro riescono così a difendere il vantaggio e a consegnare al tecnico la prima vittoria sulla panchina brianzola.

IL TABELLINO

ARCONATESE-VIS NOVA 0-1

RETE: 37' Mancosu (V).

ARCONATESE (3-4-1-2): Gambazza 6.5, Rondanini 6.5 (37' st Siano sv), Luoni 6 (25' st Romeo 5.5), Gomis Kalagna 6.5, Bianchi 6.5, Vecchierelli 6 (41' st Gnecchi sv), Albini 6 (25' st Medici 5.5), Marcone 6, Longo 5.5, Santonocito 6.5 (25' st Lillo 5.5), Siani 5.5. A disp. Mazzi, Principi, Zucchetti, Colleoni, Gnecchi. All. Livieri 6.

VIS NOVA (4-5-1): Ferrara 7, Cazzaniga 6.5, Frigerio F. 6.5, Molteni 7, Bartoli 6.5, Dugnani 8, Mancosu 7 (15' st Meggiarin 6), Proserpio 7, Fall 6 (37' st Ahmed sv), Arrigoni 6.5, Valtulina 6 (31' st Calmi sv). A disp. Foresti, Pozzi, Gambazza, Calabrò, Redaelli, Orellana Cruz. All. Nigro 7.

ARBITRO: Bianchini di Terni 7.

ASSISTENTI: Lauri e Polidori.

AMMONITI: Vecchierelli (A), Valtulina (V), Proserpio (V), Bartoli (V).