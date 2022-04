Entra dalla panchina e decide il derby con un gol di testa nel finale

Al "Borgonovo" di Giussano la Folgore Caratese si aggiudica il derby per 0-1 e strappa altri tre punti fondamentali in chiave 2° posto in classifica. Kone sigla il gol decisivo nel finale di gara, lasciando grande amarezza in casa Vis Nova. Partita nel complesso equilibrata, con gli uomini di Nigro capaci di tenere testa ai più forti avversari e creando buone occasioni per andare in gol. Gli ospiti controllano il pallino del gioco per larghi tratti, ma solo per brevi periodi risultato nettamente superiori - specie nella ripresa - riuscendo a spuntarla nei dieci minuti finali e scavalcando, per ora, al secondo posto il Brusaporto, in campo domani.

LA FOLGORE CI PROVA, FERRARA INSUPERABILE

Avvio contratto, con entrambe le formazioni che non riescono a imbastire azioni degne di nota. Folgore Caratese che fa girare meglio il pallone e controlla le zone nevralgiche del campo, ma senza sussulti particolari in fase offensiva. La Vis Nova, invece, prova a sfruttare la verve di Fall con buoni lanci lunghi e, in generale, cercando ripartenze veloci. Le occasioni migliori arrivano in sequenza e sono tutte di marca ospite: al 21’ conclusione con parabola a scendere di Kaziewicz dai 25 metri. Bravo Ferrara a metterla in angolo con un colpo di reni. Nemmeno un attimo di respiro ed Esposito, imbeccato da Derosa sulla fascia sinistra, colpisce debolmente di testa e mette a lato. Al 26’ ancora Derosa che batte a sorpresa una punizione rasoterra dalla trequarti di sinistra, sorprende la difesa e trova l’inserimento di Cocuzza, il cui tiro termina però sull’esterno della rete. L’asse Mancosu-Manti-Fall funziona bene per i padroni di casa, mentre la Folgore è spesso concentrata sulla zona sinistra del campo, con Grbic a gestire molti palloni e tentando di alimentare la manovra dei suoi. Da segnalare molti interventi duri (anche se quasi mai cattivi) da ambo le parti. Ultima opportunità quando siamo al 47’, ancora per gli ospiti: cross di Kaziewicz dal vertice destro dell’area di rigore, con Ciko a colpire di testa e Ferrara a mettere sul fondo.

KONE DECIDE LA GARA

La Vis Nova riesce a non far ragionare gli avversari, riuscendo a ripartire in velocità e facendo girare il pallone con buona efficacia. Al 4’ Arrigoni calcia alto non di molto, dopo un buon asse con Cazzaniga e Frigerio. Intraprendenza che culmina all’8’ con la prima opportunità per andare in vantaggio: traversone di Arrigoni dalla trequarti sinistra a trovare in area di rigore Manti, bravo a controllare ed eludere il difensore. Il suo tiro trova l’opposizione di Merelli in uscita, mentre sulla mischia seguente nessun giocatore in maglia bianca riesce a ribattere a rete. La Folgore controbatte all’11’ con un gran tiro di Romano dai 16 metri. Potenza, ma poca precisione. Altra conclusione importante quella di Proserpio, servito ancora da Cazzaniga sulla sinistra, con una bella girata al volo a centro area. Pallone di poco oltre il secondo palo. La Folgore esce fuori e crea due situazioni pericolose nel giro di pochi minuti: al’15’ Lo Faso trova l’opposizione di Ferrara e sulla ribattuta calcia alto. Al 17’ Di Stefano mette in mezzo un cross tagliato, ma nessuno ci arriva. Ghiotta occasione Vis Nova al 26’: Calmi serve con un lancio lungo Fall, che supera Esposito e conclude a rete con Merelli in uscita. Palla che, però termina di pochissimo a lato. Difesa ospite in questo caso colta in contropiede. Kone fa le prove del gol colpendo una traversa al 27’ con un bel tiro dalla sinistra e, poi, colpisce al 40’: punizione di Cocuzza, colpo di testa del numero 7 che trova la gran respinta di Ferrara sulla linea. Il pallone, però, secondo l’arbitro ha già varcato la linea. Nei minuti finali si accendono gli animi tra i giocatori – da segnalare l’espulsione dalla panchina di Manti, appena sostituito - con il punteggio che si fisserà sullo 0-1.

IL TABELLINO

VIS NOVA-FOLGORE CARATESE 0-1

RETE: 40' st Kone (F).

VIS NOVA (4-3-3): Ferrara 7, Manti 6.5 (30' st Valtulina 6, 35' st Orellana Cruz sv), Frigerio F. 7, Molteni 6.5 (18' st Ballabio 6), Bartoli 7, Dugnani 6.5, Mancosu 7 (25' st Calmi 6.5), Proserpio 7, Fall 7.5, Arrigoni 6.5, Cazzaniga 6.5 (17' st Beretta 6). A disp. Foresti, Gambazza, Calabrò, Redaelli. All. Nigro 6.5.

FOL.CARATESE (4-3-3): Merelli 6.5, Grbic 6.5 (1' st Felici 6.5), Romano 7, Ciko 6.5 (9' st Di Stefano 6.5), Cocuzza 7, Alma 7 (25' st Gomez 7), Esposito 7.5, Lo Faso 6.5 (25' st Kone 8), Derosa 6.5, Kaziewicz 7, Kouda 6.5 (9' st Troiano 7). A disp. Nocco, Alabiso, Fognini, Caiazza. All. Longo 7.

ARBITRO: Mihalace di Terni 6.

ASSISTENTI: Gennuso e Bennici.

ESPULSO: 30' st Manti (V).

AMMONITI: Troiano (F), Lo Faso (F), Proserpio (V).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO