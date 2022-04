Il palo e l'incrocio salvano la capolista, poi il subentrato la mette sotto la traversa

Vittoria fondamentale per il Sangiuliano che batte per 2-0 la Brianza Olginatese, avvicinandosi ancora di più alla promozione in Serie C grazie alle reti nel secondo tempo di Fall e Pedone. Dopo lo stop esterno contro il Breno la squadra di Ciceri ha dato un'ottima risposta soprattutto dal punto vista caratteriale e del gioco, dominando per lunghi tratti la partita, soprattutto nella ripresa: la squadra guidata Boldini ha dato filo da torcere alla capolista nel primo tempo, creando occasioni nitide, senza però riuscire a concretizzare, complice anche la sfortuna, visti il palo e l'incrocio colpiti con Momentè e Panzetta, tornando a casa a mani vuote, nonostante la buona prestazione. I padroni di casa salgono a quota 67 punti in classifica, mantenendo gli 8 punti di vantaggio sulla Folgore Caratese seconda (vittoriosa nel derby con la Vis Nova) a sei giornate dal termine; per la Brianza Olginatese questa è la decima sconfitta nelle ultime 11 uscite stagionali e bisognerà sperare in un passo falso di Caravaggio e Villa Valle per sperare nel raggiungimento della zona playout.

EQUILIBRIO IN CAMPO

Nei primi minuti di gara parte meglio la Brianza Olginatese, attaccando sulle fasce servendo Caraffa e Fischetti. I bianconeri attaccano soprattutto sulla destra con Belingheri e Guanziroli e riescono a guadagnare un paio di calci d’angolo interessanti, che però non scaturiscono occasioni da gol. Il forte vento penalizza il giro palla di entrambe con le squadre, con Spaneshi che cerca di costruire qualche buona azione grazie al suo dinamismo. La prima offensiva del Sangiuliano arriva al 9’ con Qeros, innescato sulla fascia destra da un ottimo pallone in profondità da Spaneshi, ma il suo cross basso è troppo arretrato per l'accorrente Ferrario, che si dispera dopo essersi smarcato efficacemente in area di rigore. La partita si accende e la fase centrale del primo tempo vede tante occasioni. Sulla ripartenza al 10’ Caraffa crea il primo pericolo per gli ospiti: dopo una serie di rimpalli in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il numero undici Caraffa si ritrova il pallone a disposizione a pochi metri dalla porta, ma il suo tiro in girata è debole e permette a Balducci di inchiodare il pallone a terra parando bene la conclusione. Buon momento per i bianconeri e al 12’ creano la migliore palla gol del match: Momentè riceve il passaggio di Caraffa, l'attaccante con una finta salta secco Pascali ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Dopo queste due occasioni si fa vedere Qeros, il migliore sotto il profilo tecnico dei gialloverdi. Al 14’ da una punizione del numero dieci nasce la migliore occasione dei padroni di casa: il tiro verso la porta viene parato da Colnago, la palla termina nuovamente sui piedi di Qeros che rimette la palla in mezzo, dopo una serie di rimpalli Ferrario tira a botta sicura da dentro l’area piccola e serve super parata a peso morto di Colnago per evitare il vantaggio dei padroni di casa. I padroni di casa non smettono di attaccare e al 17' Ferrario liscia il pallone sul servizio invitante di Serbouti dalla fascia destra. Gli ospiti riescono ad avanzare il baricentro e trovano buone iniziative individuali con Guanziroli e Caraffa, ma senza creare pericoli per l'attenta difesa gialloverde. Gli ultimi quindici minuti della prima frazione sono caratterizzati da un ritmo più lento e tanti contrasti a centrocampo che spezzettano il gioco di entrambe le formazioni. La squadra di Ciceri riesce a tenere il possesso palla più a lungo ma al 38' su una ripartenza è Guanziroli a creare un pericolo con un tiro dal limite dell'area che impegna Balducci, il quale si tuffa sulla sua sinistra e devia in angolo. L'ultima occasione del primo tempo è di marca gialloverde al 45': Spaneshi sradica il pallone dai piedi di Belingheri, serve in area Pedonen che da posizione favorevole e senza marcatura calcia alto sopra la traversa.

LA DECIDONO FALL E PEDONE

La seconda frazione non vede alcuna sostituzione, entrambi gli allenatori hanno visto la propria squadra giocare con ritmo e creare occasioni da gol importanti. Pronti via e al 1' gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio con un tiro da oltre i trenta metri di Panzetta che centra in pieno l'incrocio dei pali, sfiorando un grandissimo gol. Dopo questa azione inizia la marcia trionfale dei padroni di casa che per tutti minuti restanti di casa riesce a tenere saldamente il pallino del gioco. La prima iniziativa offensiva degna di nota arriva al 5' quando Mazzei serve Qeros in area di rigore, fronteggiato da Redaelli, ed il suo tiro ad incrociare viene parato ancora una volta da un ottimo Colnago. Al 10' su una palla vagante Ferrario sfiora il gol del vantaggio: il numero nove riesce con il corpo a raccogliere il pallone evitando l'intervento di Tarasco e senza pensarci tira al volo con il destro, trovando un'altra splendida parata di Colnago che in tuffo mette la palla in angolo. Al 15' arriva la sostituzione che cambia la partita: fuori Pascali dentro Fall. Il numero 19 neanche due minuti dopo trasforma in oro il primo pallone toccato: Ferrario spalle alla porta riesce a servire in profondità l'attaccante, il quale entra in area e con il destro trafigge Colnago sotto la traversa, trovando il gol del vantaggio. Gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi, soprattutto dopo l'uscita dal campo di Momentè e il Sangiuliano controlla bene la partita, soprattutto grazie all'ottima gestione della palla di Marotta e Pedone. La parte centrale della ripresa non vede occasioni da gol per via del vento, che rende difficile ed imprevedibile ogni tentativo di passaggio. Negli ultimi dieci minuti di gara i padroni di casa cercano di raddoppiare: al 34' Cogliati tira dal limite dell'area dopo un rilancio sbagliato di Fischetti, trovando una bella parata, l'ennesima, di Colnago, al 37' ancora Colnago salva due volte in pochi secondi, prima su Qeros e parando con un grandissimo riflesso la ribattuta di Ferrario da pochi metri, mandando il pallone in corner. Al 46' dopo tanti tentativi arriva la rete che chiude la partita: Cogliati crossa un bel pallone per Fall, il quale è lucido nel servire Pedone, che dal limite dell'area tira al volo spedendo la sfera all'incrocio dei pali, lasciando di stucco il numero uno bianconero. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro Pistarelli decreta la fine della partita.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY-BRIANZA OLGINATESE 2-0

RETI: 17' st Fall (S), 46' st Pedone (S).

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Balducci 6.5, Mazzei 6.5, Serbouti 6.5, Pedone 7, Pascali 6 (15' st Fall 7.5) Bruzzone 6.5, Spaneshi 6.5 (31' st Zanon sv), Marotta 6.5, Ferrario 6.5, Qeros 6.5 (47' st Barzotti sv), Cogliati 7 (47' st Vingiano sv). A disp. Bonadeo, Lancini, Parissenti, Fusco, Agello. All. Ciceri 7.

BRIANZA OLGINATESE (4-3-3): Colnago 7, Guanziroli 6, Ruggeri 6 (36' st Citterio sv), Belingheri 5.5 (22' st Del Re 6), Tarasco 6, Redaelli 6, Fischetti 6, Panzetta 6.5, Momentè 6.5 (22' st Crema 6), Cavagna 5.5, Caraffa 6. A disp. Colombo, Brini, Viganò M., Rada, Duguet, Speziale. All. Boldini 6.5.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo 6.5.

ASSISTENTI: Boato e Giangregorio.

AMMONITI: Fischetti (B), Readelli (B), Serbouti (S), Mazzei (S), Belingheri (B)

LE PAGELLE

SANGIULIANO CITY

Balducci 6.5 Il numero uno dei padroni di casa non deve effettuare parate complicate ma si fa trovare sempre pronto, soprattutto in uscita.

Mazzei 6.5 Gioca bene sulla destra difendendo bene e attaccando con convinzione in tandem con Qeros. Il giallo rimediato nel secondo tempo non lo limita, non tirando mai indietro la gamba e vincendo tanti contrasti.

Serbouti 6.5 Lo so trova ovunque in fase difensiva, sia come centrale sia come laterale destro e non disdegna le avanzate in attacco, dove trova degli ottimi cross che non vengono concretizzati dai compagni.

Pedone 7 Il centrocampista gioca una partita totale, dominando fisicamente e tecnicamente la partita. Offre tanti passaggi precisi e recupera tantissimi palloni lungo tutta la durata del match. Il gol segnato nel finale corona una grande prestazione.

Pascali 6 Il centrale soffre le iniziative degli attaccanti avversari nel primo tempo. Si fa vedere sui colpi di testa e in alcune situazioni in area di rigore sul fnale di tempo, intervenendo con puntualità.

15' st Fall 7.5 Il mattatore del match senza ombra di dubbio: trova la rete del 1-0 al primo pallone toccato e fornisce l'assist per il raddoppio di Pedone. Da lodare gli interventi difensivi negli ultimi minuti.

Bruzzone 6.5 Il centrale è molto bravo soprattutto nel secondo tempo nel fermare tutte le ripartenze avversarie e a far ripartire la squadra.

Spaneshi 6.5 A centrocampo è il più costante dei suoi, iniziando subito bene e creando i presupposti per le prime occasioni dei suoi. Viene spostato come terzino sinistro e si comporta diligentemente (31' st Zanon sv).

Marotta 6.5 Ottima partita della mezz'ala che inizia in sordina. Una volta abituatosi al vento, sale di livello e diventa il dominatore del centrocampo nel secondo tempo.

Ferrario 6.5 Ottima partita del centravanti, che non riesce a trovare il gol solo per gli ampi meriti di Colnago. Non trova la rete ma è decisivo in occasione del bellissimo assist che ha innescato il gol di Fall.

Qeros 6.5 Il leader tecnico dei suoi oggi. Comincia a puntare con costanza l'avversario sin dai primi minuti, trovando bei spunti sulla fascia. Trova anche lo spazio per la conclusione ma non riesce a superare Colnago (47' st Barzotti sv).

Cogliati 7 Il numero unidici è uno dei più pericolosi per tutta la partita. Difficilmente viene fermato dai diretti avversari e va anche vicino al gol nella ripresa. La sua azione personale genera il gol di Pedone (47' st Vingiano sv).

All. Ciceri 7 Dopo la sconfitta esterna contro il Breno serviva una risposta importante sul proprio campo, e questa è arrivata. Ha di fronte una squadra molto pericolosa, soprattutto nel primo tempo e riesce a tenere botta. Nel secondo tempo azzecca il cambio decisivo, inserendo Fall e trovando il gol del vantaggio. La squadra è in fiducia e si vede, soprattutto per quanto riguarda la gestione della gara negli ultimi minuti.





BRIANZA OLGINATESE

Colnago 7 Il migliore in campo dei suoi senza dubbio, salva numerose occasioni da gol degli avversari, con parate in tuffo e di riflesso da posizione ravvicinate davvero impressionanti.

Guanziroli 6 Il terzino destro inizia bene la gara, trovando qualche buona iniziativa palla al piede, arrivando anche alla conclusione, ma soffre molto le iniziative di Cogliati nella ripresa, facendosi saltare con facilità.

Ruggeri 6 Gioca una buona partita, nonostante le giocate di Qeros, e riesce a servire buoni passaggi per i compagni di squadra. Soffre tanto anche lui nella ripresa ma riesce ad effettuare qualche buona chiusura (36' st Citterio sv).

Belingheri 5.5 Il centrocampista gioca una partita sottotono, sbagliando qualche appoggio di troppo e non riuscendo ad arginare le iniziative di Spaneshi e Marotta. L'ammonizione nel primo tempo gli costa la sostituzione.

22' st Del Re 6 Entra nel momento di massima difficoltà dei suoi e non riesce ad incidere, è costretto ad occuparsi esclusivamente della fase difensiva.

Tarasco 6 Il centrale di difesa si mette in mostra nel primo con qualche buona chiusura ma nella ripresa non riesce a chiudere su alcune occasioni molto pericolose degli avversari.

Redaelli 6 Il compagno di reparto di Tarasco usa molto il fisico per fermare le sponde di Ferrario e in alcune occasioni si fa valere con personalità. Il giallo rimediato nella ripresa lo limita.

Fischetti 6 L'esterno nel primo tempo è in fiducia e riesce a creare buoni spunti in attacco. Nel secondo tempo è costretto ad aiutare la retroguardia, raddoppiando su Cogliati, ma non riesce a limitare l'ala gialloverde.

Panzetta 6.5 Il numero otto gestisce bene il pallone recupera un buon numero di palloni. Il gol sfiorato all'inizio del secondo tempo sarebbe stato da cineteca.

Momentè 6.5 La punta gioca bene il primo tempo, sfruttando bene il fisico contro Pascali e Bruzzone. Avrebbe meritato il gol nei primi minuti ma la traversa impedisce a lui ed ai compagni di poter esultare.

22' st Crema 6 Prova a mettersi in mostra sull'esterno con qualche iniziativa personale, mostrando personalità, ma non riesce a sfondare sulla fascia sinistra.

Cavagna 5.5 Il numero dieci non riesce ad incidere nel match, non trovando spunti interessanti, anche nel miglior momento dei suoi. Match sottotono.

Caraffa 6 L'ala d'attacco trova buoni dribbling nel primo tempo ma non riesce ad andare alla conclusione in porta. Nella seconda frazione non ha modo di esprimere le sue qualità.

All. Boldini 6.5 Il tecnico mette in campo una squadra gagliarda che gioca bene in ripartenza, creando tante occasioni da gol, mostrando un buono stato di forma, nonostante gli ultimi risultati. Nel secondo tempo l'incrocio dei pali di Panzetta avrebbe potuto portare in vantaggio i suoi. Non riesce a bloccare l'impeto della capolista, ma chiedere di più è davvero difficile.

ARBITRO

Pistarelli di Fermo 6.5 Il direttore di gara è puntuale negli interventi e gestisce bene i nervi dei giocatori in campo. Forse è un po' troppo fiscale con la gestione dei cartellini, ma tutto sommato arbitra bene il match.