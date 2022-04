Kone supersub: 8; Esposito insuperabile: 7.5; Kaziewicz fondamentale: 7

La Folgore Caratese batte in trasferta la Vis Nova grazie al gol di Kone. Oltre al numero 7, bene anche Esposito e Kaziewicz. Fall e Ferrara trascinano la Vis Nova, ma non basta.

VIS NOVA

Ferrara 7 Compie ottimi interventi, non sempre facili, rimanendo concentrato al massimo.

Manti 6.5 Grande grinta e fisicità al servizio della squadra. Importanti incursioni sulla fascia destra.

30' st Valtulina 6 Forze fresche in un momento cruciale della partita. (35' st Orellana Cruz sv)

Frigerio F. 7 Buoni palloni controllati e smistati, oltre a spazzare con convinzione la propria area.

Molteni 6.5 Sempre vigile e sicuro sulla linea mediana, si mostra bravo nell’inventare buoni passaggi filtranti.

18' st Ballabio 6 Contribuisce come può alla manovra di squadra, ma senza sussulti.

Bartoli 7 Effettua ottime chiusure sugli avversari e altrettanti recuperi.

Dugnani 6.5 Sempre sicuro e affidabile, controlla bene la propria zona di campo.

Mancosu 7 Vera spina nel fianco, si incunea spesso e volentieri tra le maglie difensive, muovendosi molto e creando spunti interessanti.

25' st Calmi 6.5 Si inserisce con efficacia nei meccanismi dei suoi, troavandosi a suo agio.

Proserpio 7 Corre veramente tanto, distinguendosi sui passaggi filtranti effettuati con grande precisione.

Fall 7.5 Si fa sempre trovare pronto su ogni pallone, risultando il pericolo principale. Si conquista anche tanti falli che fanno respirare i suoi.

Arrigoni 6.5 Si muove molto con e senza palla e, anche se marcato, riesce a creare qualche spunto interessante.

Cazzaniga 6.5 Buon asse con Frigerio e Arrigoni, anche se non sempre nel vivo della manovra.

17' st Beretta 6 Riesce a contenere abbastanza bene gli avversari, seppur in alcune occasioni abbia il suo bel daffare.

All.Nigro 6.5 Dispone bene la squadra in campo e la grinta messa sul campo è un'ottima risposta, riuscendo a tenere testa a un avversario decisamente temibile.

Sconfitta di misura per la Vis Nova, comunque autrice di una buona prova di squadra

FOLGORE CARATESE

Merelli 6.5 Sprona i suoi compagni dall’inizio alla fine, dimostrandosi sempre sul pezzo. Buoni gli interventi effettuati.

Grbic 6.5 Con Alma e Di Stefano si trova bene nel dialogare, ma non sempre riesce a manovra il pallone come vorrebbe.

1' st Felici 6.5 Buona intensità e attenzione alla propria zona di campo, in cui si fa trovare pronto.

Romano 7 Gestisce il pallone in modo impeccabile, creando buone aperture.

Ciko 6.5 Buona reattività e anche qualche incursione interessante.

9' st Di Stefano 6.5 Uno dei valori aggiunti nella ripresa, in cui contribuisce a migliorare la manovra di squadra.

Cocuzza 7 Da vero centravanti è lì dove può far male, ma a volte non è preciso al massimo nel controllo della sfera. Comunque pericoloso, è di grande aiuto anche sulle palle inattive.

Alma 7 Dai suoi piedi passano molti palloni, distribuiti bene. Dialoga bene con Kaziewicz.

25' st Gomez 7 Fin da subito entra nel vivo del gioco, trovandosi sempre nel posto giusto per alimentare la fase offensiva.

Esposito 7.5 Un totem in difesa. Non lascia spazi agli avversari ed effettua ottimi interventi.

Lo Faso 6.5 Costantemente in supporto dei compagni, gestisce bene palla e mantiene discretamente la posizione.

25' st Kone 8 Uomo partita per il gol, ma il suo ingresso in campo ha cambiato volto alla Folgore. Corre come una scheggia e diventa il punto di riferimento per i compagni.

Derosa 6.5 A volte riesce a rendersi pericoloso palla al piede, ma non riesce a mantenersi sempre agli stessi livelli.

Kaziewicz 7 Altro punto di riferimento per i compagni. In avanti è uno dei giocatori più affidabili e pericolosi, con tante sgroppate a tutto campo.

Kouda 6.5 Non riesce a incidere al massimo, ma quando gestisce il pallone è affidabile.

9' st Troiano 7 Pressa molto, sia a uomo che a zona, risultando un altro cambio azzeccato. Il suo ingresso risulta importante per la Folgore.

All.Longo 7 Primo tempo in controllo del gioco, ma la sensazione è stata di poca incisività. Nella ripresa azzecca le sostituzione e cambia il volto della sua squadra.

La Folgore Caratese torna al successo dopo un periodo difficile, rilanciando le ambizioni in ottica secondo posto

ARBITRO

Mihalache di Terni 6 Arbitra col pugno di ferro, ma risulta troppo fiscale in alcune decisioni (come l'espulsione di Manti) ed eccessivamente morbido su diversi interventi duri.