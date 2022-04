Un bacio alla traversa vale l'allungo decisivo dopo due meraviglie per pareggiarla

La Virtus Ciserano Bergamo non stecca a Olginate e continua a sognare un posto tra le migliori del campionato. Finisce 2-3 grazie ai rigori di Bardelloni e Bertoli e al gran gol di Monti verso il crepuscolo del match. Alla formazione di casa invece non bastano i due capolavori di Cavagna e Ekuban, utili solamente per statistiche e momentaneo pareggio. Gli ospiti inseguono i playoff affidandosi al loro consueto 4-3-3 mobile e sbarazzino, e in particolare al fosforo in mezzo al campo di Selvatico, coadiuvato dall’eccellente lavoro da mezzali di palleggio e inserimento di Jaouhari e Careccia. A Bardelloni, sempre a segno nelle ultime tre uscite dei suoi, il compito di mettere altre firme sulla stairway to heaven del girone. Non un obiettivo facile quest’oggi, perché ad attendere gli uomini di Del Prato c’è una Brianza Olginatese bisognosa di ossigeno per mantenere la categoria: Boldini schiera un inedito 3-4-1-2, ritrovando in avanti Ekuban e di conseguenza la velocità in ripartenza del canonico duo offensivo completato dalla frizzantezza di Caraffa. Belingheri avanza di una tacca e si dispone dinnanzi alla coppia in mediana formata da capitan Panzetta e Cavagna.

DAGLI UNDICI METRI

Il primo tempo della Brianza Olginatese inizia con le sembianze di un fioretto carico di buoni intenti in vista salvezza. Tuttavia, come spesso capita, non basta la determinazione e il buon ordine per spianarsi la strada; e così, nonostante la prima schioppettata sia ad opera di Ekuban – sulla quale Colleoni è prontissimo in tuffo – a passare in vantaggio sono i bergamaschi, grazie a un rigore trasformato senza pietà dal solito Bardelloni. Siamo al 16’. I lecchesi accusano il colpo senza sapere che il peggio deve ancora venire: otto minuti più tardi un contatto dubbio in area convince il direttore di gara ad assegnare il secondo penalty di giornata in favore dei rossoblù. Stavolta lo realizza Bertoli, ma la sostanza non cambia. Il punteggio è di 0-2. Sebbene il risultato trovi la complicità degli episodi bisogna dare atto alla manovra di difficile lettura targata Virtus: Bardelloni non ama dare riferimenti e collega il gioco, mentre Bertoli parte da destra ma fa il satellite del bomber; Jaouhari e Careccia hanno inserimenti e buone trame palla a terra, Belloli spinge e al tempo stesso infoltisce la seconda linea in non possesso. Il film horror dei bianconeri viene parzialmente interrotto da Cavagna, che al 34’ regala a tutti i presenti al Comunale una rete di pregevole fattura in pallonetto dalla media distanza; la conclusione del 10 è talmente geniale e improvvisa da lasciare di stucco persino un gran portiere come Colleoni. Improvvisamente il nervosismo di casa diventa energia positiva, anche se Colnago, in chiusura di frazione, viene graziato da Jaouhari – autore di 45 minuti di livello altissimo – tutto solo sul lato corto dell’area ma sbilenco alla resa dei conti.

DECIDE MONTI

Nella ripresa le due formazioni sentono il peso della posta in palio e preferiscono rinunciare un po’ di più all’estetica in favore della solidità. Pochi palloni vengono realmente gestiti, sebbene i due centrocampi dispongano di grande tecnica. È una fase della partita destinata a durare però solo un quarto d’ora; successivamente Ekuban si dà il bentornato trovando il bandolo della matassa e realizzando il clamoroso gol del pareggio, che è un mix di potenza e controllo; l’attaccante avrebbe una doppia chance per il sorpasso pochi minuti dopo, su rimorchio di Caraffa, ma l’estremo difensore rossoblù compie un autentico miracolo. Il pareggio non è una possibilità d’esito contemplata. Se i crociati continuano a fare il loro gioco, i bergamaschi rialzano i giri del motore con la loro mobilità d’attacco. Il braccio di ferro dà ragione alla Virtus, brava a trovare il 2-3 con Monti: il centrocampista è letale in una frazione di secondo nel trovare il un fulmine a ciel sereno che dà un bacio alla traversa prima di terminare la sua corsa in fondo al sacco. I bergamaschi esplodono di gioia per trenta secondi, dopodichè si mettono al riparo dietro a un 4-5-1 che lascia il contropiede al solo Bardelloni. Le cose potrebbero complicarsi nel finale, quando Del Prato deve fare i conti con un ingiusto cartellino rosso nei confronti di Jaouhari, arretrando ancora di più il baricentro. Momentè e Speziale cercano di dare il loro apporto al forcing bianconero, ma il muro ospite non crolla neanche dinanzi alle arieti di Boldini, costretto ad alzare bandiera bianca per la quarta volta consecutiva in campionato.

IL TABELLINO

BRIANZA OLGINATESE-VIRTUS CISERANO BERGAMO 2-3

RETI: 16' Rig. Bardelloni (V), 24' Rig. Bertoli (V), 34' Cavagna (B), 16' st Ekuban (B), 29' st Monti (V).

BRIANZA OLGINATESE (3-4-1-2): Colnago 6, Guanziroli 5.5, Brini 6 (22' st Fischetti 6), Tarasco 5.5 (22' st Bernacchi 6), Redaelli 5.5(43'st Momentè sv), Viganò M. 6, Belingheri 6 (25' st Rada 6), Panzetta 6, Ekuban 7, Cavagna 6.5, Caraffa 5.5 (38' st Speziale sv). A disp. Colombo, Crema, Citterio, Duguet. All. Boldini 5.5.

V.CISERANO BG (4-3-3): Colleoni Mat. 7, Moioli 6.5 (28' st Tonoli sv), Pellegrini 6, Selvatico 5.5 (22'st Madonna 6), Del Carro 6.5, Gerevini 6 (25'st Nessi 6.5), Careccia 6, Jaouhari 7, Bardelloni 7, Belloli 6.5 (13'st Monti 7.5), Bertoli 7 (22' st Confalonieri 6). A disp. Colleoni Mau., Nessi, Tonoli, Madonna, Monti, Mosconi, Confalonieri, Viscardi D., Russo. All. Del Prato 6.5.

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova 5.

ASSISTENTI: Manni e Mino.

ESPULSO: 45' st Jaouhari (V).

AMMONITI: Redaelli (B), Viganò (B), Speziale (B), Selvatico (V), Bardelloni (V), Gerevini (V).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO