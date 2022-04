Monti eroe del giorno: 7.5; Bardelloni segna ancora: 7; Cavagna alla Totti: 6.5

Doveva vincere. Non ha deluso. La Virtus Ciserano Bergamo ha espugnato il Comunale di Olginate con un 2-3 al cardiopalma. Nonostante la vittoria però, gli ospiti hanno dovuto fare i conti con una Brianza Olginatese realmente mai doma, se è vero che l'undici di Boldini è riuscito a rialzarsi in seguito a due rigori trasformati rispettivamente da Bardelloni e Bertoli. Ad ogni modo la gemma di Cavagna e lo strapotere di Ekuban non sono bastati per far punti. Perchè Monti, con violenta conclusione da fuori area, ha sferrato il colpo del knock-out che, se da un lato ha il sapore dei play-off, dall'altro potrebbe essere la condanna alla retrocessione.

LE PAGELLE

BRIANZA OLGINATESE

Colnago 6 Deve fronteggiare due rigori nel giro di neanche dieci minuti e per poco non ne para uno. Nel secondo tempo invece forse è posizionato leggermente troppo avanti sulla conclusione di Monti. Sufficienza comunque meritata.

Guanziroli 5.5 Dalla sua parte arriva qualche guaio, ma non è semplice coprire l'imprevedibilità dei bergamaschi.

Brini 6 Un giocatore coraggioso e verticale; non a caso lubrifica la catena dove Boldini vuole far uscire la palla. In fase difensiva arretra bene al fianco di Viganò.

22' st Fischetti 6,Il suo ingresso non comporta modifiche sostanziali al match, ma la prova è comunque generosa.

Tarasco 5.5 Non una giornata semplice; il braccetto di destra fatica a chiudere gli spazi e dalla sua zona arrivano le migliori chanche bergamasche del primo tempo.

22' st Bernacchi 6 Non era facile entrare in una partita del genere; il numero 13 comunque non perde mai la bussola e legge bene le traiettorie delle verticalizzazioni ospiti.

Redaelli 5.5 La gestione di Bardelloni non è cosa semplice per svariati motivi; il centrale cerca di non farlo girare, ma non sempre vi riesce. Al 24' causa il dubbio rigore del raddoppio di Bertoli. (43'st Momentè sv)

Viganò M. 6 Sua è l'uscita della palla in costruzione bassa, principio che il braccetto di sinistra rispetta con buoni risultati. In fase difensiva è lucido nelle scelte e sbanda meno di altri colleghi.

Belingheri 6 Il trequartista doveva essere la novità tattica della Brianza Olginatese, ma la mossa ha funzionato solo a metà: in fase offensiva i bianconeri hanno guadagnato qualche spunto, comunque non troppo incisivo, mentre senza palla hanno perso un uomo al fianco di Panzetta.

25' st Rada 6 Entra bene a metà ripresa e offre 25 minuti di sostanza. Nel momento del forcing finale ha costituito uno dei punti di equilibrio dinnanzi a Colnago.

Panzetta 6 Ha sulla coscienza il primo rigore, ma non esce mai dalla partita; Colleoni gli nega la gioia del gol su due buoni conclusioni da fuori.

Ekuban 7 La verticalità dei lecchesi ha molti suoi perché nella progressione del 9: con lui ogni pallone in avanti non è mai buttato e, se servito a dovere, può inventare fantastici assoli come in occasione del 2-2, al 16' della ripresa.

Cavagna 6.5 Cresce col passare del tempo, fino al gol alla Francesco Totti che rigenera una Brianza Olginatese troppo scoraggiata. Non indica la via con le parole, ma con i fatti.

Caraffa 5.5 Oggi un po' meno efficace del solito; alterna momenti in cui offre profondità ai compagni ad altri in cui si specchia troppo nella giocata. Altalenante. (38' st Speziale sv).

All. Boldini 5.5 Spezzare il centrocampo con la presenza di un trequartista poteva essere la mossa giusta per creare di più in fase offensiva. Purtroppo però la coperta è corta e Colnago ne ha pagato le conseguenze.



V.CISERANO BG

Colleoni Mat. 7, Solita prestazione che trasuda affidabilità. Sicuro in tutti gli interventi, a tratti decisivo e maturo durante l'assedio finale di casa.

Moioli 6.5 Protegge bene la zona di competenza senza troppi pensieri. Quando c'è da proporsi in avanti non ha paura. Ordinato. (28' st Tonoli sv)

Pellegrini 6 Un terzino con le caratteristiche di un'ala: il numero 3 dà spinta e fiuta bene gli spazi in entrambe le fasi. A volte litiga un po' con il pallone, ma lo si può perdonare.

Selvatico 5.5 Meno brillante del solito, il centrale di centrocampo non riesce a dare geometrie e tempi adeguati alla sua squadra. Sbagliano anche i migliori.

22' st Madonna 6 Un ingresso che rinforza il lato destro del campo.

Del Carro 6.5 Contro Ekuban c'è da fare gli straordinari, ma tutto sommato le cose vanno bene. Il centrale guida bene la difesa giganteggiando quando la partita diventa caratteriale.

Gerevini 6 Normalmente non è titolare e un po' si vede. Nel corso della gara prende dimestichezza e non sfigura alla sinistra del proprio capitano.

25' st Nessi 6.5 Subentra al centro della difesa e chiude la porta alla Brianza Olginatese. Con lui non si passa.

Careccia 6 Ha buona visione e tempi di gioco; oggi è leggermente meno ispirato del solito ma merita la sufficienza.

Jaouhari 7 Questo ragazzo sa giocare a calcio in entrambe le fasi: con la palla è elegante e al contempo funzionale; senza è generoso e d'esempio per tutti gli altri. Nel finale rimedia un rosso disucutibile, che sarebbe l'unico neo di una prestazione da campione.

Bardelloni 7 Allaccia i reparti e collega il gioco; con lui in campo la Virtus ha un 10 e un 9 nel medesimo tempo. Su rigore non sbaglia, sono quattro di fila.

Belloli 6.5 Asseconda i movimenti dei compagni con corse e passaggi precisi. In non possesso conferisce equilibrio ai suoi chiudendo la diagonale a centrocampo.

13' st Monti 7.5 Entra, studia e cambia la partita con la voglia di chi ha i play-off in testa. L'ex terzino, ora centrocampista, è l'eroe di giornata: il suo gol è un inno al coraggio e alla caparbietà.

Bertoli 7 Gioca un primo tempo da top player: il suo svariare sul fronte d'attacco e l'intesa con Bardelloni confondono le maglie crociate. Il gol è la ciliegina sulla torta.

22' st Confalonieri 6 Ha dribbling, spiccate capacità di problem solving e agilità. Ecco perché Del Prato gli affida il momento degli spazi più aperti. Lui ripaga con una buona dose di elettricità, anche se il gol non arriva.

All. Del Prato 6.5 Vince la partita per il lavoro che ha svolto su questa panchina durante tutto l'anno: la sua squadra è dinamica, elastica e pensante; davanti regna l'interscambiabilità e l'imprevedibilità. Resta da sistemare solo qualcosa dietro, ma la strada verso i play-off sembra percorribile.

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova 5 Una partita confusa, ricca di cartellini gratuiti e viziata da scelte ambigue in situazioni chiave.

LE INTERVISTE

Ivan Del Prato, tecnico della Virtus Ciserano Bergamo, non nasconde la soddisfazione per aver portato a casa tre punti fondamentali: «Questa è una vittoria importante che ci permette di proseguire la nostra striscia di vittorie. Era complicata, anche se i primi due gol ci potevano illudere. Sono stati bravi loro, ma siamo stati compatti e abbiamo trovato la vittoria. Nel finale abbiamo sofferto, ma ora siamo contenti». L'allenatore ha cambiato molto nella formazione di partenza rispetto a domenica scorsa: «Volevo gente più fresca; comunque ha giocato gente che ha meritato. I ragazzi stanno affrontando moltissime partite dall'inizio dell'anno, oggi era anche il primo caldo e potevamo pagare qualcosa. Abbiamo retto e tenuto molto bene». Ora la Virtus si prepara alla coppa: «Arriveremo alla partita con entusiasmo; la aspettiamo da tantissimo tempo e la vogliamo interpretare con grande spirito. La competizione sta dando soddisfazioni a tutto l'ambiente, per cui ora dobbiamo recuperare energie fisiche. C'è ottimismo». In vista play-off la port si apre sempre di più: «Abbiamo recuperato tanti punti. Volevamo farlo, ma adesso ci mancano cinque gare, di cui quattro scontri diretti. Comunque se siamo a metà aprile in questa situazione è perché i ragazzi ci hanno creduto e ci credono tutt'ora. Non dobbiamo mollare assolutamente, calcolando anche il fatto che abbiamo l'altra competizione e vorremmo andare avanti».

Il match winner Monti racconta la dinamica del gol vittoria con grande umiltà e gioia allo stesso tempo: «Ho avuto un po' di fortuna perché l'ho presa male. Per fortuna la palla è entrata». Il centrocampista è diventato tale solo da un paio di mesi. Ora si sente perfettamente a suo agio nel suo nuovo ruolo: «Mi trovo bene perché credo di avere buone doti da sfruttare in mezzo al campo; posso dare una mano anche al gioco offensivo, come oggi. Perdere palla da difensore è più pericoloso».