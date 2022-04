Due gol per vincere il big match: le foto di Folgore Caratese-Brusaporto

Colpo grosso per il Brusaporto che batte la Folgore Caratese e prosegue nel suo cammino in solitaria al secondo posto. I gialloblù si rialzano nella ripresa grazie ai colpi di Stefanoni e Valsecchi, che rispondono prontamente alla zuccata vincente di Esposito, a segno nella prima frazione di gioco. In casa Folgore l’amarezza è tanta: l’inerzia del match, che a lungo era stata dalla parte dei brianzoli, passa dalla parte del Brusaporto a causa di calo drastico a livello mentale dei ragazzi di Longo. La sensazione è che siano stati i padroni di casa a buttarsi via, concedendo il fianco a un Brusa a lungo ben domato, che fino al 60’ di gioco raramente si era portato dalle parti di Merelli.

Per la Folgore Caratese la via del riscatto passa ora dalla tana della Castellanzese, mentre il Brusaporto riceve la Virtus Ciserano Bergamo per confermarsi alle spalle del Sangiuliano City, sperando in suo passo falso con la Vis Nova per tentare l'impresa primo posto.