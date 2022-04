Una perla di mancino all'incrocio dei pali avvicina la Serie C

Attacca, sbatte sul palo e sugli interventi del portiere avversario, ma alla fine il Sangiuliano City batte la Vis Nova e intravede la Serie C. Dopo un primo tempo in cui i tentativi di uno scatenato Cogliati e dei compagni sono fuori misura, o deviati dal legno, la formazione di Ciceri raddrizza il tiro nella ripresa e costringe Ferrara a un paio di miracoli che rimandano il meritato vantaggio della capolista, quello siglato da Qeros con un gran mancino all'incrocio. È quanto basta al Sangiuliano per portarsi momentaneamente a +10 sul Brusaporto, chiamato a non sbagliare domani con la Virtus Ciserano Bergamo per non concedere già settimana il prossima il match point del campionato ai gialloverdi. A quattro giornate dal termine anche per Nigro è tempo di qualche calcolo, con una salvezza diretta che si allontana per ora a 7 punti visto che la Real Calepina espguna Breno e sorpassa la Castellanzese, impegnata domani con la Folgore. Resta invece alle spalle la Leon, sconfitta dal Desenzano, ma la speranza per i neroverdi è che domani si fermino anche Caravaggio e Brianza Olginatese, così da difendere il quartultimo posto e i due punti di vantaggio sulla retrocessione.

LA FRECCIA COGLIATI RIMBALZA SUL PALO

La caccia ai tre punti del Sangiuliano inizia dopo neanche un minuto: apertura sulla fascia destra, cross di Cogliati e mancino al volo di Vingiano che termina alto sopra la traversa. Il numero 4 è l'uomo in più nelle manovre offensive dei biancoverdi, mentre la Vis Nova prova a rispondere sul lato opposto con un bello scambio tra Beretta e Orellana che porta Fall al tiro, murato da Serbouti. Proprio il difensore di casa al 10' ha l'occasione per sbloccare il match, ma il suo colpo di testa su un calcio d'angolo di Qeros che sbuca all'ultimo sul secondo palo è fuori tempo e si spegne in mischia. La partita degli ospiti potrebbe complicarsi al 20', quando, in appena cinque minuti, entrambi i difensori centrali, Dugnani e Manti, vengono ammoniti per due falli sui 25 metri. Da uno di questi il Sangiuliano architetta uno schema che libera sulla sinistra Fall, il cui mancino termina alto. Il vero errore del numero 7 di casa arriva però al 22', quando Cogliati lo pesca con una perfetta imbucata sul dischetto di rigore e lui calcia incredibilmente alto dopo un buon controllo. Gli uomini di Ciceri costruiscono, quelli di Nigro provano a concedere meno spazi possibile per ripartire con ordine, ma le occasioni sono sempre dal lato biancoverde e portano sempre il nome di Cogliati. Al 32' il numero 11 taglia il campo dal centro verso sinistra e mette in mezzo un pallone che Ferrario, all'altezza dell'area piccola, devia sul secondo palo, sfiorandolo. Due minuti più tardi è ancora l'esterno destro ad accentrarsi e a provare il mancino dal limite, ma questa volta il legno viene colpito e la sfera rispedita al mittente. È l'ultimo brivido di un primo tempo che si conclude con un Sangiuliano padrone del campo, ma impreciso negli ultimi metri, e con una Vis Nova graziata in qualche occasione, però ordinata e ancora pienamente in partita.

QEROS ESPUGNA IL SANTUARIO FERRARA

L'avvio di secondo tempo è lo stesso del primo, con il Sangiuliano che ha subito l'occasione per trovare l'1-0. Il gol di Ferrario su un cross di Fusco arriva, ma un tocco di mano del numero 9 di casa costringe il direttore di gara ad annullarlo con immediatezza. Gli uomini di Ciceri ci riprovano dunque quattro minuti più tardi affidandosi alla prima fiammata di Qeros, che prova il mancino dalla distanza e costringe Ferrara a un gran tuffo sul secondo palo e alla deviazione in corner. Il primo squillo della Vis Nova è invece una botta di destro di Molteni dai 30 metri, che Balducci controlla in due tempi. Arrivati al 18', Ciceri prova a dare una scossa giocandosi la carta Barzotti per Fall, ma l'uomo più pericoloso resta sempre Cogliati. Il numero 11 si inserisce sull'out di sinistra e crossa al centro per Qeros, che ci mette la punta volante e costringe Ferrara a una buona discesa sul suo palo. Poco dopo è invece Zanon a cercare in area Ferrario, il cui colpo di testa arretrato è fuori misura. Il forcing del Sangiuliano prosegue anche al 27' con altre due chance: prima Ferrario libera Guerrini in area, ma il neoentrato temporeggia troppo e Dugnani devia in corner, poi Marotta pesca su corner un compagno, il cui colpo di testa viene spazzato nell'area piccola da Fall. Non c'è due senza tre, anzi, quattro, perché subito dopo ci vogliono due miracoli di Ferrara: al 29' Guerrini spinge a destra, serve all'indietro Cogliati, che in caduta di mancino fa partire un tiro deviato al volo di tacco da Barzotti, ma il numero 1 ospite dimostra un riflesso da fumetto e spedisce in corner con la mano di richiamo; una trentina di secondi più tardi è Mazzei ad attaccare l'esterno e a servire centralmente Barzotti, che costringe l'estremo difensore brianzolo alla respinta di piede. Per sbloccare un match che sembra maledetto serve dunque la magia, quella che compie al 32' Qeros: su un'azione rapida in verticale il numero 20 riceve la sfera, punta Frigerio, che gli concede lo spazio per un mancino a giro imprendibile anche per Ferrara. È la rete che scuote l'orgoglio dei neroverdi, che chiudono in attacco la partita mettendo anche qualche brivido alla capolista. Al 45', infatti, Arrigoni si incarica di un calcio d'angolo deviato da Serbouti che sibila sul secondo palo. Subito dopo è invece Arrigoni a mettere al centro un pallone che Beretta spinge di testa non troppo oltre la traversa. Sono gli ultimi sospiri da tirare prima del triplice fischio che spedisce il Sangiuliano a un passo dalla vittoria del campionato, Brusaporto permettendo.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY-VIS NOVA 1-0

RETE: 32' st Qeros (S).

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Balducci 6, Zanon 7, Fusco 6.5 (23' st Mazzei 6.5), Vingiano 6.5 (23' st Guerrini 6.5), Serbouti 6.5, Bruzzone 6.5, Fall 6 (18' st Barzotti 7), Marotta 6.5, Ferrario 6.5 (37' st Agello sv), Qeros 7, Cogliati 7. A disp. Bonadeo, Pascali, Tocci, Ripamonti, Colonna. All. Ciceri 7.

VIS NOVA (4-2-3-1): Ferrara 7.5, Beretta 5.5 (48' st Pozzi sv), Frigerio F. 5.5 (37' st Gambazza sv), Molteni 6.5, Manti 5.5, Dugnani 6, Calmi 5.5 (18' st Molinari 6), Arrigoni 6, Fall 6, Orellana Cruz 6 (30' st Redaelli sv), Cazzaniga 6. A disp. Foresti, Bartoli, Pozzi, Meggiarin, Calabrò, Ahmed. All. Nigro 6.

ARBITRO: Gandino di Alessandria 6.5.

ASSISTENTI: Di Meo e Vitaggio.

AMMONITI: Dugnani (V), Manti (V).

LE PAGELLE

SANGIULIANO CITY

Balducci 6 Nel primo tempo giusto un cross innocuo ben gestito, nel secondo un tentativo dalla distanza prontamente bloccato. Qualche brivido nel finale, ma tutto sommato è spettatore del successo casalingo.

Zanon 7 Dopo un avvio alle spalle di uno scatenato Cogliati, nella ripresa ha più spazio per attaccare la fascia e mettere dentro qualche ottimo pallone o favorire gli inserimenti dei compagni.

Fusco 6.5 Attento nelle retrovie, difende bene palla e riavvia l'azione.

Vingiano 6.5 Il sinistro è spesso fuori misura, ma i suoi inserimenti offrono una maggior spinta offensiva alla squadra. Meno presente davanti nel secondo tempo, ma comunque fondamentale a centrocampo.

Serbouti 6.5 Rapido nelle chiusure, si prende qualche rischio in fase di costruzione senza commettere danni.

Bruzzone 6.5 Gli attacchi da gestire sono pochi, ma quando deve intervenire lo fa sempre con puntualità.

Fall 6 Protagonista di strappi importanti, pecca sotto porta con una grande chance gettata al vento.

18' st Barzotti 7 Dà quella scossa in più che serviva, poi è sfortunato sotto porta perché Ferrara gli devia pure un tacco al volo.

Marotta 6.5 Passa inosservato rispetto ai compagni più offensivi, però è lui a dare ordine alla squadra e a dirigere l'azione, mettendo a referto anche qualche scivolata importante.

Ferrario 6.5 Non gli vengono concessi troppi spazi per colpire, quindi prova a crearli per sè e per i compagni, propiziando delle ottime occasioni.

Qeros 7 Dopo un primo tempo un po' in sordina suona la carica nella ripresa con un gran mancino dalla distanza, lo stesso che più tardi Ferrara osserva spegnersi sotto la traversa. Non è ancora il gol che consegna la promozione, ma sicuramente è uno dei più importanti della stagione.

Cogliati 7 È il più in palla fin da subito, da lui nascono le prime iniziative dei padroni di casa e anche un palo. Nella ripresa diminuiscono gli inserimenti, ma la loro qualità resta la stessa.

All. Ciceri 7 Un successo di misura che non rispecchia il quantitativo di occasioni create, ma che basta per portare a casa tre punti pesantissimi e passare il pallone al Brusaporto.

VIS NOVA

Ferrara 7.5 Riceve un po' di conclusioni nel primo tempo, ma una sola è in porta ed è un mancino centrale. Nella ripresa, invece, sono almeno due i super interventi che tengono a galla i suoi. Sulla traiettoria di Qeros, invece, può solo osservare.

Beretta 5.5 Star dietro a Fall è un compito difficile, che gli riesce a tratti. Come tutti va in affano nel cuore della ripresa, quando la pressione del Sangiuliano diventa insostenibile.

Frigerio F. 5.5 Soffre le iniziative di Cogliati, che dalla sua parte crea la prima gol del match e svaria spesso. Nella ripresa cambia il cliente e all'inizio rimedia, poi si chiude a guscio come i compagni.

Molteni 6.5 Mastino in mezzo al campo, si unisce alla schermaglia difensiva neroverde e prova qualche allungo per aggredire l'avversario in anticipo, collezionando anche uno dei rari tiri in porta.

Manti 5.5 Prende bene in consegna Fall quando passa dalle sue parti, poi lascia più spazi nella ripresa.

Dugnani 6 Dà filo da torcere a Ferrario, che sapientemente trova comunque il modo di crearsi lo spazio per un paio di tentativi. Nelle retrovie è quello che rimedia di più.

Calmi 5.5 Pochi palloni giocabili in una partita che richiede sacrificio, cosa in cui è sufficiente, ma paga qualche mancata ripartenza.

Arrigoni 6 Nel caos di maglie che si crea davanti all'area di rigore neroverde vince qualche duello e ne perde altri, senza sfigurare.

Fall 6 Tanto pressing nel primo tempo e qualche discesa oltre il cerchio di metacampo per aiutare i compagni in fase di costruzione. Nella ripresa ha ancora fiato per andare a caccia del pareggio, ma viene braccato dalla difesa di casa.

Orellana Cruz 6 Alla solita qualità aggiunge un paio di palloni recuperati a centrocampo e qualche fallo. Poche le serpentine nell'area dellla capolista, però sono anche poche le occasioni per mettersi in mostra.

Cazzaniga 6 Con un Sangiuliano a trazione offensiva è costretto ad arretrare di qualche metro, aiutando la squadra in fase difensiva. Lo fa meglio nella ripresa.

All. Nigro 6 Nel primo tempo la difesa sul Sangiuliano è buona, alla fine di tiri nello specchio se ne contano solo due, di cui un sul palo, mentre nella ripresa i suoi concedono qualche spazio di troppo sugli esterni e ci vuole un super Ferrara per difendere il pareggio, fino alla perla di Qeros. Un gol che non viene accusato, ma che anzi dà la spinta per cercare la beffa di un 1-1 che non arriva.

ARBITRO

Gandino di Alessandria 6.5 Dirige bene una partita tranquilla, commettendo forse qualche svista a metà ripresa, ma senza perdere il controllo del match.