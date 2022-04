Vagge, portiere-goleador, il Saluzzo retrocede in Eccellenza e il Novara...

Primo verdetto della stagione col Saluzzo che saluta la Serie D e ritorna in Eccellenza dopo due stagioni nel massimo campionato dilettantistico. Per la corsa alla Serie C invece, nessun verdetto ma una quasi-sentenza, col Novara che passeggia su una Lavagnese con un piede in Eccellenza e sfrutta nel migliore dei modi l’impresa del Bra di Floris al sesto risultato utile consecutivo e un posto al sole nella zona playoff.

Nell’anticipo del sabato, infatti i giallorossi pareggiano in rimonta in casa della Sanremese con gli Azzurri che così si portano a +5 sui liguri e vedono la strada verso il ‘ritorno’ tra i professionisti un po’ più in discesa. Con quattro giornate dalla conclusione e un bottino importante, la squadra di Marchionni si avvicina a grandi passi al traguardo.

Retrocesso matematicamente invece il Saluzzo, poichè anche se dovesse vincere le restanti quattro gare, salirebbe a quota 30 punti con la rivale ipotetica del playout già a quota 40 (l’Asti) oltre quegli 8 punti di distacco per cui il playout non si disputa. Saluzzo in Eccellenza quindi con Lavagnese e Imperia ad un passo dal fargli compagnia…

Sanguinose le sconfitte interne di Fossano e RG Ticino contro Chieri e Sestri Levante mentre preziosissimo il pareggio conquistato dall’Asti in casa PDHAE (dopo aver solleticato la vittoria ma aver visto in faccia anche una sconfitta che sarebbe stata più che dolorosa) in una lotta che si risolverà probabilmente solo all’ultima giornata. Allarme rosso in casa RG Ticino, a secco di vittorie da sei gare dove ha racimolato 5 pareggi e una sconfitta.

Da segnalare poi, l’impresa del portiere del Gozzano, Alessandro Vagge. A Tortona, nella gara con l’Hsl Derthona, è un suo colpo di testa al 96’ a siglare il gol pesantissimo dell’1-1 regalando probabilmente il punto decisivo per la salvezza alla squadra di Schettino. Da segnalare poi l’ennesima vittoria del Casale di Sesia: 7 vittorie e 4 pareggi nelle ultime 11 giornate per un cammino da prima della classe…

