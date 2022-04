Una rimonta in 7 minuti e una traversa nel finale accendono il duello salvezza

Partita spettacolare per un 3-3 che poco a serve quello che regalano Vis Nova e Brianza Olginatese. Alla fine a sorridere sono le altre pretendenti nella corsa ai playout, come la Leon e il Caravaggio, vincenti su Legnano e Brusaporto, che traggono alla fine il massimo risultato dal pari show tra Nigro e Boldini. Il rammarico più grande c’è l’ha questultimo, per un doppio vantaggio difeso male dove paga la scelta di non controbattere al cambio tattico di Nigro, che al contrario garantisce una migliore tenuta del campo e maggiori soluzioni in avanti. Decisivi però, alla fine, sono le disattenzioni di una difesa, quella lecchese, che si espone a cinque minuti di debacle generale che costano caro. La Vis Nova al contrario può dirsi contenta a metà: nella prima frazione si era vista una prova decisa e meritevole forse anche di un qualcosa in più del pareggio, nella ripresa la doccia fredda del rigore di Momentè e del tap in di Ekuban sembravano aver minato ogni possibile chance di rimonta. Sensazione però smentita da un finale tutto cuore e tanta grinta, elementi essenziali per continuare a cullare il sogno salvezza.

FALL RIPRENDE MOMENTÈ

L’approccio è tutto dalla parte degli uomini di Boldini: l’Olginatese regala infatti un avvio grintoso, fatto di un baricentro più alto che permette, almeno inizialmente, di tenere arroccata nella propria trequarti l’armata di casa. È una gara che però alla lunga dimostra di non avere un vero padrone, difatti la momentanea fase iniziale di pura marca lecchese deve fare i conti con una Vis Nova che trova poi il bandolo della matassa, iscrivendosi per prima a referto. La prima palla gol passa infatti dai piedi di Fall, fortunato nel trovare la sfera sulla sinistra a causa di uno scontro che ferma Orellana, per una conclusione sinistra a incrociare che finisce di poco sopra la traversa. L’inerzia del match passa così nelle mani dei padroni di casa, che vivono il loro momento migliore con le parecchie sortite offensive guidate, spesso e volentieri, da Mancosu e Cazzaniga, con il numero 11 che per primo sfiora il vantaggio con due conclusioni murate in area, al momento del tiro. Un po’ come successo in prima battuta all’Olginatese, tocca questa volta a Nigro veder scemare il buon momento dei suoi, con la formazione ospite che torna a macinare qualche buona soluzione in avanti, sbloccando per prima il match. Minuto 26: è ancora uno strepitoso Caldera a lavorare palla sulla destra e azzardare un cross basso e timido che sembra facile preda di Ferrara; l’estremo difensore di casa non blocca la sfera lasciando sulla riga di porta un pallone troppo invitante per il tap in decisivo di Momentè. Vantaggio gestito però non nel migliore dei modi dall’Olginatese, raggiunta alla mezz’ora dal timbro numero 19 di Fall in campionato. Il pari arriva con il calcio di rigore conquistato da Cazzaniga - strappo deciso a destra e intervento scomposto di Redaelli - dal dischetto va proprio l’ex Casatese, che spiazza Guarino trovando il gol che ristabilisce la parità. Questa volta il crescendo della Vis Nova è netto e continuo, e porta a un finale più attento dei padroni di casa, che sfiorano anche il raddoppio nel finale con Mancuso con un sinistro violento terminato di poco a lato. L’Olginatese però è sempre viva e a dimostrarlo è l’azione sviluppata prima del fischio finale con l’eccessiva indole generosa di Belingheri che spreca un diagonale pulito per andare in porta regalando palla alla difesa di casa.

DALLA RIMONTA SUBITA ALLA TRAVERSA

Neanche a dirlo l’inerzia del match cambia nuovamente padrone in avvio di ripresa. Questa volta non per una prova di carattere e più determinata ma a causa di un episodio che indirizza poi i secondi 45’ di gioco. Come successo nella prima frazione di gioco a sorridere è la Brianza Olginatese: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto male, la palla rotola sul limite dell’area dove Guanziroli viene colpito in pieno da Bartoli; Rigore netto e del quale s’incarica nuovamente Momentè, che trova la zolla ingiusta per il gol che ristabilisce il vantaggio lecchese. Questa volta però sembra che la momentanea fase positiva dell’Olginatese sia destinata a perdurare. Difatti, attorno al minuto 12, la formazione di Boldini riesce persino ad allungare con la complicità del centrocampo di casa. Un pallone mal gestito a centrocampo diventa facile preda ancora di Momentè, che questa volta in veste di assistman, appoggia il pallone in profondità per la corsa di Ekuban, che a tu per tu contro Ferrara non sbaglia e infila a rete. Nigro non sta a guardare e prova in qualche modo a mischiare le carte: fuori un deludente Manti e dentro Calmi, per il passaggio alla difesa a 3 e a un assetto più spregiudicato. Frigerio e Mancosu si allargano per prendere la fascia, mentre Orellana scivola in mezzo lasciando spazio in avanti al tandem Fall-Cazzaniga. Mossa che porta da subito un forcing deciso per una pressione che costringe l’Olginatese a rintanarsi nella propria metà campo con la soluzione unica del pallone lungo per uscire dal pressing avversario. Un forcing che sembra però vano, che non porta ai risultati sperati. Serve un episodio che porta ridare la carica giusta ad una Vis Nova che ci prova a lungo, trovando il gol che riapre i conti al 35’, quando il corner di Orellana pesca la zuccata vincente di Mancosu. La Vis Nova viaggia ora sulle ali dell’entusiasmo, l’Olginatese al contrario si concede ad errori figli dell’ansia di veder vanificato il lavoro fin qui fatto. Detto-fatto, poco più tardi i padroni di casa la riaprono definitivamente con Cazzaniga, bravo a sfruttare un pallone vacante in area. L’Olginatese subisce il colpo trovando comunque la forza di rialzarsi andando nuovamente a pochi centimetri dal vantaggio, dovendo fare i conti con la sfortuna. L’ultima grande emozione del match passa dalla testa del neo entrato Crema, pescato a centro area dal pallone di Panzetta per una deviazione aerea che impatta sulla traversa.

IL TABELLINO

VIS NOVA-BRIANZA OLGINATESE 3-3

RETI: 26’ Momentè (BO), 31’ rig. Fall (VN), 2’ st rig. Momentè (BO), 12’ st Ekuban (BO), 35’ st Mancosu (VN), 39’ st Cazzaniga (VN).

VIS NOVA (4-4-2): Ferrara 5.5, Manti 5.5 (14’ st Calmi 6), Frigerio F. 5, Molteni 6, Bartoli 5.5, Dugnani 6, Mancosu 6.5, Arrigoni 5.5, Fall 6, Orellana Cruz 6.5 (35’ st Redaelli sv), Cazzaniga 6.5 (42’ st Meggiarin sv). A disp. Foresti, Pozzi, Gambazza, Beretta, Molinari, Calabrò. All. Nigro 6.5.

BRIANZA OLGINATESE (5-3-2): Guarino 6, Caldera 7, Fischetti 5.5 (45’ st Corbetta sv), Guanziroli 6.5, Redaelli 6.5 (30’ st Ruggeri 6), Viganò M. 6.5, Belingheri 6 (30’ st Crema 6), Panzetta 6.5, Momentè 7.5, Cavagna 6.5, Ekuban 6.5 (24’ st Caraffa 6). A disp. Colombo, Brini, Rada, Citterio, Speziale. All. Boldini 6.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 7.

ASSISTENTI: Roncari e Beggiato.

ESPULSO: All. Nigro (VN).

AMMONITI: Redaelli (BO), Momentè (BO), Cazzaniga (VN), Panzetta (BO), Viganó M. (BO), Dugnani (VN).