Otto reti in 45 minuti: ora la Casatese reclama i playoff

Una partita che a definirla pazza è fin troppo riduttivo. A spuntarla al termine dei 90’ è la Casatese con un tennistico 6-2 che premia la squadra che oggi ha creduto maggiormente nella vittoria ma, allo stesso tempo, penalizza eccessivamente la Vis Nova Giussano, che torna in Brianza con la consapevolezza che dalla partita di oggi si sarebbero anche potuti portare via punti. Sono mancate lucidità e cattiveria, ma anche la volontà di azzannare l’avversario quando ha mostrato segnali di debolezza. Tre punti importanti per i lecchesi in chiave play off, mentre per i brianzoli saranno fondamentali le prossime due gare, contro Ponte San Pietro e Brusaporto, per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza.

AL PALO

La prima frazione di gioco si apre con una vampata a tinte neroverdi, con la Vis Nova Giussano che nel primo giro di orologio va vicina al gol in due occasioni: prima con il capitano Proserpio ben smarcato davanti al portiere -bravo l’estremo difensore biancorosso nell’occasione- e poi con una mischia in area che per poco non costa cara ai padroni di casa. Poi inizia il monologo della Casatese che segnerà ampi sprazzi della partita. Nessun gol per gli uomini di Mazzoleni nella prima frazione, ma solamente due pali, colpiti entrambi da Isella all’8’ e al 25’, nel primo caso in maniera fortuita con la palla che gli rimbalza sulle gambe prima di colpire il montante, e poi al termine di un’azione di contropiede ben gestita da Mecca. Uno pari a reti bianche quello maturato nel primo tempo che sta stretto alla Casatese.

LUNA PARK

Otto gol in una partita si vedono difficilmente. Ancora più difficili da vedere sono otto gol segnati tutti quanti nel secondo tempo. È quello che è successo oggi nel pazzo pomeriggio del Comunale. Inizia la festa del gol al 3’ Menegazzo, probabilmente il più bello degli otto, con il terzino che riceve l’appoggio di De Angelis e scaraventa in porta un tiro a giro imprendibile per Ferrara. Al 7’ è di nuovo parità, con il colpo di testa ben indirizzato da Beretta su assist di Calmi. Ma non è finita qui, perché al 12’ Isella entra in area e lascia partire un passaggio-tiro che diventa un assist per Fusi che non ha problemi a depositare da zero metri il nuovo vantaggio. I cambi da Mazzoleni si rivelano azzeccati e portano i frutti sperati, con Sassella che impiega appena 7’ dal suo ingresso in campo a fare tris con un tiro di rara potenza. Partita indirizzata? Macché. 3’ dopo arriva un’altra rete di pregevole fattura di un altro subentrato, Gambazza, abile a sfruttare la respinta di Trabattoni in uscita bassa su Fall. A riportare la Casatese a distanza di sicurezza ci pensa bomber Recino, che si infila in area per raccogliere di testa l’ottimo traversone di Fusi al 30’. Un minuto più tardi arriva anche il penalty che consente a Recino di fare bis. Occasione colta dal numero nove che calcia centralmente e spiazza Ferrara. A suggellare questa vittoria è il gol di Comberiati, più lesto di tutti a mettere dentro la respinta corta di Ferrara. Vis sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere.

IL TABELLINO

CASATESE-VIS NOVA 6-2

RETI (1-0, 1-1, 3-1, 3-2, 6-2): 3' st Menegazzo (C), 7' st Beretta (V), 12' st Fusi (C), 25' st Sassella (C), 28' st Gambazza (V), 30' st Recino (C), 32' st Recino (C), 43' st Comberiati (C).

CASATESE (4-3-3): Trabattoni 6, Perego A. 6.5, Menegazzo 7.5, De Angelis 6 (18' st Sassella 7.5), Perego 6 (25' st Comberiati 7), Videkon 6 (39' st Morganti sv), Sala 6 (20' st Corna 6), Mecca 6.5, Recino 8, Isella 7 (37' st Morlandi sv), Fusi 7.5. A disp. Pirola C., Ghilardi, Llamas, Masini. All. Mazzoleni 7.5.

VIS NOVA (3-5-2): Ferrara 6, Beretta 6, Bartoli 5.5 (18' st Mancosu 6), Molteni 6, Manti 5.5, Dugnani 5.5, Cazzaniga 6.5 (30' st Gambazza 6.5), Proserpio 6 (37' st Molinari sv), Fall 5.5, Orellana Cruz 5.5, Calmi 6 (33' st Redaelli 5.5). A disp. Foresti, Pozzi, Meggiarin, Calabrò, Valtulina. All. Nigro 5.

ARBITRO: Marin di Portogruaro 6.

ASSISTENTI: Singh e Moretti.

AMMONITI: Proserpio (V), Menegazzo (C), Fusi (C), Videkon (C), Recino (C), Calmi (V), Orellana Cruz (V)

LE PAGELLE

CASATESE

Trabattoni 6 Nulla può in entrambe le reti subite, per il resto è sempre attento e reattivo nelle rare occasioni in cui la Vis si fa viva dalle sue parti.

Perego A. 6.5 Spinge con veemenza sulla fascia destra, supporta l’azione con costanza trovando sempre le giuste linee di passaggio.

25’ st Comberiati 7 Si limita al compito facile ma va bene così visto che è chiamato più a contenere che ad attaccare. Impreziosisce la prestazione con il gol che chiude i conti.

Menegazzo 7.5 Si fa notare per qualche bello spunto in avanti, ad incunearsi tra le maglie della difesa avversaria. Mette a segno un gol da cineteca, da fantasista più che da terzino.

De Angelis 6 Meglio in fase di interdizione che di impostazione, interrompe tanti possessi avversari ma poi li restituisce con lanci sbagliati.

18’ st Sassella 7.5 Entra per rafforzare il centrocampo ed è esattamente quello che fa con buoni risultati in termini di trame spezzate e possessi recuperati. Gran botta per il 3-1.

Perego M. 6 Con i compiti difensivi limitati a poco o nulla, non disdegna la costruzione dal basso impostando con precisione.

Videkon 6 Partita giocata in assoluto controllo per tutti i 90’, senza compiti particolarmente difficili da svolgere.

Sala 6 Prova tatticamente positiva e di grande intelligenza, con tanti movimenti senza palla che aiutano i compagni a fare la scelta giusta di passaggio.

20’ st Corna Qualche buona giocata di grande generosità nel centrocampo lecchese ma niente più.

Mecca 6.5 Non sempre preciso nella giocata perché è spesso ben pressato dai giocatori della mediana giussanese. Ma quando ha la palla al piede è difficile fermarlo

Recino 8 È on fire dall’inizio alla fine del suo match, pericoloso sia su azione che da fermo, Mette a segno due reti e un assist. Cosa chiedergli di più?

Isella 7 All’inizio è un po’ pasticcione, ma poi affina la qualità fino ad arrivare a servire a inizio ripresa l’assist per il secondo gol dei suoi.

Fusi 7.5 Si smarca, dialoga con i compagni e segna persino la rete del 2-1 inserendosi con i tempi giusti nell’area avversaria. Prova brillante la sua.

All. Mazzoleni 7.5 La squadra lo segue e impone il suo gioco dall’inizio, concretizzando, con un briciolo di sofferenza, la vittoria nel secondo tempo.



VIS NOVA

Ferrara 6 Bravo e attento nelle prime fasi di gioco quando la Casatese spinge sull’acceleratore, si fa sempre trovare pronto. Nel secondo tempo subisce un assedio sul quale non ha particolari colpe.

Beretta 6 Non spinge sulla fascia di destra ma fa il suo limitando per come può le incursioni avversarie con ordine e applicazione.

Bartoli 5.5 Fatica un po’ a limitare le sortite offensive avversarie, ma cresce alla distanza trovando qualche contromisura. Troppo poco però per evitare la goleada.

18’ st Mancosu 6 Subito in palla dopo il suo ingresso in campo, si fa anche pericoloso in zona offensiva.

Molteni 6 Mette calma in più di un’occasione ai suoi compagni, aiutandoli a uscire dal pressing avversario.

Manti 5.5 Partita a due volti, con la supremazia aerea del primo tempo e le grosse difficoltà della ripresa nel limitare l’avversario.

Dugnani 5.5 Primo tempo solido e giocato con maturità, molto peggio nel secondo quando la Casatese fa acqua da tutte le parti.

Cazzaniga 6.5 È protagonista di qualche spunto interessante con il suo dinamismo. Abbandona il campo per problemi fisici. Peccato visto l’avvio incoraggiante.

30’ Gambazza 6.5 Entra prima del dovuto per i problemi fisici del suo compagno e la Vis perde qualcosa in pericolosità. Gol meraviglioso a riaprire il match, che gli dà qualcosa in più in pagella.

Proserpio 6 Propositivo in avanti e anche in fase di ripiegamento, con tanti interventi sporchi ma efficaci e anche qualche bell’inserimento.

Fall 5.5 Bravo a giocare alle spalle dei difensori biancorossi dimostrando tempi di inserimento giusti e dettando di fatto il passaggio ai suoi compagni. Ma a uno come lui si chiedono anche i gol.

Orellana Cruz 5.5 Tanto movimento in avanti ma poca sostanza. Bravo ad andare in pressing su difensori e portiere ma non incide. Si becca anche un giallo di frustrazione.

Calmi 6 Prova a sfruttare qualche occasione in contropiede ma senza risultare troppo pericoloso. Dà un plus alla sua prestazione con l’assist per l’1-1.

33’ st Redaelli 5.5 Pochi spunti offensivi in una fase di partita in cui la Vis crolla definitivamente.

All. Nigro 5 Squadra troppo rinunciataria nel primo tempo e sbadata nel secondo, che sembra quasi non voler portare a casa punti da Casatenovo.



ARBITRO

Marin di Portogruaro 6 È costretto a tirare fuori diversi cartellini gialli per placare gli animi dei ventidue in campo nella seconda parte di match.