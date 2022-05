Due gol in cinque minuti, la capolista spinge i padroni di casa fuori dai playoff

Il Sangiuliano City supera 2-1 la Folgore Caratese e la spedisce momentaneamente fuori dalla zona playoff. I brianzoli vengono infatti superati sia dal Desenzano Calvina che dalla Casatese, vincenti su Virtus Ciserano Bergamo e Ac Leon. Un epilogo di partita per nulla scontato, anzi, un po' sorprendente visto il primo tempo degli uomini di Longo, vicinissimi al vantaggio per ben due volte, ma respinti prima dal salvataggio sulla linea di Pascali e poi dal riflesso di Bonadeo su corner. Nella ripresa, però, i ruoli si invertono, con la capolista che preme di più e in cinque minuti passa grazie a Pedone e Ferrario. Nel finale il subentrato Alma riaccende i brianzoli con il gol della speranza e con un colpo di testa che fa la barba al secondo palo, sancendo così una sconfitta che pesa tantissimo.

PASCALI SULLA LINEA, SPECCHIO BONADEO

Una Folgore Caratese bisognosa di punti per blindare un posto nei playoff riceve il mai sazio Sangiuliano City, che dopo la vittoria del campionato non ha dato segni di appisolamento. Chi ha più stimoli, però, è sicuramente la squadra di Longo, e infatti nei primi minuti sono i padroni di casa a dettare i ritmi di gioco. La palla passa spesso dalle parti di Alabiso, che al 5' trova anche lo spazio per un cross mal controllato da Konè sul secondo palo. Il numero 7 prova a rifarsi al 9', quando su un rinvio rapido di Merelli supera in velocità Bruzzone e accentrandosi anche Bonadeo, ma sulla linea uno stoico capitan Pascali evita l'1-0. La risposta dei campioni arriva al 13', con un calcio di punizione e una sponda sul secondo palo che viene spazzata in mischia da Gomez. Un primo squillo degli ospiti che non trova però seguito perché la Folgore è sempre attenta sugli esterni, dove soprattutto Grbic deve fare i conti con i vari Agello, Qeros e Zanon, freccia aggiunta grazie alla sua rapidità. Passato il momento di attesa, i verdi di Longo al 23' creano la seconda palla gol del match: corner di Romano, zuccata di Gigli centrale, ma ravvicinata, e grande riflesso con la mano di richiamo di Bonadeo, che alza di nuovo in calcio d'angolo. Calci piazzati o meno, è ancora la squadra di Longo a essere pericolosa al 30' con un bellissimo scambio Konè-Di Stefano sull'out di sinistra e un cross al centro dove, però, Bruzzone anticipa Gomez sul primo palo. Una manciata di minuti più tardi il Sangiuliano è costretto a cambiare Guerrini con Vingiano, che su uno dei primi palloni sbaglia e fa partire Lo Faso, bravissimo a saltare secco prima Pascali e poi Zanon, sul quale però prova anche un secondo dribbling per rimettersi la sfera sul destro e calciare non benissimo in diagonale. Nel finale la formazione di Ciceri si riaffaccia dalle parti di Merelli con un mancino di Qeros di facile lettura e con un buon colpo di testa di Agello su cross di Fall che termina a lato non di molto. È l'ultima occasione di un primo tempo che vede la Folgore Caratese creare e sprecare di più contro un Sangiuliano tenuto a galla da Pascali e Bonadeo, ma sempre in partita e pronto a colpire.

UNO-DUE PEDONE-FERRARIO, ALMA SFIORA L'IMPRESA

La partenza del Sangiuliano è decisamente diversa, come dimostra l'immediato gol di Cogliati annullato per fuorigioco. Gli uomini di Ciceri ci provano anche da fuori area, ma Derosa al 7' mura il tentativo di un liberissimo Pedone e poi respinge al mittente un paio di cross insidiosi dall'out di sinistra. L'insistenza dei campioni porta al 13' alla prima grande occasione ospite: corner di Qeros, incornata di Pascali e grande intervento di piede di Merelli, che evita lo 0-1. Alla Folgore Caratese serve una scossa e allora Longo si gioca il triplo cambio: fuori Gomez, Lo Faso e Di Stefano e dentro Ciko, Alma e Cocuzza. Il primo tentativo della ripresa dei padroni di casa porta però il nome di Romano, che si avventa un passaggio corto di Pascali e ci prova da fuori area, ma la conclusione è centrale. È solo un lampo perché al 22' il Sangiuliano passa in vantaggio: corner di Agello e stacco vincente di Pedone, che svetta su Alabiso e la mette nell'angolino. Tempo altri cinque minuti e la capolista fa 0-2: rimessa laterale sempre a destra, Qeros si avventa sul contrasto perso da un compagno, si smarca in area con una grande finta e appoggia al centro, dove la sfera scorre e viene buttata dentro da due passi da Ferrario. Sembra ormai finita per la Folgore Caratese, che pare chiudersi a riccio dinanzi a un Sangiuliano in controllo, ma gli uomini di Longo sono pronti a uscire dal guscio per colpire nel momento opportuno. È quello che accade al 40', quando Lancini sbaglia un appoggio e serve Cocuzza, che pesca al centro Alma, bravissimo in corsa di mancino a incrociare a mezza altezza e a riaprire i conti. Nel finale i padroni di casa si riversano in avanti e sfiorano il colpaccio: cross di Grbic, spizzata di testa ancora di Alma, ma questa volta la sfera sfiora il palo. Per pochi centimetri non arriva dunque il pareggio, ai punti probabilmente il risultato più giusto per una sfida giocata un tempo a testa, ma che termina con una sconfitta pesantissima per la Folgore, quasi obbligata a vincere a Ponte San Pietro e sperare in un passo falso tra Desenzano Calvina, Casatese e Brusaporto. Visti gli scontri diretti a favore con tutte e tre anche un pareggio potrebbe bastare, ma in quel caso servivanno solo sconfitte di quelle davanti.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE-SANGIULIANO CITY 1-2

RETI: 22' st Pedone (S), 27' st Ferrario (S), 40' st Alma (F).

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Merelli 6.5, Alabiso 6, Grbic 6, Troiano 6 (31' st Repetto sv), Gigli 6.5, Romano 6.5, Konè 6, Di Stefano 5.5 (15' st Ciko 5.5), Gomez 5.5 (15' st Cocuzza 6), Lo Faso 6 (15' st Alma 7), Derosa 6.5 (40' st Fognini sv). A disp. Nocco, Fognini, Esposito, Felici, Cani, Repetto. All. Longo 6.

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Bonadeo 7, Zanon 6.5, Fusco 6 (10' st Mazzei 6.5), Pedone 7 (25' st Barzotti 6), Pascali 7, Bruzzone 7, Agello 6.5, Guerrini 6 (32' Vingiano 6), Cogliati 6 (33' st Lancini sv), Qeros 6.5, Fall 6 (16' st Ferrario 7). A disp. Balducci, Spaneshi, Tocci, Ripamonti, Barzotti. All. Ciceri 6.5.

ARBITRO: Gangi di Enna 6.5.

ASSISTENTI: Schirinzi e Fedele.

AMMONITI: Vingiano (S), Cocuzza (F), Bonadeo (S), Agello (S), Alabiso (F), Derosa (F).