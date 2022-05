Un gol al novantesimo decide il match salvezza

Vincere con la Leon e sperare: questo sarà l'imperativo della Brianza Olginatese dopo il successo last minute contro il Villa Valle targato Fischetti al 90'. Un successo inaspettato per quanto visto in campo, con i ragazzi di Mangone che hanno avuto le occasioni più nitide per andare a segno, seppur in un partita poco spettacolare nel complesso. Una beffa incredibile, con il colpo di testa del numero 3 che ha gelato i locali. La situazione di classifica in vista di domenica prossima è ai limiti del rompicapo: le ultime 5 sono raccolte in 4 punti, tutte in sequenza. A guidare il gruppetto resiste proprio il Villa Valle a 36 punti, a +4 sugli avversari odierni. In mezzo, nell'ordine, Vis Nova (35 punti), Caravaggio (34 punti) e la citata Leon (33 punti). Se la paura ha regnato nella partita di oggi, è lecito attendersi un'ultima giornata da brividi, con tutto ancora in gioco: nonostante il ko, i padroni di casa hanno ancora maggiori opportunità di salvezza rispetto ai vincitori, che si appigliano ad una residua possibilità di evitare la retrocessione.

CALCI PIAZZATI

Trascorrono appena nove secondi e sopraggiunge il primo brivido targato Seck, che lanciatissimo in area di rigore va a contatto con Ganziroli: per il direttore di gara Sassano di Padova non ci sono gli estremi per la concessione del penalty. Sembra l'inizio di una partita dinamica, ma perdere punti potrebbe essere letale, e dunque le squadre rallentano. Moduli speculari per le due compagini, con i padroni di casa che approcciano comunque con maggior foga al match, imprimendo più convinzione nei primi minuti di gara. La tensione dovuta alla posta in palio mantiene alta l’attenzione e godibile il match per alcuni tratti. I locali si affidano all’estro del trio Martini-Seck-Castelli, che rendono la giornata della retroguardia ospite molto complicata, seppur senza una evidente produzione di occasioni da rete: al 7’ è Martini che prova a sganciarsi sugli sviluppi di una punizione laterale, ma in precaria coordinazione non riesce a inquadrare lo specchio. La partita stenta a decollare, la paura di perdere sembra prevalere sulla costruzione delle opportunità, limitando lo spettacolo. Serve un altro calcio piazzato per regalare un sussulto: al 34’ è ancora il solito Seck a colpire dalla bandierina, ma il suo cross non viene raccolto per un soffio dall’inserimento di Cassinelli. Altra punizione, altra chance: al 40’ è Castelli a trovare finalmente la via della porta, impegnando Colombo che è chiamato alla risposta in tuffo. Ai punti, Villa Valle oggettivamente superiore a livello territoriale pur senza creare pericoli enormi; sull’altro versante, Brianza Olginatese troppo attendista in vista della ripresa, complice anche un pressing avversario in fase di non possesso abbastanza efficace.

GOL NEL FINALE PER SPERARE

Si ricomincia con lo stesso tema della prima frazione: locali aggressivi e padroni del campo, contro la squadra in maglia bianca che mantiene un atteggiamento prudente. L’inerzia dell’incontro appare inscalfibile, con tanti errori di misura e poca verve offensiva. I due allenatori provano a pescare risorse dalla panchina, all’interno di una gara sempre meno vivace col passare dei minuti, con tante interruzioni causate da numerosi falli di gioco. Cassinelli al 18’ si fa notare, ma al momento dell’ingresso in area dopo uno scambio con un compagno viene leggermente sbilanciato e non riesce a colpire verso la porta. La vera chance capita però sessanta secondi dopo, con Maritato che da pochi passi non riesce ad appoggiare in rete un pallone proveniente dalla sinistra, anche a causa dell’intervento di Bernacchi che al momento della battuta risulta decisivo. Al 24’ si fa nuovamente vedere Seck, ma la sua conclusione dalla distanza viene neutralizzata da Colombo. Gli uomini di Mangone sono sul pezzo, ma non riescono ad avere la cattiveria e la decisione per concretizzare; di contro, la Brianza Olginatese è troppo timida e non riesce a fuoriuscire dal guscio. L’iniziativa di Cusati al 36’ sveglia tutti dal torpore: la sua strepitosa cavalcata sulla destra viene sventata da un altrettanto micidiale intervento in tuffo di Colombo, che devia sulla destra. Sugli sviluppi del corner seguente, è ancora il subentrato a tentare la sortita con un tiro dai 22 metri, ma il tiro lambisce il palo. Sembra un copione scritto, ma al 90’ arriva l’epilogo che nessuno si immagina: bella trama sulla destra, cross in mezzo degli ospiti che, alla prima limpida occasione della partita, colpiscono con Fischetti, il quale va a segno e manda in delirio i suoi. Le speranze sono ancora vive: servono 90 minuti di fuoco per alimentare ancora il sogno di mantenere la categoria, mentre in casa Villa Valle si mastica amaro per un risultato troppo punitivo.

IL TABELLINO

VILLA VALLE-BRIANZA OLGINATESE 0-1

RETE: 45’ st Fischetti (B).

VILLA VALLE (3-5-2): Cavalieri 6, Fattori 6, Ambrosini 6, Martini 6.5, Maritato 6 (37’ st Susso sv), Sanseverino 6, Colferai 6.5 (44’ st Motta sv), Cassinelli 6, Opoola 6 (18’ st Cusati 7), Seck 7, Castelli 6.5 (28’ st Perrotti sv). A disp. Pisoni, Bertocchi, Mandelli, Zambelli, Albani. All. Mangone 6.5.

BRIANZA OLGINATESE (5-3-2): Colombo 7, Caldera 6, Fischetti 7, Guanziroli 6, Redaelli 6, Bernacchi 6 (21’ st Ekuban 6), Crema 5.5 (7’ st Brini 6), Panzetta 6.5, Momentè 5.5 (34’ st Speziale sv), Cavagna 6, Caraffa 6 (46’ st Vigano’ sv). A disp. Cirillo, Viganò M., Ruggeri, Rada, Citterio, Duguet. All. Boldini 6.

ARBITRO: Sassano di Padova 6.5.

ASSISTENTI: Roperto e Marucci.

AMMONITI: Crema (B), Cavagna (B), Perrotti (V), Brini (B), Motta (V).