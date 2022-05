Playoff: fotofinish Bra. Playout: Fossano si prende il 'doppio vantaggio' con l'RG Ticino

Ultima giornata da brivido e col brivido! In un susseguirsi di emozioni e risultati che cambiavano sui vari campi, al triplice fischio finale regala gli utlimi verdetti inappellabili.

Per la corsa Playoff, applausi all'impresa del Bra di Roberto Floris che va in vantaggio 2-0 con la Caronnese, viene raggiunta sul 2-2 ma proprio nei secondi finali del match vince 3-2 e fa festa viste le notizie che arrivano da Novara, con il Derthona che soccombe 3-1. Risultato? Il Bra agguanta i leoni al quinto posto in classifica ma in virtù degli scontri diretti si prende l'ultimo posto al sole del Playoff. In compagnia di Sanremese, Casale e Città di Varese.

COSI' IL PRIMO TURNO PLAYOFF

22 maggio: Sanremese-Bra e Casale-Città di Varese

Ultimi 90' incredibili anche per la rincorsa alla salvezza, al desiderio di evitare l'ultimo posto al Playout e di conseguenza anche il 'fattore' campo, che potrebbe essere determinante giocandosi un'intera stagione in 90'. Alla fine, un po' a sorpresa, il Playout sarà Fossano-RG Ticino. La 'sorpresa' non è tanto per l'abbinamento, nelle tantissime combinazioni possibili infatti, l'RG Ticino era la prima indiziata a raggiungere il Fossano che era già 'condannato' al Playout prima degli ultimi 90'. Ultimi 90' che invece condannano due volte l'RG Ticino. I novaresi infatti dovevano vincere a Sanremo e sperare che il Vado perdesse in casa con il Sestri Levante. Nessuna delle due cose è accaduta: RG Ticino sconfitto a Sanremo e Vado a prendersi il punticino che serviva per non correre rischi. La sorpresa però, è che con la sconfitta, l'RG ha perso anche il vantaggio di giocare il Playout in gara secca in casa propria, oltre ovviamente al vantaggio 'teorico' di classifica che potrebbe pesare al 120'... Fossano che batte l'Asti e aggancia dunque l'RG Ticino a quota 44 punti, prendendosi dunque il vantaggio del campo per domenica 22 maggio.

COSì IL PLAYOUT

22 maggio: Fossano-RG Ticino