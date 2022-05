Salta la finale per un giallo, ma chiude la partita con un missile all'incrocio

Il Legnano batte 2-0 la Folgore Caratese e vola alla finale playoff, dove affronterà la Casatese di Mazzoleni. Un successo che matura tutto nel secondo tempo, dove il colpo di testa di Ravasi su calcio d’angolo e il missile all’incrocio dei pali di Confalonieri accendono una gara un po’ spenta nei primi 45 minuti. Fatta eccezione per due legni, uno fortuito, le occasioni scarseggiano infatti in un primo tempo dove l'attenzione è tanta e gli spazi pochi. Nella ripresa decidono dunque gli episodi: il calcio piazzato e la perla dei padroni di casa da un lato, un altro legno colpito da Alma dall'altro, che non trova così il possibile 1-1. Ai punti restano l'ottima partita del Legnano, molto bravo a tenere le marcature dinanzi al possesso ospite e a colpire appena ne ha l'occasione, e i pochi spunti di una Folgore non brillante negli ultimi metri, ma anche un po' sfortunata.

I LEGNI REGGONO IL PARI

È un avvio più di marca Folgore Caratese, con i biancoverdi che dal cerchio di metacampo provano subito uno schema per la deviazione di testa di Gomez che termina a lato. Intorno al 10’ i brianzoli ci riprovano di testa, questa volta però Alma sfiora soltanto sul cross di Alabisio. Sono tentativi che non spaventano più di tanto Tamma, così come il primo squillo del Legnano: palla dentro di Caradonna, Beretta controlla al limite e allarga a sinistra per Gasparri, schermato, così arriva di corsa Bettoni, il cui mancino termina quasi in fallo laterale. Più preoccupante è invece la successiva conclusione al volo di Beretta che, impennata da un difensore avversario, rimbalza sulla parte superiore della traversa. Siamo in una fase di crescendo in termini di pericolosità perché al 17’ anche la Folgore resta al palo: Koné si accentra da sinistra e calcia sul primo palo, dove Tamma è rapido nello scendere a copertura e deviare la sfera quel che basta sul legno. I due brividi ravvicinati sono però solo l’illusione di una gara scoppiettante perché nessuna delle due squadre riesce a creare ulteriori grattacapi all’altra. Il Legnano può contare infatti su una coppia solida ed esperta come quella formata da Bini e Bettoni, che rendono inoperativo Gomez, ma pecca di soluzioni offensive, dove sia Ravasi che Bingo non inquadrano la sfera dopo due preziosi recuperi di Confalonieri. In casa Folgore, invece, la manovra o viene interrotta dai lilla o si perde in un paio di cross fuori misura. La sfida volge così naturalmente a uno 0-0 che rimanda ogni tipo di verdetto al secondo tempo.

GIRATA RAVASI, GEMMA CONFALONIERI

A inizio ripresa i lilla si ripresentano con un volto nuovo in campo, quello di Di Lernia, che prende il posto di Beretta, mentre la Folgore Caratese aspetta due minuti in più per sostituire Grbic con Felici. Il primo squillo porta però il nome di Ravasi, che sulla punizione di Bingo schiaccia centralmente di testa. Un tentativo quasi immediato, ma la partita ancora non decolla e, anzi, si ferma per qualche minuto in seguito al contrasto aereo tra l’appena entrato Ciko e Bettoni, che ha la peggio e guadagna una fasciatura alla Chiellini. Rientrato in campo, il numero 5 fa in tempo ad assistere a un mancino fuori misura di Alma e a uno dalla lunga distanza di Derosa, che Tamma allontana in tuffo alla sua sinistra, prima di cedere il testimone a Robbiati. Sono due segnali di vita della Folgore che non spaventano i lilla, pronti a rispondere a dovere, e la dimostrazione arriva al 24’, quando Di Lernia pennella un calcio d’angolo per la zuccata vincente di Ravasi: è 1-0. I brianzoli provano a pareggiare subito i conti, ma il mancino di Gomez è di facile lettura per Tamma, salvato poco dopo dal palo. Al 28’, infatti, Alma si incarica di un calcio di punizione che bacia la traversa e che, fatto ripetere per l’uscita anticipata di Confalonieri dalla barriera (che gli costa il giallo e la finale per diffida), viene respinta dal legno alla sinistra del numero 1 lilla. Con il bisogno di segnare due gol per passare il turno, gli ospiti lasciano qualche spazio in più e in uno di questi si inserisce proprio Confalonieri, che a destra calcia a incrociare e trova la schermata di piede di Felici. È solo un tiro di riscaldamento prima della vera conclusione, quella che vale il 2-0: i legnanesi gestiscono palla al limite dell’area di rigore, Barbui riceve a sinistra e appoggia centralmente per Confalonieri, che con il destro spedisce la sfera all’incrocio dei pali. Una perla che di fatto chiude la partita, riaccesa giusto da un tentativo di piattone del subentrato Kouda, che Tamma con un bel tuffo respinge, mantenendo inviolata la porta.

IL TABELLINO

LEGNANO-FOLGORE CARATESE 2-0

RETI: 24’ st Ravasi (L), 34’ st Confalonieri (L).

LEGNANO (4-3-3): Tamma 7, Caradonna 6.5, Moracchioli 7, Bini 7, Bettoni 7 (22’ st Robbiati 6), Confalonieri 7.5, Beretta 6 (1’ st Di Lernia 7), Bingo 6 (29’ st Barazzetta 6.5), Ravasi 7 (38’ st Quaggio sv), Ronzoni 6 (29’ st Barbui 6.5), Gasparri 6.5. A disp.: Tolomeo, Bertonelli, Bertoli. All. Sgrò 7.

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Merelli 6, Alabisio 6.5, Grbic 6 (3’ st Felici 6.5), Troiano 6 (38’ st Kouda sv), Gigli 6.5, Romano 6.5 (30’ st Fognini sv), Konè 6, Alma 7, Di Stefano 6 (13’ st Ciko 6.5), Gomez 5.5, Derosa 6 (30’ st Lo Faso sv). A disp.: Nocco, Esposito, Bianchi, Repetto. All. Longo. 6.

ARBITRO: Bocchini di Roma 1 7.

ASSISTENTI: Castellari e Galasso.

AMMONITI: Gomez (F), Ronzoni (L), Derosa (F), Confalonieri (L), Quaggio (L), Fognini (F).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO