Bordata da fuori e il Pochissimo esplode: Cannistrà benedice la stagione

Si riaprono le danze e le note sono tutte Blues grazie al successo del Fossano nel suo primo impegno ufficiale contro il PDHAE. La squadra di Viassi domina nella prima metà di gara dove sblocca il punteggio nell'ultimo minuto di recupero, grazie alla conclusione vincente da parte del difensore Paolo Cannistrà. Gli ospiti sono apparsi troppo poco pericolosi nel primo tempo, in virtù della grande solidità difensiva dei padroni di casa. Nella ripresa la situazione cambia, ma gli uomini di Viassi gestiscono il risultato e conquistano il pass per il turno successivo.

Coulibaly dominante. Il Fossano pressa subito forte. Al 11', con un traversone delizioso, D'Ippolito serve Spadafora che manca di poco il colpo di testa. I padroni di casa insistono e, con un ottimo appoggio, Coulibaly pesca Reda in prossimità della lunetta. Il 9 calcia in porta, ma il numero uno Marenco respinge. I padroni di casa cercano spesso la soluzione vincente dalle fasce. È ancora D'Ippolito, al 32', a cercare l'assist dalla sinistra con una parabola sul fondo. Galvagno riesce a tenere la palla in gioco mettendola in mezzo per Coulibaly. Quest'ultimo colpisce al volo ma non inquadra lo specchio. L'11 si rende ancora pericoloso con una grande pennellata in area, dove il colpo di testa da parte di Galvagno diventa un assist per Fogliarino, che a sua volta conclude al volo. La difesa orange si salva miracolosamente. Allo scadere della prima frazione di gioco, arriva il vantaggio fossanese: il sempre presente Coulibaly colpisce di testa un pallone che carambola sui piedi di Cannistrà. Il difensore azzurro fa partire un gran tiro dal limite che non lascia scampo a Marenco. Un vantaggio più che meritato per la formazione di Viassi che nella prima metà di gara ha avuto un atteggiamento decisamente più arrembante e convincente rispetto a un Phdae troppo assente sotto porta grazie anche alla super prestazione di capitan Scotto che annulla Valenti e tiene compatto il reparto.

Il tiro di Paolo Cannistrà che si insacca alle spalle di Marenco e vale il gol del definitivo 1-0 per il Fossano di Fabrizio Viassi.

Risveglio orange, Fossano gestore. In avvio di ripresa c'è una timida reazione da parte della squadra di Porrini. I valdostani provano a far male con una conclusione distante di Moreo. Poi ci riprovano da fuori, ma il tentativo di Jeantet esce di molto. Gli ospiti continuano a dare segnali di risveglio con un tiro dalla distanza da parte di Tourè. Il pallone accarezza il secondo palo causando qualche brivido alla retroguardia fossanese. Al 22' il PDHAE va a pochi centimetri dal gol del pareggio. Moreo raccoglie nel migliore dei modi un pallone scaturito dalla bandierina colpendo la sfera di testa in tuffo. Il pallone finisce fuori di un nulla. Al 42' Coulibaly prova a servire una palla tesa in mezzo all'area, ma viene anticipato. Nel finale di gara, Reda ha la grande occasione per chiudere i conti, ma il suo tentativo non va a segno. Il Fossano ottiene la qualificazione e inizia nel migliore dei modi la sua stagione.

IL TABELLINO

FOSSANO-PDHAE 1-0

RETI: 47' Cannistrà (F).

FOSSANO (3-5-2): Chiavassa 6, Spadafora 7 (26' st Delmastro 6.5), D'Ippolito 6.5, Cannistrà 7.5, Scotto 7, Marin 6.5, Galvagno 6.5, Fogliarino 6.5, Reda 6.5, Medda 6.5 (7' st De Souza 5.5, 38' st Di Salvatore G. sv), Coulibaly 7. A disp. Ricatto, Quaranta, Bruno, Keita, Ruscello. All. Viassi.

PDHAE (4-3-3): Marenco 6, Chianese 6 (18' st Yon 6), Tourè 6.5, Grieco 6.5 (38' st Florio T. sv), Ferrando 6, Cottarelli 6, Jeantet 6.5, Crema 6, Valenti 5.5 (26' st Varvelli 5.5), Moreo N. 6.5, Lala 6 (18' st Sassi 6). A disp. Colliard, Doda, Challancin, Bongani, Viberti. All. Porrini 6.

ARBITRO: Mirri di Savona 7.

COLLABORATORI: Manni di Savona e Pasquini di Genova.

AMMONITI: 36' Medda[02] (F).

LE PAGELLE

Samuele Scotto, prima da capitano ufficiale dopo il ritiro di Giorgio Merlano. Partita sontuosa.

FOSSANO

Chiavassa 6 Non ci sono state situazioni in cui si è dovuto sporcare i guantoni. Spettatore non pagante oggi.

Spadafora 7 Nel primo tempo per poco non trova un colpo di testa pericoloso in area di rigore. Sulla fascia non si ferma mai e ogni tanto fornisce qualche buon pallone in mezzo.

26'st Delmastro 6.5 Attento nella retroguardia, sbaglia poco o nulla e dà una mano a portare a casa il risultato.

D'Ippolito 6.5 Nel primo tempo fornisce un paio di traversoni interessanti in mezzo all'area di rigore, in particolare quello destinato a Spadafora.

Cannistrà 7.5 In difesa è insuperabile e, come se non bastasse, diventa l'eroe di giornata che regala il vantaggio ai Blues e il passaggio del turno.

Scotto 7 Concede poco o nulla in fase difensiva. Nel primo tempo gli avversari non sono mai arrivati in area e il merito è anche suo.

Marin 6.5 Solido e roccioso nella retroguardia, difficilmente concede qualcosa agli attaccanti valdostani.

Galvagno 6.5 Prova a servire l'assist vincente due volte: nel primo tempo serve Coulibaly in area e a inizio ripresa il suo colpo di testa quasi manda a segno Fogliarino. Sempre più Jolly di Viassi che nella ripresa lo schiera davanti alla difesa con ottimi risultati

Fogliarino 6.5 Lotta e vince duelli in mezzo al campo e va a un soffio dal 2-0 quando il difensore del Phdae gli nega un gol praticamente già fatto.

Reda 6.5 Prova a colpire dalla distanza nel primo tempo e, allo scadere, con una conclusione in area forse non sfruttata nel migliore dei modi. È pericoloso, ma non morde.

Medda 6.5 Recupera molti palloni a centrocampo e prova servire qualche ottimo spunto ai compagni davanti.

7'st De Souza 5.5 Entra e viene sostituito dopo soli 20 minuti. Approccio alla gara da dimenticare. (38'st Di Salvatore sv)

Coulibaly 7 Offre una prestazione più che generosa servendo palloni deliziosi, come quello a Reda, e il colpo di testa che da il là al gol di Cannistrà. Ha anche l'occasione per fare centro, ma non ha fortuna.

All.Viassi 7 Fossano dominante nella prima frazione di gioco dove avrebbe forse meritato un vantaggio più ampio. Il calo nella ripresa è inevitabile visto il periodo, ma la squadra ha saputo gestire alla grande il risultato.

Alex Jeantet, capitano del PDHAE. Tra gli ultimi a mollare

PDHAE

Marenco 6 Si fa trovare pronto sul tiro di Reda prima e su quello di Coulibaly. Il suo lo ha fatto.

Chianese 6 Si sacrifica molto in fase difensiva, specialmente nel primo tempo. In avanti si fa notare poco.

18'st Yon 6 Cerca di evitare ulteriori danni pur non brillando troppo. Sufficiente.

Tourè 6.5 Nel secondo tempo prima serve un pallone invitante a Crema, poi fa sussultare la porta avversaria con una conclusione distante finita di poco a lato.

Grieco 6.5 Recupera diversi palloni in mezzo al campo e fornisce un grande apporto in fase difensiva. (38'st Florio sv)

Ferrando 6 Ha un gran bel da fare nel primo tempo, dove deve respingere costantemente i tentativi avversari. Lotta senza concedere grandi errori.

Cottarelli 6 Anche la sua è una giornata di straordinari. Regge discretamente gli assalti blues del primo tempo e salva la squadra da alcune situazioni insidiose.

Jeantet 6.5 Nella ripresa serve qualche buon traversone in area trovando quasi l'assist vincente per Moreo.

Crema 6 In difficoltà in mezzo al campo, specialmente nella prima frazione di gioco. Nella ripresa recupera qualche buon pallone.

Valenti 5.5 Nel primo tempo viene completamente annullato dalla difesa fossanese. Incide poco o nulla in area di rigore.

26'st Varvelli 5.5 Non fa meglio del compagno sostituito, non crea mai pericoli alla retroguardia avversaria.

Moreo 6.5 Nel primo tempo sono sue le poche iniziative orange nei pressi dell'area avversaria. Sua è l'occasione più grande del Pdhae, con un colpo di testa finito a fil di palo

Lala 6 Si batte molto in mezzo al campo, anche se gli avversari non gli hanno certo reso vita facile. Vince comunque qualche buon duello.

18'st Sassi 6 Dà una mano ai compagni svolgendo discretamente il suo compito.

All.Parisi 6 È stato un PDHAE dai due volti quello che si è visto in campo. Inesistente nel primo tempo, coraggioso nel secondo dove è andato vicino al pareggio. Qualcosa è da rivedere, in particolare la fase offensiva.

L'ARBITRO

Mirri di Savona 7 Arbitra con decisione e senza commettere errori. Ha sempre la partita in pugno.