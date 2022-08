Il Bomber da 52 gol in stagione trasloca di 758 chilometri per sfondare le reti anche in riva al Lago

Il Gozzano per rinforzare il proprio attacco per la stagione che sta per partire ha ingaggiato un attaccante da record: sono 52 le reti segnate dal classe 1997 Francesco De Filippo, che nell'ultimo campionato ha vestito la maglia del Termoli nell'Eccellenza molisana mettendo a segno 44 gol nelle 30 giornate della regular season in aggiunta agli 8 di Coppa di inizio stagione. Un vero bomber letteralmente esploso alle soglie dei 25 anni, curiosamente come elemento più esperto della propria squadra, volata in Serie D con 79 punti sui 90 disponibili (scontando anche un punto di penalizzazione). De Filippo ha realizzato 22 reti nel girone di andata e altrettante nel ritorno, arrivando incredibilmente secondo in classifica marcatori dietro l'intramontabile Nicola Panico del Città di Isernia, che ha chiuso a 54 reti.

Si parla di grandi attaccanti, dunque, giusto però sottolineare anche come ben 13 reti De Filippo le abbia realizzate all'Altilia Samnium, squadra non all'altezza del campionato di Eccellenza, che ha concluso retrocessa e con 259 reti al passivo, incassando goleade a destra e manca. Il nuovo attaccante dei rossoblù comunque non spunta certo dal nulla. Cresciuto nel settore giovanile dell'Avellino prima e della Casertana poi, vestendo anche l'azzurro nelle rappresentative nazionali, De Filippo ha debuttato in Serie C proprio con la Casertana nella stagione 2015-2016. Nell'annata successiva è sempre terza serie, con 7 presenze e quello che finora è il primo e unico gol segnato in campionato (alla Paganese) tra i professionisti dall'attaccante classe 1997, che si va ad aggiungere ad un'altra marcatura in Coppa. Il successivo palcoscenico è però la Serie D, con la maglia dell'Aversa Normanna prima e del Portici poi per una stagione e mezza.

Nei 2 campionati successivi De Filippo scende invece in Eccellenza nella natia Marcianise, con una parentesi alla Palmese, ma in entrambi i casi la stagione è interrotta dallo scoppio della pandemia. Rilancio vero allora nell'annata 2021-2022 e che rilancio: gol a raffica e promozione anticipata con il Termoli, che torna in Serie D dopo 8 anni. E la stessa Serie D che l'attaccante farà al Nord per la prima volta in carriera con il Gozzano. C'è da dare nuova linfa ad un attacco che nell'ultimo campionato non ha avuto un vero bomber (a 8 reti si è fermato il classe 2004 Sangiorgio, pur autore di un'ottima stagione, tale da attirare le attenzioni della Cremonese) ed è emblematico che tra i marcatori dei 43 gol sia entrato pure il portiere Vagge. Con ogni probabilità al Gozzano De Filippo giocherà pure al fianco di Mattia Palma, attaccante classe 1999 ex Sassuolo, anch'egli in risalita dall'Eccellenza.