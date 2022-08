Domenica in campo il 'vero' Primo Turno: prime volte speciali e debutti molto attesi

Dopo il primo 'assaggio' di nuova stagione nel Turno preliminare andato in scena domenica 21 agosto, tutto pronto per l'antipasto vero di quello che sarà poi il piatto forte del campionato che scatterà il 4 settembre, ovvero il Primo Turno di Coppa Italia di domenica 28 agosto (sempre a eliminazione diretta), che vedrà in campo il primo debutto ufficiale per moltissime realtà che si affacciano alla stagione 2022-2023.

In Piemonte menù ricco e interessante, di un programma gare che vedrà la 'prima ufficiale' dopo i test estici per le compagini più attese: dal Casale al Derthona, dal Chieri di Stefano Sorrentino al Bra, dal Borgosesia al Gozzano fino alle prossime rivali, liguri e non solo. Gozzano del confermato tecnico Schettino che ospiterà la Giana Erminio, per dare più forma e sostanza alle proprie ambizioni e 'pesare' un po' meglio la formazione lombarda che nel turno preliminare ha travolto per 5-0 lo Stresa. Appuntamento alle ore 16 di domenica dove arbitrerà il signor Federico Tassano di Chiavari.

Gara subito affascinante a Bra, dove debutta nella nuova stagione la formazione giallorossa, ad ospitare quella che la scorsa stagione era stata l'unica vera antagonista nella corsa alla Serie C per la corazzata Novara, la Sanremese. Bra del confermatissimo Floris che nel mix tra continuità, negli uomini e nella filosofia, e mirato rinnovamento, testerà il proprio stato di salute in un 'test-match' che porrà diverse domande e dovrà trovare le giuste risposte per provare a ripetere la splendida stagione passata. Appuntamento al Madonna dei Fiori' alle ore 16 dove arbitrerà il signor Saverio Esposito di Ercolano.

Posticipata alle ore 18.00 di domenica 28 agosto allo stadio De Paoli di Chieri invece la sfida tra le due società leader del calcio torinese e non solo: Chieri-Chisola. I padroni di casa vorranno regalare la prima gioia 'ufficiale' al neo presidente Luca Sorrentino e c'è tanta curiosità nel vedere all'opera la nuova creatura azzurra plasmata in questa fase di preparazione da Roberto Sorrentino, tra le bandiere come Conrotto, Di Benedetto e Alvitrez e i nuovi innesti su cui spicca bomber Alfiero reduce dallo stop per infortunio a Novara e con una grandissima voglia di riprendersi il suo destino a suon di gol. Per il Chisola di Meloni invece, primo vero 'crash-test' con la nuova realtà chiamata Serie D. Dopo l'esordio a Pinerolo, altra neopromossa, lo scontro e il confronto con una squadra come il Chieri, fornirà sicuramente più riferimenti sullo stato dei lavori e nel processo di avvicinamento al nuovo palcoscenico. Primo verissimo confronto con una compagine strutturata e consolidata in categoria, quello che vorrebbe fare anche la splendida favola Chisola. Calcio d'inizio alle ore 18, dirigerà Maksym Frasynyak di Gallarate.

Gare che si preannunciano divertenti e da gustare poi, Fossano-Derthona, arbitro Mario Leone di Avezzano, e Borgosesia-Casale, arbitro Lorenzo Massari di Torino, con il debutto ufficiale di due formazioni che si preannunciano tra le corazzate che punteranno alla parte altissima della classifica, come Derthona e Casale. I leoni di Fossati vanno a far visita al Fossano di Viassi che nel turno preliminare ha superato il PDHAE e che ha mostrato rinnovate certezze e qualche inevitabile 'dubbio' da fugare ma che è sicuramente già squadra e test di qualità per il nuovo e rinnovato Derthona che ha ritrovato il suo passato nelle insegne e che vuole provare a riprendersi la storia sul campo. Così come tutto da gustare il duello tra la sorpresa della scorsa stagione, il Borgosesia di Manuel Lunardon, che ha rinnovato filosofia e identità anche nella rosa per il 2022-2023, e il Casale di Marco Sesia, reduce da un mercato più che importante e che soprattutto nella serenità e nella solidità delle ambizioni societarie, potrebbe proseguire un 2022 che ha visto un solo ko al playoff col Varese per Sesia e la sua squadra, che ha confermato qualità ed esperienza in organico e ha aggiunto giovani ed esperti di grande spessore.

Coppa Italia Serie D: le gare del Primo Turno che si aprirà sabato 27 agosto con tre anticipi: Correggese-Forlì alle 16, Francavilla-Angri alle 16.30 e Scandicci-Prato alle 17. Le altre gare si giocheranno domenica 28 agosto alle ore 16 salvo le variazioni di orario indicate nel programma come ad esempio la gara tra Chieri e Chisola che andrà in scena alle ore 18 allo stadio De Paoli di Chieri. Da segnalare alcuni cambi di campo: Follonica Gavorrano-Orvietana (ore 15) si giocherà al Nicoletti di Follonica a porte chiuse, Desenzano-Varesina al Campo 1 di via Mazzini a Mazzano, United Riccione-Sammaurese (ore 20.30) al campo "Calbi" di Cattolica, mentre Alcione Milano-Folgore Caratese al "Kennedy" di via Olivieri a Milano.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i rigori a decidere la qualificazione ai trentaduesimi.



Abbinamenti e arbitri Primo Turno - (domenica 28 agosto - ore 16 salvo variazioni)