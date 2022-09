A 23 anni Re della Serie D, ora tenta di sfondare finalmente tra i Prof con il suo metro e 96 centimetri

Nel completare la sua rosa per il prossimo campionato di Serie C, che affronta in maniera insolita nel Girone B, e con una politica societaria improntata al risparmio (il presidente Luca Di Masi ha posto in vendita la società), l'Alessandria è andato a pescare una recente conoscenza del calcio dilettantistico piemontese. Per l'attacco ecco Youssouph Cheikh Sylla, giocatore di nazionalità senegalese nato il 20 febbraio 1998 che ha deliziato il pubblico della Serie D con il Gozzano nella stagione 2020-2021, nella quale la squadra del Lago D'Orta trionfo nel Girone A per poi rinunciare a risalire tra i professionisti.

Una progressione di Youssouph "Pape" Sylla contro il difensore avversario Emanuele Balzo in una partita giocata allo stadio D'Albertas contro il Pont Arnad nella stagione 2020-2021 (FOTO BONFATTI)

L'apporto di Sylla era stato determinante: 19 gol in 34 partite, che aggiunte alle 25 reti del compagno di reparto Diego Allegretti (ora al Pineto in Abruzzo) avevano fatto dell'attacco rossoblù il più prolifico della categoria. Per Sylla 2 doppiette (a Vado e Saluzzo) e una continuità di rendimento impressionante. Non a caso il Gozzano 2 anni fa il campionato di D lo vinse con 2 giornate di vantaggio, festeggiando il 13 giugno 2021 a Imperia. La grande stagione aveva contribuito al ritorno del classe 1998 nel mondo del professionismo, dopo 2 annate in serie C al Piacenza, ma avare di reti (appena 2 in altrettante stagioni). Per lui si erano aperte le porte della Serie B, con l'interessamento del Pordenone e l'esperienza in Friuli in cadetteria. Terminata però con 14 presenze e nessuna rete.

Il neo attaccante dell'Alessandria con la sciarpa del club, nella foto di benvenuto pubblicata sul sito ufficiale dei mandrogni www.alessandriacalcio.it

Ora Sylla, perticone di un metro e 96 centimetri di altezza, arriva in prestito in terra mandrogna con diritto di riscatto, per dare riferimenti ad un attacco costruito del rientrante direttore sportivo Massimo Cerri negli ultimi giorni. Così come praticamente tutto il resto della squadra. Proprio il reparto offensivo è ora formato, oltre che da Sylla, anche dall'ex Albinoleffe Alessandro Galeandro, da Alessio Nepi, in prestito dalla Pro Vercelli e dal classe 2003 Federico Pagani, in prestito dall'Atalanta. Grandi possibilità di incidere dunque in una rosa composta da molti giovani, tra i quali il classe 2002 Roberto Filip, protagonista negli ultimi 2 anni nel Girone A della Serie D, il classe 2003 Mattia Speranza, di rientro dal Derthona, oltre che i centrocampisti offensivi Mauro Ghiozzi (2002) e Lorenzo Pellegrini (2003), promossi dal vivaio alessandrino