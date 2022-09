Serie D: favoloso Pinerolo, applausi Bra e Chieri. Chisola che rabbia...

Equilibrio e sorprese. Positive e un po’ meno… Palcoscenico doveroso per il Pinerolo, neopromossa nobile che recapita il primo pacco-sorpresa ad un Gozzano che lo scorso anno aveva fatto della solidità il segreto di un campionato senza affanni.

Segnali più che positivi con sorrisi da tre punti anche per Chieri e Bra. Gli Azzurri di Sorrentino graffiano il tignoso PDHAE mentre il Bra, dopo la Sanremese in Coppa, supera il Legnano. Segnali positivi anche dall’Asti che bussa quattro volte in casa di uno Stresa già in allarme.

Buon punto e risposte tra Fossano e Borgosesia ed esordio in Serie D più che amaro invece - dopo le soddisfazioni di Coppa - per il Chisola, che accarezza l’impresa in casa del Ligorna.

‘Rimandate’ le presunte corazzate: Casale e Derthona. I nerostellati si vedono imbrigliati dalla Castellanzese di Cretaz mentre il Derthona accarezza la vittoria esterna in casa del Vado di Marco Didu.

