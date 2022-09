Seconda vittoria e record storico: Ekuban fa sognare la Varesina

Sei punti, sei gol segnati in due partite e un entusiasmo che sarà assolutamente benzina per le prossime settimane. La Varesina continua a fare benissimo e, dopo la prima giornata in cui è arrivata la vittoria rocambolesca per 3-2 in casa del Villa Valle, adesso ecco la prima vittoria di questa Serie D davanti al proprio pubblico. TRIS STORICO ROSSOBLÙ Il match in cui i rossoblù hanno ospitato il Breno è finito per 3-1 per i padroni di casa grazie agli acuti di Ekuban nel primo tempo e di Bernardi e Sali nella ripresa. In particolare, il primo gol ha...

