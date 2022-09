Dopo tanta lotta, un solo punto per Caronnese e Casatese

Siamo solo alla terza giornata ma la sfida tra Casatese e Caronnese è già importantissima. Entrambe le squadre si presentano in campo con il 4-3-3. Per gli ospiti una vittoria significherebbe aprire il campionato facendo 3 vittorie su 3, i padroni di casa invece devono necessariamente rimettersi in sesto dopo le due sconfitte consecutive e gli zero gol realizzati. Al termine dei 90', però, il punteggio dice 1-1: decidono Quaggio e Duguet. SCINTILLE SIN DA SUBITO Partenza shock per i padroni di casa che al quinto minuto incassano il gol dell'1-0, a segnare è Quaggio che di testa mette nell'angolino grazie...

