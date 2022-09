La difesa meno battuta della Serie D ha in porta un classe 2004

La Casatese, a braccetto con il Franciacorta, prepara i turno infrasettimanale guardando momentaneamente tutte le altre dall’alto verso il basso. I biancorossi infatti sono reduci da due vittorie di misura e un pari sul green di Caronno. Un gran bell’inizio. Ma a far ben sperare non è tanto il fatto di essere a sette punti, quanto quello di esser miglior difesa: un solo pallone raccolto nella propria rete in tre gare fa sorridere Giorgio Picarelli, portiere classe 2004 alla prima esperienza nel mondo dei grandi: «Gran parte del merito però voglio darlo ai difensori; lavoriamo bene in settimana sulla fase...

