Di Renzo, bomber ‘senza cuore’: dopo il Chisola castiga anche il Chieri. La dura legge dell'ex si ripete...

Anticipo indigesto per il Chieri di Roberto Sorrentino che in casa del Vado dei tanti ex, cade di misura e subisce la seconda sconfitta stagionale dopo quella interna con il Borgosesia (sempre per 1-0). Nell’altra sfida d’anticipo della quinta giornata che andrà in scena mercoledì 28 settembre a completare il programma, arriva l’impresa della Castanese che ‘imita’ il Bra. In svantaggio di 1-0 e in inferiorità numerica infatti, i neroverdi agguantano il pari sull’1-1 e ringraziano il portiere Tota che a una manciata di minuti dalla fine, para il rigore della vittoria alla Sanremese e ad Aperi. Per la Sanremese ‘secondo passo falso’ interno: così come com il Bra, avanti di un gol e in superiorità numerica, gli azzurri mancano l’appuntamento con la vittoria che avrebbe portato i liguri a quota 15 punti invece che gli attuali 11, rimanendo imbattuti ma con un retrogusto molto differente.



Tornando al capitolo Chieri invece, la squadra di Sorrentino, dopo aver centrato i tre punti nel finale a Fossano (ma con la squadra di Viassi a recriminare per un risultato immeritato per il suo Fossano), si presenta in Liguria con assenze pesanti soprattuto in difesa, dove mancano i centrali Conrotto e Benedetto. Un ‘peccato’ che l’allenatore del Vado, Marco Didu, tecnico del Chieri nelle ultime stagioni, sa sfruttare al meglio, con il Vado che soprattutto nella prima frazione mette in grande difficoltà il Chieri che non riesce a gestire e controllare le avanzate dei padroni di casa. Unico tiro della prima frazione al 35’ di Di Lernia a lato e gol dello svantaggio che arriva al 42’, quando l’altro ex di turno, Luca Di Renzo, trasforma il rigore concesso per trattenuta su Lo Bosco (sulla quale protesta vivacemente il Chieri).



Nella ripresa il Chieri prova ad alzare baricentro e impensierire il portiere avversario Ascioti che però rimane praticamente inoperoso. Al 18’ il Chieri protesta per un presunto fallo di mano in area di Castelletto ma l’arbitro fa correre mentre al 19’ Lo Bosco sfiora il gol da cineteca con una rovesciata spettacolare che però si stampa sul palo. Con i cambi e la forza di volontà il Chieri prova ad agguantare il alo ma nell’unica occasione pericolosa, Alfiero non controlla bene un pallone in area e l’azione sfuma. Il Vado stringe i denti con le prove maiuscole di Di Renzo, D’Iglio e compagni che portano a casa tre punti pesantissimi, conditi da qualche ‘punturina’ degli ex.



Domani, mercoledì 28 settembre, si completa il quadro della quinta giornata con in campo alle ore 15 tutte le altre otto partite in programma.

Marco Didu, ora tecnico del Vado, fino alla scrosa stagione alla guida del Chieri

SERIE D - GIRONE A - ANTICIPI 5ª GIORNATA



Sanremese-Castanese 1-1

RETI (1-0, 1-1): 25' Maugeri (S), 26' st Boccadamo (C).

SANREMESE (4-3-3): Tartaro 6, Mauro 6 (12' Maugeri 7), Bregliano 6.5, Mikhaylovskiy 6.5, Maglione 6.5, Del Barba 6 (16' st Pellicanò 6), Gagliardi 7, Aperi 6.5, Aita 6 (40' st Camilli 6), Valagussa 6.5, Rizzo 7. A disp. Bohli, Bechini, Owusu, Scalzi, Ricossa, Giuffrida. All. Giannini 6.5.

CASTANESE (3-5-2): Tota 7.5, Grieco 5.5, Lomolino 6, Arrigoni 6, Sorrentino 6.5, Gatelli 6, Ndiaye 6 (9' st Urso 6), Battistello 6.5, Braidich 6 (18' st Salducco 6), Milani 6.5, Latini 6 (18' st Boccadamo 7). A disp. Di Lernia, Mara, Lorenzi, Manfrè, Facchini, Gatti. All. Molluso 7.

ARBITRO: D'Ambrosio di Collegno 7.

ASSISTENTI: Cufari di Torino e Cusumano di Collegno.

NOTE: Al 35’ st Tota (C) para un rigore ad Aperi (S).

ESPULSI: 13' st Grieco (C), 32' st Gatti (C).

AMMONITI: Boccadamo (C), Lomolino (C).



Vado-Chieri 1-0

RETI: 42' rig. Di Renzo (V).

VADO (4-3-3): Ascioti 6, D'Iglio 7, De Bode 6.5, Capra 6.5 (39' st Codutti 6), Castelletto 7, Lo Bosco 7 (48' st Allogho 6), Di Renzo 7.5 (29' st Adusa 6), Ghigliotti 6.5, Capano 7, Bane 6.5, Spanu 6.5. A disp. Fresia, Ropolo, Manno, Casazza L., Castiglione, Mele. All. Didu 7.

CHIERI (4-3-1-2): Virano 7, Ciccone 5.5, Balan 5.5 (15' st Bortoletti 6), Avantaggiato 6 (37' st Pecoraro 6), Alvitrez 6.5, Alfiero 6, Di Lernia 5.5, Maini 5.5 (20' st Calò 6), Ciletta 6 (32' st Libertazzi 6), Bevilacqua 5.5 (12' st Papagno L. 6), Bellocchio 6. A disp. Bianco, Mora, Ciampolillo. All. Sorrentino R. 5.5.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano 6.5.

ASSISTENTI: Arshad di Bergamo e Lentini di Milano.

AMMONITI: Di Renzo (V), Di Lernia (C), De Bode (V), Capra (V), Ciccone (C), Maini (C), Ascioti (V).



Serie D - Girone A



5ª giornata (Mercoledì 28/09 ore 15.00): Bra-Asti, Casale-Borgosesia, Fezzanese-Derthona FbC, Gozzano-Castellanzese, Legnano-Pinerolo, Ligorna-Fossano, Sanremese-Castanese 1-1, Sestri Levante-Chisola, Stresa-PDHAE, Vado-Chieri 1-0.



Classifica: Sanremese* 11, Vado* 10, Sestri Levante 9, Asti 8, Casale 8, Castellanzese 8, Gozzano 7, Chieri* 7, Bra 5, Ligorna 5, Pinerolo 5, Stresa 5, Borgosesia 5, Derthona FbC 4, Fezzanese 4, Castanese* 4, Legnano 3, PDHAE 3, Fossano 1, Chisola 0.

(*) Una gara in più