Dalla prima rovesciata in carriera ai compagni coinquilini: l'Alcione si gode il classe 2003

Il rigore di Manuzzi al quarto minuto di recupero della prima di campionato contro il Città di Varese aveva avuto il duplice sapore dell’orgoglio e di una promessa di riscatto. Promessa mantenuta. L’Alcione ha regolato i conti persino in chiave differenza reti, superando 3-1 il Brusaporto appena sette giorni dopo; proprio quello che ci voleva per rialzarsi in piedi e riacquisire eventuali sicurezze smarrite. Ma a far sorridere gli Orange non è solo la vittoria in sé, perché, nell’uno-due micidiale che ha indirizzato definitivamente la gara a metà ripresa, compare anche la firma di un promettente classe 2003: Giovanni Zito....

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?