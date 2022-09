Sprofondo Derthona. Rimonta, vittoria e primato Casale. Primo punto Chisola

Dopo i due anticipi ‘pirotecnici’ (con la vittoria del Vado degli ex sul Chieri e il pareggio della Sanremese raggiunta dalla super Castanese), si completa la 5ª giornata del Girone A di Serie D. E arrivano altri ‘botti’. A cominciare dalla sconfitta del Derthona in casa della Fezzanese, coi ‘leoni’ che sprofondano (sotto 2-0 accorciano sul -1 ma nulla da fare…) e dopo cinque giornate sono ancora a secco di vittorie e la classifica che piange con soli 4 punti. Un bottino troppo magro e una serie di prestazioni soprattutto che non stanno seguendo i desideri e le ambizioni della piazza, partita con ben altri obiettivi. La vetta è già a 7 punti di distanza, da due squadre come Sanremese e Casale, per il tecnico Fossati e tutto l’ambiente dei leoni è già tempo di confronti e riflessioni in uno ‘zic’…



Sorride invece il Casale di Sesia che, dopo il gol a freddo subito dal Borgosesia, trovano la vittoria di rimonta e agguantano in vetta alla classifica la Sanremese a quota 11 punti e proseguendo la serie positiva di questo avvio di campionato. Alle loro spalle balza il Gozzano a quota 10 punti, grazie alla vittoria di misura, e pesantissima, contro la Castellanzese di Cretaz.



A quota 10 punti anche il Sestri Levante, che agguanta proprio allo scadere il pareggio in casa contro un Chisola da battaglia e che avrebbe meritato, un’altra volta, ben altro destino. Sfuma la vittoria per la squadra di Meloni, che però cancella lo ‘0’ in classifica e ‘aggancia’ il Fossano, sconfitto di misura in casa del Ligorna in un’altra sfida che la squadra di Viassi disputa con grande vigore, dove meriterebbe ben altra sorte ma torna ancora a casa senza punti in classifica.



Pareggio a reti inviolate invece tra Bra e Asti, uno 0-0 molto intenso in una gara molto equilibrata e tirata (vedi i tanti gialli e il rosso a Kerroumi nel finale) mentre il Legnano infila la seconda vittoria consecutiva, risolvendo la ‘questione Pinerolo’ già nella prima frazione (chiusa sul 2-0) chiudendo poi nella ripresa sul 3-0.

Serie D Girone A • 5ª giornata



Bra-Asti 0-0

BRA (4-2-3-1): Ujkaj 6, Quitadamo 6 (38' Pavesi 6), Tos 6.5, Dall'Olio 6.5, Tuzza 6.5, Menabò 6, Bongiovanni 6, Marchetti 6.5, Capellupo 7, Cassata 6 (18' st Gerbino 6), Daqoune 6. A disp. Favaro, Gyimah, Di Benedetto, Luwana, Olivero, Mawete. All. Floris 6.

ASTI (4-2-3-1): Brustolin 6, Legal 6 (36' st Sow), Picone 6, Toma 6 (21' st Kerroumi), Cannas 6, Venneri 6.5, Vergnano 6.5, Tomella 6.5, La Marca 6 (36' st Manfrè), Plado 6.5 (43' st Ottone), Azizi 6. A disp. Cabella, Virelli, Insolito, Fioccardi, Pinto A.. All. Boschetto 6.5.

ARBITRO: Mirri di Savona 6.5.

ASSISTENTI: Pasquini di Genova e MAnni di Savona.

ESPULSI: 48' st Kerroumi (A).

AMMONITI: Kerroumi (A), Kerroumi (A), Cannas (A), Picone (A), Gerbino (B), Cassata (B), Marchetti (B), Bongiovanni (B), Tuzza (B), Sow (A).

Casale-Borgosesia 3-1

RETI (0-1, 3-1): 28' Donadio (B), 45' Mesina (C), 5' st Perez (C), 20' st Rossini (C).

CASALE (4-3-3): Guerci 7, Rossi 6 (1' st Marchetti 6), D'Ancora 6.5, Mesina 7 (42' st Intinacelli 6), Rossini 7, Perez 7, Lacava 6.5 (38' st Barbagiovanni 6), Gianola 7, Nouri 6.5 (33' st Gregori 6), Simonetta 6.5 (21' st Rancati 6), Giacchino 6.5. A disp. Calzetta, Carbonieri, Sparacello, Diagne. All. Sesia 7.

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli V. 6.5, Frana 6, Rekkab 6, Giraudo 6.5, Mirarchi 6.5, Iannacone 6 (31' st Marra 6), Monteleone 6.5, Colombo 6 (7' st Vassallo 6), Donadio 6.5, Favale 6 (24' st Guatieri 6), Fossati 6.5. A disp. Gragnoli, Attolou, Pecci, Lauciello, Giacona, D'Ambrosio. All. Lunardon 6.

ARBITRO: Pasculli di Como 6.5.

ASSISTENTI: Mezzalira di Varese e Tinelli di Treviglio.

AMMONITI: Giacchino (C), Lacava (C), Colombo (B).

Gozzano-Castellanzese 1-0

RETI: 12' Cicagna (G).

GOZZANO (4-3-3): Vagge 6.5, Cicagna 7, Rao 6.5 (38' st Niosi 6), Pennati 6.5, Vono 6.5, Sangiorgio 6, Mazzotti 6.5 (30' st Gemelli 6), Nicastri 6.5 (30' st Turato 6), Gasparoni 6.5 (38' st Montalbano 6), Di Giovanni 6.5, Dalmasso 6.5. A disp. Vallacchi, Brondani, De Filippo, Botta, Scarpa. All. Schettino 7.

CASTELLANZESE (4-3-3): Pilotti 6.5, Pisan 6 (37' st Folla 6), Raso 6.5, Ababio 6.5, Ibe 6, Mandelli 6 (19' st Dervishi 6), Perego G. 6 (19' st Compagnoni 6), Bagatini 6.5, Derosa 6.5, Ramirez 6.5, Cocuzza 6. A disp. Indelicato, Poretti, Mazzola, Todaj, Bressan, Basilico. All. Cretaz 6.

ARBITRO: Calzolari di Albenga 6.5.

ASSISTENTI: Teulem di Parma e NAsi di Reggio Emilia.

ESPULSI: 48' st Sangiorgio (G).

AMMONITI: Ramirez (C), Bagatini (C), Ibe (C), Mazzotti (G), Sangiorgio (G), Sangiorgio (G).

Legnano-Pinerolo 3-0

RETI: 6' Arpino (L), 25' Romano (L), 5' st Arpino (L).

LEGNANO (4-3-3): Ravarelli 6.5, Pagani 6.5 (45' st Silvestre 6), Losio 6.5, Myrtollari 6.5, Arpino 7.5, Zeroli 6.5, Kone M. 6.5 (20' st Kone O. 6), Vernocchi 6.5, Romano 7 (35' st Banfi 6), Rocco 6.5 (40' st Cosentino 6), Forte 6.5 (31' st Donnarumma 6). A disp. Pallavicini, Oliviero, Benedetti, Grisorio. All. Palo 7.

PINEROLO (4-2-3-1): Faccioli 6, Gjura 6, Utieyin 5.5 (28' st Micelotta G. 6), Campagna 6 (40' st Dedominici 6), Ambrogio 5.5 (11' st Galasso 6), Tonini 6, Amansour 6, Campra 5.5 (16' st Ciliberto 6), De Riggi 5.5 (14' st Micelotta D. 6), Pinelli 6, Ozara 6. A disp. Bonissoni, Viretto, Mastrogiacomo, Costantino. All. Rignanese 6.

ARBITRO: Arnaut di Padova 6.5.

ASSISTENTI: Lauri di Modena e Pascale di Bologna.

AMMONITI: Campra (P), Gjura (P), Vernocchi (L).

Stresa-PDHAE 0-1

RETI: 28' st rig. Jeantet (P).

STRESA (3-5-2): Taliento 6.5, Spera 6 (29' st Magonara 6), Pisanello 6 (33' st Baiardi 6), Tordini 6.5, Gerevini 6.5, Graziano 6.5, Cento 6, Colantonio 6 (1' st Perkovic 6), Barranco 6 (30' st Tripoli 6), Argento 6.5, Grechi 6 (1' st Fimognari 6). A disp. Mele, Carpani, Leone, Del Fiore. All. Nicolini 6.

PDHAE (4-3-3): Marenco 6.5, Sassi 6.5 (17' st Gai 6), Tourè 6.5 (32' st Cottarelli 6), Grieco 6.5, Piscopo 6.5, Ferrando 7, Jeantet 7 (29' st Florio T. 6, 42' st Moreo N. 6), Crema 6.5, Valenti 6.5, Marianeschi 6.5 (24' st Lala 6), Yon 6.5. A disp. Cabras, Doda, Chianese, Viberti. All. Parisi 7.

ARBITRO: Cortale di Locri 6.5.

ASSISTENTI: Manzini di Voghera e Presta di Cosenza.

AMMONITI: Marianeschi (P), Magonara (S), Taliento (S).

Sestri Levante-Chisola 1-1

RETI (0-1, 1-1): 41' Degrassi (C), 45' st Marquez (S).

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura 6.5, Masini[ 5.5 (1' st Daniello 6), Furno 5.5 (39' st Marzi 6), Casagrande 6 (9' st Pane 6), Oliana 6, Troiano 6 (19' st Occhipinti[ 6), Cominetti 6.5, Parlanti[ 6.5, Rovido 6 (9' st Marquez 7), Candiano 6.5, Cirrincione 6.5. A disp. Pucci, Salvo, Nenci[, Currò. All. Barilari 6.5.

CHISOLA (4-4-2): Montiglio 6.5, Dagasso 6.5, Degrassi 7 (39' st Siarakas 6), Grancitelli 6.5, Rosano 6.5 (33' st Giambertone 6), Menon 6.5 (29' st Barrenechea 6), Cristiano G. 6.5, Bolla[ 6.5 (5' st Viano[ 6), Bove 6.5, Bellucca 7, Spoto 6.5 (43' st Bagnulo[ 6). A disp. Marcaccini, Garcetti, Zeni, Berutti[. All. Meloni 6.5.

ARBITRO: Aloise di Lodi 6.5.

ASSISTENTI: Vora di Como e Fantini di Busto Arsizio.

AMMONITI: Bove (C), Cristiano G. (C), Degrassi (C), Dagasso (C), Montiglio (C), Oliana (S), Furno (S).

Ligorna-Fossano 1-0

RETI: 9' st rig. Donaggio (L).

LIGORNA (4-3-3): Atzori 6.5, Gualtieri 6 (25' st Lipani 6), Scannapieco 6.5, Bacigalupo A. 6.5, Di Masi 6 (32' st Dellepiane 6), Damonte 6.5, Gulli 6 (6' st Mancini 6), Cericola 6.5, Donaggio 6.5 (39' st Silvestri 6), Tassotti 6 (32' st Gerbino 6), Garbarino A. 6.5. A disp. Caruso, Maresca, Casagrande, Paggini. All. Roselli 6.5.

FOSSANO (3-5-2): Costantino 6.5, Tounkara 6, Cannistrà 6, Scotto 6.5, Galvagno 6.5, Fogliarino 6 (34' st De Souza 6), Mazzafera 6 (32' st Tarantino 6), Quaranta 6.5, D'Ippolito 6.5, Bellucci 6 (25' st Reda 6), Marin 6 (29' st Coulibaly 6). A disp. Chiavassa, Spadafora, Medda, Ricatto, Ruscello. All. Viassi 6.

ARBITRO: Hamza Riahi di Lovere 6.5.

ASSISTENTI: Selleri di Bologna e Sintoni di Faenza.

AMMONITI: Marin (F), Tounkara (F), Di Masi (L).

Fezzanese-Derthona FbC 2-1

RETI (2-0, 2-1): 27' Gabrielli (F), 42' rig. Baudi (F), 27' st Agazzi A. (D).

FEZZANESE (4-3-3): Paci 6.5, Magoni 6 (45' st Nicolini L. 6), Selimi 6.5, Brizzi 7, De Martino 6.5, Terminello 6.5, Gabrielli 7, Cantatore 6.5, Lunghi 6.5 (13' st Tivegna 6), Baudi 7.5 (27' st Manfredi 6), Toccafondi 6.5 (27' st Nicolini A. 6). A disp. Andreoli, Stradini, Sommovigo, Passeri, Scarlino. All. Turi 7.

DERTHONA FBC (4-2-3-1): Edo 6, Agazzi A. 6.5 (33' st Manasiev 6), Zucchini 6, Roma 6, Ciko 5.5, Gomez 5.5, Procopio 6, Coccolo 6 (33' st Saccà 6), Soplantai 5.5 (13' st Fomov 6), Matera 5.5 (13' st Daffonchio 6), Turchet 5.5 (13' st Romairone 6). A disp. Fiory, Giannone, D'Arcangelo, Linussi. All. Fossati 5.

ARBITRO: Schmid di Rovereto 6.5.

ASSISTENTI: Lombardi di Pontedera e Stella di Grosseto.

AMMONITI: Fomov (D), Manasiev (D), Procopio (D), Zucchini (D), Nicolini A. (F).



Risultati: Bra-Asti 0-0, Casale-Borgosesia 3-1, Fezzanese-Derthona FbC 2-1, Gozzano-Castellanzese 1-0, Legnano-Pinerolo 3-0, Ligorna-Fossano 1-0, Sanremese-Castanese 1-1, Sestri Levante-Chisola 1-1, Stresa-PDHAE 0-1, Vado-Chieri 1-0.

Classifica: Casale 11, Sanremese 11, Sestri Levante 10, Gozzano 10, Vado 10, Asti 9, Castellanzese 8, Ligorna 8, Chieri 7, Fezzanese 7, Legnano 6, Bra 6, PDHAE 6, Stresa 5, Pinerolo 5, Borgosesia 5, Derthona FbC 4, Castanese 4, Fossano 1, Chisola 1.

Prossimo turno (Domenica 2 ottobre ore 15.00): Asti-Sestri Levante, Borgosesia-Sanremese, Castanese-Legnano, Castellanzese-Stresa, Chieri-Casale, Chisola-Fezzanese, Derthona FbC-Gozzano, Fossano-Vado, PDHAE-Ligorna, Pinerolo-Bra