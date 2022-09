È morto Giorgio Rotolo, aveva 54 anni

Gli anni in campo ed in panchina tra giovanili professionistiche e prime squadre tra Eccellenza e Serie D, l'insorgere della malattia che ha sempre affrontato con dignità e a testa alta, non vergognandosi di raccontarla, gli ultimi successi con lo Stresa, fino alla necessità delle dimissioni ad agosto per le cure del caso. E purtroppo non ce l'ha fatta Giorgio Rotolo, scomparso a 54 anni, stimato uomo di calcio, difensore prima e allenatore poi, figura carismatica del calcio dilettantistico piemontese e in particolar modo della zona del novarese e del vercellese.

Cresciuto nel vivaio del Novara, per molti anni ha militato nell'allora Interregionale con le prestigiose maglie di Sparta Novara e Casale, contribuendo sul finire della carriera alla storica promozione dell'allora Trino in Serie D. Spesso con la fascia di capitano al braccio, dopo aver appeso le scarpette bullonate al chiodo era praticamente passato subito in panchina. Giovanili di Novara e Pro Vercelli nei primi anni, poi le prime squadre tra Biella e Borgovercelli (in mezzo una parentesi alla Berretti del Como) fino ad un approdo in Serie D sulla panchina del Borgomanero.

Successivamente il ritorno a Trino da allenatore, due stagioni a Romentino con l'allora RoCe dal 2017 al 2019 fino alla chiamata del Baveno diretto per poche partite fino allo scoppio della pandemia da Covid-19 nel 2020. La lotta al tumore nel frattempo era già iniziata ma ciò non ha fiaccato la voglia di campo. Quando si riparte nella stagione 2020-2021 Rotolo approda allo Stresa del presidente Marco Pozzo e dopo un altro stop anticipato dei campionati dilettantistici regionali, la volta buona arriva nella stagione 2021-2022 quando il club rivince l'Eccellenza grazie al grande gruppo che si stringe proprio attorno al suo allenatore. Talvolta costretto a saltare allenamenti e presenze domenicali in panchina sempre per le cure del caso.

Giorgio Rotolo ai tempi della Ro.Ce in Eccellenza (2017/18)

Anche grazie alla vittoria, ottenuta con una grande tenacia, di Rotolo si inizia a parlare anche fuori regione, e il tecnico novarese a giugno è anche ospite dell'Aula Magna di Coverciano per parlare della sua storia agli allievi dei corsi allenatori Uefa A e Uefa Pro. Nel frattempo lo Stresa di prepara alla nuova avventura in Serie D, Rotolo è confermato insieme al suo vice Christian Nicolini, ma lascia proprio nella settimana precedente l'inizio del campionato per potersi curare meglio. Giorgio Rotolo è deceduto giovedì pomeriggio all'Hospice di Galliate dove era stato ricoverato nelle scorse settimane. Nessuno potrà mai dimenticare la sua tenacia e la sua dignità nell'affrontare il difficile percorso degli ultimi anni.