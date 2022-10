Chieri, vittoria gigantesca! Decide l'uomo-tigre Di Lernia, Casale sbranato

Un Chieri gigante, con occhi da tigre e artiglio Di Lernia schianta, in inferiorità numerica, un Casale che si scioglie e si smarrisce sul più bello: con l'avversario in dieci e la possibilità di proseguire il balletto in vetta con la Sanremese. La squadra di Roberto Sorrentino mostra grande compattezza, che erutta, non a caso e ancora di più con merito, nel momento di 'massima difficoltà', tecnica e mentale. E che lascia un retrogusto da impresa ad una squadra apparsa davvero una tigre ferita e orgogliosa che ha fatto un sol boccone di un Casale sfilacciato, senza cambio di passo...

