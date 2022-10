Folgore e Casatese vorrebbero, ma non riescono a farsi male

Tra Folgore Caratese e Casatese vincono i rimpianti. Da una parte quelli degli uomini di Melosi, in superiorità numerica e incapaci di trovare una vittoria che avrebbe dato grande morale, dall'altra quelli della banda Commisso, che su quell'espulsione hanno qualcosa da dire e che nonostante tutto non si accontentano del punto guadagnato, almeno se si guarda alle occasioni create. Ne è risultato uno 0-0 che non soddisfa veramente nessuno, un punto che è meglio di niente, come una pastina in brodo quando si ha molta fame.

ESPULSIONE CHE NON SPOSTA

L'inizio del match è abbastanza bloccato, le due squadre sono ben disposte in campo e pensano soprattutto a coprirsi e a non lasciar varchi, quasi come fossero in attesa di un episodio che capiti in maniera estemporanea e faccia davvero entrare la gara nel vivo. E' comunque la Casatese dare una maggiore impressione di freschezza e brillantezza, galvanizzata anche dalle sicurezze guadagnate in un inizio di stagione che la vede nelle zone alte e ancora imbattuta in campionato. Proprio gli ospiti creano la prima palla gol al 10', quando su un cross dalla destra Sala colpisce di testa un pallone abbastanza angolato da superare Ragone ma non abbastanza forte da impedire il recupero di Ambrosini appostato sulla linea. Il sottile predominio ospite viene però vaporizzato da quello che succede al 25': Videkon, già ammonito in precedenza, commette un fallo a centrocampo ai danni di Calacoci e viene mandato sotto la doccia da Catanzaro, con una decisione certamente destinata a generare più di una polemica. Nonostante lo shock per l'inferiorità numerica è ancora la Casatese a creare un'altra opportunità un minuto dopo, un'azione in contropiede su cui è bravissimo Arcidiacono ad andare a chiudere sulla conclusione di Sala. L'occasione per gli uomini di Commisso non è un fuoco di paglia di equilibrio prima dell'assedio della Folgore: al contrario i biancorossi continuano la loro gara in 10 senza perdere sicurezza e presenza offensiva, mentre i padroni di casa non riescono a uscire da uno strano torpore offensivo. Prima dell'intervallo è infatti ancora la Casatese a sfiorare il vantaggio, quando su punizione dalla trequarti Isella stacca indisturbato in area ma manda di poco alto. L'unica mezza occasione dei padroni di casa è un destro di Gulinatti dai 20 metri, facilmente preda di Picarelli: troppo poco, soprattutto considerando la grande occasione a disposizione degli uomini di Melosi.

ALLA RICERCA DEL VARCO

La conferma della poca creatività offensiva dei padroni di casa arriva anche quando si costruiscono la prima occasione, essenzialmente perchè in realtà non sono loro a costruirla: al 5' infatti è Sassella a rischiare la frittata con un retropassaggio sbagliato che regala il pallone a Barazzetta, ipnotizzato però da una grande uscita di Picarelli che salva capra e cavoli deviando in angolo. Per il resto la sfida continua a sembrare ancora in parità numerica: la Casatese nasconde l'uomo in meno con grinta e organizzazione impeccabile, la Folgore non trova varchi ed entusiasmo. La prima vera bella azione dei padroni di casa si vede soltanto al 14': sviluppo sulla sinistra, Barazzetta tocca per il neoentrato Besana che col destro costringe Picarelli ad alzare sopra la traversa. Ma resta una situazione isolata: gli uomini di Melosi ritardano di minuto in minuto l'assedio all'area ospite, in una partita che nonostante la situazione numerica resta equilibratissima. E' anzi ancora la Casatese a rendersi più pericolosa al 34', quando l'ennesima discesa di Scipione porta a un preciso cross per la testa di Pontiggia, che in torsione sfiora il secondo palo. Occorre aspettare fino al novantesimo per vedere un'altra occasione, doppia, per i padroni di casa: prima Tocci compie un recupero prodigioso su Valsecchi pronto a calciare a rete da due passi, sul successivo corner è lo stesso Valsecchi a deviare di testa centrando il palo opposto tra la disperazione del pubblico di casa. E' l'ultima occasione della gara, che conserva fino alla fine lo 0-0 iniziale: il sapore è quello di una tappa interlocutoria per entrambe, con le prossime partite che diranno se il punto non è da buttare o se si è trattato di un'occasione sprecata.

IL TABELLINO

FOLGORE CARATESE-CASATESE 0-0

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Ragone 6.5, Giugno 6, Calacoci 6 (1' st Bossi 6), Gualdi 5.5 (15' st Hyka 6.5), Ambrosini 7, Arcidiacono 6.5 (1' st Besana 6), Barazzetta 6.5 (42' st Caricati sv), Valsecchi 6, Pinotti 5.5, Gulinatti 6, Ripamonti 5.5 (40' st Paltrinieri sv). A disp. Venturelli, Beye, Alabiso, Repetto. All. Melosi 6.

CASATESE (4-4-2): Picarelli 6.5, Scipione 7, Tocci 7, Romano 6.5, Pirola 7, Videkon 5, Stefanoni 6 (19' st Comberiati 6), Sassella 6.5 (40' st Quaggio sv), Citterio 6 (29' Gulinelli 6), Isella 6.5, Sala 6.5 (10' st Pontiggia 6.5). A disp. Zanoli, Silba, Ballabio, Ciuffini, Saracino. All. Commisso 6.5.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro 5.5.

ASSISTENTI: Nicolò e Pirola.

ESPULSI: Videkon (C) al 25', All. Commisso (C) al 45' st.

AMMONITI: Giugno (F), Citterio (C), Isella (C), Barazzetta (F), Valsecchi (F).

LE PAGELLE

FOLGORE CARATESE

Ragone 6.5 Non deve compiere miracoli, ma effettua comunque alcuni interventi importanti.

Giugno 6 Prova spesso a lanciarsi in avanti, anche senza grande precisione nei traversoni.

Calacoci 6 Si guadagna il fallo che porta all'espulsione di Videkon in una delle pochissime sortite offensive della sua gara.

1' st Bossi 6 Chiamato a contribuire in fase di spinta, si fa vedere pochino.

Gualdi 5.5 Dovrebbe velocizzare il gioco della squadra per approfittare della superiorità numerica, ma non aumenta mai i giri del motore.

15' st Hyka 6.5 Riesce più di una volta ad arrivare sul fondo, scossa di energia.

Ambrosini 7 Un salvataggio sulla linea che vale come un gol, e una prestazione già da vero leader della sua nuova squadra.

Arcidiacono 6.5 Un paio di chiusure provvidenziali nel solo tempo in cui gioca, dà sicurezza.

1' st Besana 6 Deve dare nuova linfa là davanti, ci riesce solo a intermittenza.

Barazzetta 6.5 Il più attivo del reparto avanzato, sfiora il gol in un paio di situazioni e salta spesso l'uomo. (42' st Caricati sv)

Valsecchi 6 Bassi livelli d'inventiva davanti al muro ospite, poi è sfortunato su quel colpo di testa nel finale.

Pinotti 5.5 Nervoso e fumoso là davanti, pensa più a litigare con Pirola che ad andare a cercarsi palloni buoni.

Gulinatti 6 Qualche accellerazione c'è, ma non riesce ad essere mai particolarmente pericoloso.

Ripamonti 5.5 Largo sulla fascia o quando tenta di accentrarsi cambia poco, i risultati non arrivano. (40' st Paltrinieri sv)

All. Melosi 6 Riconosce che l'occasione sprecata non vale il punto: la squadra fa un'ora in superiorità numerica ma non se ne accorge nessuno.

CASATESE

Picarelli 6.5 Una sola vera grande parata, ma decisiva, che blocca la fuga solitaria di Barazzetta.

Scipione 7 Sembra il terzino di una squadra in superiorità numerica: spinta costante e qualità nei cross.

Tocci 7 Più attento alla fase difensiva del collega, decisivo quel salvataggio su Valsecchi nel finale.

Romano 6.5 Intelligente e sempre nel posto giusto, detta i ritmi della partita con grande lucidità.

Pirola 7 Tranquillo in 11 e quando resta in 10, il duello con Pinotti è una sua personalissima vittoria.

Videkon 5 Due gialli in meno di mezz'ora, anche se magari non nettissimi, ed un'espulsione che cambia in peggio il pomeriggio dei suoi.

Stefanoni 6 Pochi spazi per far male davanti, da una mano alla squadra con una serie di ripiegamenti difensivi.

19' st Comberiati 6 Un paio di accellerazioni e poco altro.

Sassella 6.5 Va vicino al pasticcio su quella palla regalata a Barazzetta, ma per il resto gioca una partita di solidità e qualità. (40' st Quaggio sv)

Citterio 6 Qualche buon movimento là davanti prima del cambio prematuro, è il sacrificato dopo l'espulsione di Videkon.

29' Gulinelli 6 Messo per tamponare l'espulsione, ha qualche incertezza ma tutto sommato se la cava.

Isella 6.5 Nel gioco aereo ha spesso ragione dei difensori avversari e va più di una volta vicino alla zuccata vincente.

Sala 6.5 Tonico e veloce, punta spesso l'avversario creando molti grattacapi alla retroguardia.

10' st Pontiggia 6.5 Non ha grandi palle gol, ma dà una gran mano all'attacco dei suoi.

All. Commisso 6.5 Come non scomporsi dopo un'espulsione: la squadra è in 10 ma non si vede, e quasi esce con dei rimpianti.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro 5.5 L'espulsione di Videkon resta un episodio dubbio, che condiziona la partita.

LE INTERVISTE

Alla domanda se questo pareggio è un punto guadagnato o un punto perso, il tecnico della Folgore Caratese Giuliano Melosi non risponde chiaramente ma la sensazione è che sia più deluso che soddisfatto: "Giocavamo contro una grande squadra e a prescindere dalla partita in sè si tratta comunque di un buon punto, ma considerato il fatto che siamo stati in superiorità numerica per più di un'ora c'è sicuramente il rammarico di non aver sfruttato quella che sicuramente era una grande occasione per poter portare a casa i 3 punti. Rispetto all'ottima prestazione con lo Sporting Franciacorta abbiamo fatto un piccolo passo indietro soprattutto a livello di gioco, ci siamo affidati a troppi lanci lunghi e non abbiamo creato quanto avremmo potuto."

Sensazioni contrastanti anche per Giuseppe Commisso, l'allenatore della Casatese analizza così la partita: "Si tratta sicuramente di un buon punto per noi, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, anche se resta il rimpianto per quell'espulsione che ci ha costretto a giocare in 10 a lungo, una decisione dell'arbitro che non condivido pienamente. La squadra però ha reagito in maniera ottimale, difendendosi senza soffrire molto e costringendo i nostri avversari a giocare molte palle lunghe perchè chiudevamo bene le linee di passaggio. Peccato che sarebbe potut essere un'altra gara in parità numerica, ma sono fiducioso per le prossime gare."