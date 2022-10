Flashback Arconatese: prima come un anno fa; German Denis si sblocca a Varese

L'Arconatese non lo vuol dire a voce alta, ma probabilmente lo starà pensando. Sa di essere esattamente dov'era un anno fa, ovverosia in testa alla classifica del Girone B di Serie D. Tanto è valso il doppio colpo fra turno infrasettimanale e quinta giornata di campionato. La terza vittoria consecutiva non è un monito per le altre solo dal punto di vista del piazzamento, ma anche della forma con cui quest'ultima è maturata: un 5-0, in questo specifico caso inflitto ai danni del Breno, farà certamente eco all'interno del raggruppamento lombardo. Certo, qualcuno potrà ribattere che i granata non rappresentano...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?