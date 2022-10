Stresa annienta Chieri, Pinerolo da urlo, capolavoro Bra, Chisola che cuore!

Mercoledì da leoni nella settima giornata di campionato in infrasettimanale. A Bra è spettacolo puro tra i giallorossi di Floris e il Derthona, ci padroni di casa che vincono 3-2 una gara bellissima e che i leoni non si capacitano di come l'abbiano vista sfuggire di mano dopo aver chiuso avanti 0-1 il primo tempo. In una giornata dove lo Stresa distrugge e sommerge il Chieri sotto un 4-0 pesantissimo, che dà grazie fiducia ai ragazzi di Nicolini che dedicano gol e vittoria a Giorgio Rotolo e la squadra di Sorrentino che dopo la splendida vittoria in inferiorità numerica col Casale, fanno tre passi indietro su tutta la linea, nonostante l'esordio di D'Elia, arrivato da poche ore dalla Serie B e da Frosinone. Con lo Stresa che sale a quota 8 punti, tesoretto prezioso in una rincorsa salvezza che sarà serratissima.

A quota 8 punti anche l'altra neopromossa, il Pinerolo, che scarica quattro siluri in casa della Castanese prendendo fiducia, slancio e convinzione per un campionato tutto col coltello tra i denti. Pareggio prezioso e delicato invece tra Fezzanese e PDHAE, uno 0-0 che può accontentare il desiderio di continuità dei risultati delle due squadre a cui una sconfitta avrebbe lasciato sicuramente più scorie mentali e di classifica. Vince anche il Gozzano la sfida interna contro il Fossano. La squadra di Schettino si porta sul 3-0 per poi vedere il ritorno della squadra di Viassi, che mostra ancora a tratti del bel calcio e segnali positivi ma che resta fanalino di coda con 1 punto che comincia ad essere un bottino un po' troppo magro anche per la fiducia del tecnico Viassi in una rincorsa che appare sempre più delicata e difficile. Un film già visto in casa Fossano che al momento non fa drammi, ma sicuramente qualche punto in più darebbe quella convinzione di poter ripetere il 'solito miracolo' anche in questa stagione.

Punto tutto-cuore e agguantato all'ultimo secondo del recupero per il Chisola in casa di un Legnano da cui è probabile che arrivino presto notizie di un cambiamento della guida tecnica. Lilla che vanno avanti 2-0 ma subiscono il ritorno della squadra di Meloni che proprio col veterano di mille battaglie trovano il 2-2 al 94'! Ancora a secco di gol invece il Casale dopo il ko a Chieri. In casa del Ligorna la squadra di Sesia non va oltre uno 0-0 che non dà le risposte auspicate nella reazione d'orgoglio dopo la 'ferita' di domenica al De Paoli, ma un punto è meglio di una seconda sconfitta dagli effetti e scorie imprevedibli. certo che con il pareggio della Sanremese è un'occasione persa.

Gara incredibile tra Sestri Levante e Castellanzese, con i neroverdi che si portano sullo 0-2 e con Pilotti che neutralizza anche un rigore a Marquez. Poi però in 20' nella ripresa i corsari arrivano prima al pareggio e poi alla clamorosa vittoria per 3-2 a tempo scaduto. Pareggio che vale oro per morale, autostima e classifica anche lo 0-0 conquistato dall'Asti, senza troppa fatica, in casa della (ex) capolista Sanremese. I galletti tengono botta e porta inviolata e i liguri incappano nel terzo pareggio casalingo della stagione e chissà che in futuro possano rimpiangere i punti lasciati proprio in casa. Grande onore e meriti alla squadra di Boschetto che continua a infilare risultati positivi e quei 10 punti in classifica che sono un bottino davvero prezioso.

Chiusura d'obbligo per il Vado alla piemontese, guidato dall'ex Chieri, Marco Didu. Contro lo splendido e imprevedibile Borgosesia di Lunardon, è gara spettacolare ed emozionante. Con il Vado che si porta subito in vantaggio ma altrettanto velocemente si vede raggiunto e superato sull1-2 dai granata. Nella ripresa però ci pensano i 'soliti noti' Lo Bosco e Di Renzo a firmare il controsorpasso e la vittoria per 3-2 che vale il primato in classifica.

Serie D Girone A • 7ª Giornata

Risultati: Bra-Derthona FbC 3-2, Castanese-Pinerolo 0-4, Fezzanese-PDHAE 0-0, Gozzano-Fossano 3-1, Legnano-Chisola 2-2, Ligorna-Casale 0-0, Sanremese-Asti 0-0, Sestri Levante-Castellanzese 3-2, Stresa-Chieri 4-0, Vado-Borgosesia 3-2.



Classifica: Vado 16, Sestri Levante 16, Sanremese 15, Gozzano 13, Casale 12, Bra 12, Castellanzese 11, Asti 10, Ligorna 10, Chieri 10, Stresa 8, Pinerolo 8, Fezzanese 8, PDHAE 8, Derthona FbC 7, Legnano 7, Castanese 7, Borgosesia 5, Chisola 5, Fossano 1.



Prossimo turno: Asti-Legnano, Borgosesia-Castanese, Casale-Vado, Castellanzese-Fezzanese, Chieri-Ligorna, Chisola-Bra, Derthona FbC-Sestri Levante, Fossano-Stresa, PDHAE-Gozzano, Pinerolo-Sanremese

Bra-Derthona FbC 3-2

RETI (0-1, 3-1, 3-2): 19' Gomez (D), 21' st rig. Menabò (B), 29' st Marchetti (B), 49' st Pavesi (B), 51' st Ciko (D).

BRA (4-3-3): Ujkaj 6.5, Pautassi 6, Tos 7, Dall'Olio 5.5 (31' Gyimah 7), Tuzza 7.5, Menabò 7 (30' st Olivero 6), Bongiovanni 6.5, Marchetti 8, Capellupo 7.5, Cassata 5.5 (20' st Pavesi 6.5), Daqoune 6 (20' st Gerbino 6). A disp. Favaro, Quitadamo, Di Benedetto, Mawete. All. Floris 7.5.

DERTHONA FBC (3-4-1-2): Edo 6.5, Agazzi A. 6, Zucchini 5.5, Ciko 6.5, Gomez 7, Manasiev 6.5, Tambussi 6 (30' st Saccà 6), Romairone 6.5 (30' st Coccolo 6), Fomov 6 (40' st D'Arcangelo 6), Giannone 7, Soplantai 7. A disp. Fiory, Roma, Procopio, Daffonchio, Matera, Linussi. All. Fossati 6.

ARBITRO: Zippilli di Mantova 6.

ASSISTENTI: Pelotti di Bologna e Toschi di Imola.

AMMONITI: Manasiev (D), Daqoune (B), Dall'Olio (B), Marchetti (B), Soplantai (D).

ESPULSO: 44’ Floris (Bra)



Castanese-Pinerolo 0-4

RETI: 1' Maio (P), 34' Gjura (P), 8' st Ciliberto (P), 10' st De Riggi (P).

CASTANESE (4-4-2): Tota 6, Boccadamo 6, Della Vedova 5 (1' st Lomolino 6), Arrigoni 5.5 (22' st Latini 6), Sorrentino 6, Mara 5.5, Salducco 5.5 (26' st Grieco 6), Battistello 6, Ndiaye 5.5 (14' st Costa 6), Milani 6, Facchini 5.5 (25' st Preatoni 6). A disp. Di Lernia, Gatelli, Lorenzi, Braidich. All. Molluso 5.

PINEROLO (4-2-3-1): Faccioli 6.5, Amansour 7, Utieyin 6.5 (29' st Viretto 6), Campagna 7, Gjura 7.5, Tonini 7, Galasso 7 (40' st Costantino 6), Sangiorgi 7 (15' st Ozara 6), De Riggi 7.5 (22' st Pinelli 6), Ciliberto 7.5 (36' st Campra 6), Maio 7.5. A disp. Bonissoni, Micelotta G., Cerrato, Micelotta D.. All. Rignanese 7.5.

ARBITRO: Calzolari di Albenga 6.5.

ASSISTENTI: Petrakis di Siena e Neroni di Ciampino.

AMMONITI: Mara (C), Faccioli (P), Sangiorgi (P), Ozara (P), Facchini (C), Salducco (C).



Fezzanese-PDHAE 0-0

FEZZANESE (4-3-3): Paci 6.5, Nicolini L. 6 (25' st Magoni 6), Selimi 6.5, Brizzi 7, Andrei 6.5, Terminello 6.5, Gabrielli 6 (42' st Lorenzini 6), Cantatore 6 (40' st Nicolini A. 6), Smecca 6 (10' st Scarlino 6), Tivegna 6.5, Toccafondi 6 (30' st Lunghi 6). A disp. Azioni, Stradini, Sommovigo, Magistrelli. All. Turi 6.5.

PDHAE (4-2-3-1): Cabras 6.5, Sassi 6.5 (10' st Tourè 6), Gai 6.5, Grieco 7, Cottarelli 6.5, Ferrando 7, Jeantet 6.5, Lala 7, Valenti 6.5 (25' st Crema 6), Moreo N. 6.5 (45' st Chianese 6), Yon 6.5 (42' st Viberti 6). A disp. Colliard, Doda, Piscopo, Bongani, Florio T.. All. Parisi 6.5.

ARBITRO: Bazzo di Bolzano 6.5.

ASSISTENTI: Minniti di Merano e Nikolic di Merano.

AMMONITI: Andrei (F), Moreo N. (P).



Gozzano-Fossano 3-1

RETI (3-0, 3-1): 30' Molinari (G), 12' st Pennati (G), 17' st Vono (G), 26' st Malltezi (F).

GOZZANO (4-3-3): Vagge 6.5, Cicagna 6, Rao 6 (37' st Dama 6), Pennati 7 (45' st Kambo 6), Vono 6 (41' st Palma 6), Sangiorgio 7, Turato 6 (26' st Montalbano 6), Mazzotti 6, Di Giovanni 6, Molinari 6.5 (30' st Scarpa 6), Dalmasso 6. A disp. Vallacchi, Gemelli, Nicastri, Gasparoni. All. Schettino 6.5.

FOSSANO (3-5-1-1): Chiavassa 6, Tounkara 5.5 (15' st Tarantino 6), Cannistrà 6, Scotto 6.5, Galvagno 6, Fogliarino 5.5 (15' st De Souza 6.5), Mazzafera 5.5 (35' st Coulibaly 6), Delmastro 5.5, D'Ippolito 6, Bellucci 5.5 (22' st Reda 6), Marin 5.5 (42' Malltezi 6.5). A disp. Ricatto, Spadafora, Medda, Costantino. All. Viassi 6.

ARBITRO: Sassano di Padova 6.5.

ASSISTENTI: Fortugno di Mestre e Liotta di San Donà di Piave.

AMMONITI: Dalmasso (G), Pennati (G), Marin (F), Montalbano (G), Delmastro (F).



Legnano-Chisola 2-2

RETI (2-0, 2-2): 25' Banfi (L), 27' st Vernocchi (L), 31' st Barrenechea (C), 49' st Grancitelli (C).

LEGNANO (4-3-3): Ravarelli 6, Zeroli 6.5 (1' st Pagani 6), Losio 5.5 (29' st Silvestre 6), Myrtollari 6, Arpino 6.5, Cosentino 6.5, Kone O. 6 (36' st Donnarumma 6), Vernocchi 7, Romano 6 (23' st Kone M. 6), Rocco 6.5, Banfi 6.5 (44' st Benedetti 6). A disp. Pallavicini, Oliviero, Grisorio, Hasanay. All. Palo 6.5.

CHISOLA (4-4-2): Montiglio 6.5, Dagasso 6.5, Degrassi 6.5, Grancitelli 7, Rosano 5.5 (1' st Barrenechea 7), Menon 6 (34' st Garcetti 6.5), Cristiano G. 6.5, Viano 6 (31' st Cena Kevin 6.5), Bove 6.5, Bellucca 6 (12' st Zeni 6.5), Spoto 6.5. A disp. Marcaccini, Bagnulo, Berutti, Bolla, Facelli. All. Meloni 7.

ARBITRO: Saugo di Bassano del Grappa 6.5.

ASSISTENTI: Bertelli di Firenze e Scipione di Firenze.

ESPULSI: 21' st Rosano (C).

AMMONITI: Menon (C), Spoto (C), Banfi (L), Bellucca (C), Myrtollari (L).



Ligorna-Casale 0-0

LIGORNA (4-3-3): Atzori 6.5, Gualtieri 6.5, Scannapieco 6.5, Bacigalupo A. 7, Di Masi 6.5, Damonte 6.5, Silvestri 7, Cericola 6.5 (44' st Mancini 6), Donaggio 6.5 (18' st Brunozzi 6), Tassotti 5.5, Garbarino A. 6.5. A disp. Caruso, Lipani, Orlando, Paggini, Dellepiane, Gerbino, Maresca. All. Roselli 7.

CASALE (4-3-2-1): Guerci 6, Carbonieri 6 (19' st Perez 6), Rossi 6.5, Marchetti 6.5, Mesina 6, Rossini 5.5 (41' st D'Ancora 6), Sparacello 5.5, Lacava 6 (49' st Florio R. 6), Nouri 6 (41' st Intinacelli 6), Simonetta 6.5, Giacchino 6. A disp. Calzetta, Barbagiovanni, Tobia, Gianola, Diagne. All. Sesia 5.5.

ARBITRO: Nuckchedy di Caltanissetta 6.5.

ASSISTENTI: Monopoli di Milano e Turra di Milano.

ESPULSI: 33' st Tassotti (L).

AMMONITI: Rossini (C), Scannapieco (L), Sparacello (C), Atzori (L), Perez (C).



Sestri Levante-Castellanzese 3-2

RETI (0-2, 3-2): 20' Compagnoni (C), 42' Compagnoni (C), 27' st rig. Pane (S), 35' st Rovido (S), 47' st Candiano (S).

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura 6.5, Masini 6.5, Furno 6 (24' st Daniello 6), Pane 7, Oliana 6.5, Troiano 6.5, Cominetti 6.5, Parlanti 6.5, Marquez 6, Candiano 7 (49' st Casagrande 6), Cirrincione 6.5 (15' st Rovido 7). A disp. Pucci, Nenci, Salvo, Occhipinti, Currò, Marzi. All. Barilari 7.

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Pilotti 6.5, Compagnoni 7.5, Ababio 6.5 (18' st Perego G. 6), Folla 6 (9' st Pisan 6), Esposito 6.5, Mandelli 6 (27' st Raso 6), Bagatini 6, Mazzola 6.5, Derosa 6 (9' st Ibe 6), Ramirez 6.5, Cocuzza 6 (40' st Dervishi 6). A disp. Indelicato, Poretti, Bressan, Basilico. All. Mazzoleni 6.5.

ARBITRO: Vittoria di Taranto 6.5.

ASSISTENTI: Savasta di Bra e Pizzonia di Bra.

AMMONITI: Esposito (C), Derosa (C), Ramirez (C), Oliana (S), Compagnoni (C), Pilotti (C), Pisan (C), Bagatini (C).



Stresa-Chieri 4-0

RETI: 8' rig. Tripoli (S), 23' st Argento (S), 36' st Barranco (S), 49' st Perkovic (S).

STRESA (3-5-2): Taliento 6.5, Spera 6.5 (43' st Magonara 6), Baiardi 7, Tordini 7.5, Gerevini 7.5, Graziano 7, Cento 6.5 (41' st Fradelizio 6), Fimognari 6.5 (43' st Del Fiore 6), Barranco 7.5, Tripoli 7 (35' st Perkovic 7), Argento 7.5 (35' st Colantonio 6). A disp. Samarxhi, Carpani, Scotto, Grechi. All. Nicolini 8.

CHIERI (4-3-2-1): Virano 6.5, Calò 5.5, Ciccone 6, Conrotto 6, Avantaggiato 5.5 (20' st Ciampolillo 6), Di Lernia 5.5, Ponsat 5.5, Bortoletti 5 (13' st Alvitrez 6), Bevilacqua 5 (6' st Papagno L. 6), Libertazzi 5.5 (9' st D'Elia 6), Bellocchio 6. A disp. Bianco, Balan, Benedetto, De Letteriis, Maini. All. Sorrentino R. 5.

ARBITRO: Chieppa di Biella 6.5.

ASSISTENTI: Trusendi di Genova e El Hamdaoui di Novi Ligure.

AMMONITI: Ponsat (C), Conrotto (C), Bellocchio (C), Ciccone (C), Bevilacqua (C), Cento (S), Bortoletti (C), Barranco (S).



Vado-Borgosesia 3-2

RETI (1-0, 1-2, 3-2): 9' Di Renzo (V), 13' rig. Marra (B), 31' Fossati (B), 1' st Lo Bosco (V), 13' st Di Renzo (V).

VADO (4-3-3): Ascioti 6.5, D'Iglio 7, De Bode 6.5, Capra 6.5 (32' st Ropolo 6), Castelletto 6.5 (12' st Capano 6), Lo Bosco 7 (19' st Adusa 6), Di Renzo 8 (36' st Manno 6), Codutti 6.5, Castiglione 6.5 (25' st Mele 6), Bane 7, Spanu 7. A disp. Fresia, Ghigliotti, Casazza L., Emane. All. Didu 7.5.

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli V. 6.5, Frana 6.5, Rekkab 6, Giraudo 6.5, Lauciello 6 (36' st Colombo 6), Pecci 6 (20' st Monteleone 6), Guatieri 6 (20' st Favale 6), Vassallo 6.5, Donadio 6 (32' st Salami 6), Marra 6.5, Fossati 6.5. A disp. Gragnoli, Iannacone, Mirarchi, D'Ambrosio, Attolou. All. Lunardon 6.

ARBITRO: Bianchi di Prato 6.5.

ASSISTENTI: Cardini di Firenze e Perlamagna di Carrara.

AMMONITI: Di Renzo (V), Frana (B), Salami (B), Colombo (B), Lauciello (B), Castiglione (V).



Sanremese-Asti 0-0

SANREMESE (4-3-3): Tartaro 7, Bregliano 6.5, Bechini 6, Maglione 6.5, Gagliardi 6 (32' st Marchisone 6), Aperi 6, Valagussa 6, Pellicanò 5.5 (13' st Camilli 6), Rizzo 5.5 (13' st Basso 6), Ricossa 6 (41' st Secondo 6), Maugeri 5.5 (13' st Owusu 6). A disp. Bohli, Del Barba, Scalzi, Giuffrida. All. Giannini 5.5.

ASTI (4-2-3-1): Brustolin 7, Legal 7, Soumahoro 6.5, Picone 6.5, Cannas 6 (45' st Manfrè 6), Venneri 7, Vergnano 6.5, Tomella 6.5, La Marca 6.5 (41' st Ottone 6), Plado 6.5 (21' st Fioccardi 6), Azizi 6.5. A disp. Cabella, Virdis, Scala, Licco, Insolito, Pinto A.. All. Boschetto 7.

ARBITRO: Fichera di Milano 6.5.

ASSISTENTI: Daghetta di Lecco e Nicolò di Milano.

AMMONITI: Picone (A), Valagussa (S), Aperi (S), Soumahoro (A), Legal (A).