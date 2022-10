L'esperienza paga, Gualdi trascina la Folgore Caratese

L'Alcione è alla ricerca dei tre punti per provare a inseguire le prime della classe, dall'altro lato la Folgore Caratese vuole trovare la prima vittoria fuori casa per rilanciarsi in classifica. Alla fine è 2-1 per i brianzoli: gli orange partono forti ma non basta, al 12' gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione con Ripamonti. La ripresa è ricca di emozioni e al gol del pareggio di Palma risponde la rete decisiva di Gualdi. RIPAMONTI NON SBAGLIA I ritmi del match sono subito altissimi, alle offensive dei ragazzi di Cusatis rispondono gli ospiti che provano a giocare di...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?