Derthona: Ghezzi è il nuovo allenatore, scelto lui per il dopo Fossati e la risalita

Il destino si compie con qualche mese ‘di ritardo’. La scelta del nuovo allenatore del Derthona, caduta su Marcello Ghezzi, ‘chiude un cerchio’ iniziato qualche mese fa, dopo la decisione di non confermare Giovanni Zichella sulla panchina dei leoni per la stagione 2022-2023. Così come annunciato dal club: «L'ASD Derthona FBC 1908 comunica che, a partire dalla data odierna, la guida tecnica della prima squadra verrà affidata a Marcello Ghezzi. Al nuovo mister vanno i migliori auguri di tutta la società!»



L’ex Carpi e Savona infatti, era tra i profili contattati dalla società, dal DG Canepa e dal presidente Cavaliere, anche in virtù di rapporti di stima e conoscenza costruiti in esperienze comuni sul campo, proprio a Savona e a Carpi, per assumere la guida tecnica della squadra. Scelta che poi cadde su Fabio Fossati che, dopo otto giornate ha visto chiudersi la sua parentesi sulla panchina del Derthona dopo le due sconfitte consecutive in casa del Bra e soprattutto nell’ultima giornata di domenica per 3-0 allo stadio Coppi, proprio col Sestri Levante, beffa del destino proprio la ex squadra del tecnico Fossati nel 2021-2022…



Nel post-partita, atteggiamenti e parole della società dei leoni non lasciavano molto spazio alla fantasia, rimandando solo di qualche ora la decisione e l’annuncio dell’esonero di Fabio Fossati, arrivato poi nella giornata di lunedì 10 ottobre. Un lunedì molto intenso per la dirigenza del Derthona che si è attivata per trovare la soluzione migliore e il profilo più giusto per gestire una situazione non semplice. Non solo di classifica ma anche di ambiente, di aspettative, di un organico penalizzato da qualche infortunio di troppo in avvio di preparazione che ha condizionato qualche scelta, ma che ha visto il rendimento di troppi giocatori al di sotto delle possibilità e aspettative.

Tra i nomi sondati, escluso il ritorno di Giovanni Zichella, quelli di Ezio Rossi, Massimo Soda, Fabrizio Daidola e ovviamente Chezzi. Colloqui e confronti che hanno poi portato il DG Canepa e il presidente Cavaliere ad affidare la squadra a Marcello Chezzi che oggi, martedì 11 ottobre, guiderà il primo allenamento. Sugli altri candidati hanno influito anche le possibili reazioni di una piazza già in fibrillazione per diversi aspetti (da chi ha un passato recente alla guida di squadre 'rivali' - vedi Ezio Rossi a Casale -, a ritorni non proprio di fiamma come l'ipotesi Daidola - già al Derthona in altra epoca ma sicuramente in un'esperienza poco fortunata non solo sul campo, quando in casa del leoni i problemi erano ben altri rispetto alla qualità dell'organico - a soluzioni un po' più complicate da far quadrare).

Marcello Chezzi, classe ’76 nato a Modena, ex tecnico del Progresso, Serie D Grone D la scorsa stagione, che con Canepa aveva condiviso le esperienze ai tempi del Savona, stagione 2017-2018, e poi al Carpi, si confronterà con la squadra. Squadra e giocatori su cui sono state fatte e si faranno altrettante valutazioni sula base del rendimento fin qui visto sul campo in relazione soprattutto al ‘peso’ che hanno anche negli equilibri societari. Non sono esclusi ‘tagli’ e possibili nuovi arrivi tra posibili svincolati e il prossimo mercato invernale che si aprirà tra qualche settimana. Settimane che dovranno dire quale sarà la stagione del Derthona: l’assenza di un colosso nel girone potrebbe favorire una risalita in posizioni auspicate a fine stagione ma soprattutto, le prossime settimane, serviranno a tecnico e società per predenere altre decisioni importanti su organico e stagione.

IL COMUNICATO DELLA SOCIETA' SULL'ESONERO DI FABIO FOSSATI

Fabio Fossati non è più l’allenatore del Derthona FbC 1908

L'ASD Derthona FBC 1908 comunica di aver sollevato dall'incarico di Responsabile della Prima Squadra l'allenatore Fabio Fossati. A Mister Fossati vanno i ringraziamenti per l'impegno profuso in questi mesi e i migliori auguri per il proseguo della carriera.