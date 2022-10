Casatese inaffondabile: superato anche il Franciacorta dagli 11 metri

La Casatese non ne vuole proprio sapere di perdere. Anche contro il temibile Sporting Franciacorta i ragazzacci di Commisso riescono a sbarrare la strada all'offensiva avversaria, e ad avere oltretutto la meglio grazie ad un chirurgico destro di Isella dagli undici metri. Termina dunque 0-1 il big-match di giornata. A onor del vero la prima ora dell'incontro è meglio gestita dai granata di Sgrò, rei tuttavia di non capitalizzare almeno tre occasioni decisamente importanti. Dopodiché lo sbilanciamento di casa, unito alla risalita psicofisica di Pontiggia e compagni, cambiano in breve tempo inerzia e punteggio. In particolare quando un pallone lavorato con grande mestiere da quel lottatore di Quaggio si tramuta nel penalty decisivo. I biancorossi, miglior difesa del campionato (tre reti subìte), si ritrovano ora al terzo posto in classifica, a braccetto proprio con il Franciacorta e la sorpresa Varesina.



SENZA FARSI MALE

Per quanto l'incipit della Casatese sia decisamente coraggioso, partono meglio i padroni di casa. Il baricentro alto degli ospiti infatti lascia spazi tra Pirola e Picarelli tanto ampi da permettere allo Sporting di ritagliarsi due occasioni nitidissime nel giro di una manciata di minuti, tra l'8' e il 12'; in entrambi i casi, fortunatamente per il forte portiere biancorosso, Invernizzi e Bertazzoli non trovano il tempo giusto per la battuta vincente. Fa riflettere ad ogni modo il fatto che la prima opportunità sia frutto di un lungo rinvio di Plechero spizzato a dovere dalla fronte di un centrocampista. La reazione di Videkon, che vuol essere un treno sulla destra, è un sorprendente tiro che si spegne sul fondo. La Casatese, pur palleggiando con discreta sicurezza, soffre la verticalità delle maglie azzurre, che al 29' si distendono lungo la sinistra con un ottima sortita di Boschetti: Picarelli para in presa bassa senza troppi patemi. Le due compagini non si offendono più fino al duplice fischio del Signor Mazzoni di Prato e finiscono per rinviare al secondo tempo ogni sorta di sentenza.

ISELLA NON PERDONA

Nella ripresa il Franciacorta cambia leggermente assetto in campo: se infatti l'abito tattico dei primi 45 minuti assomigliava più ad un 3-5-2, quello indossato al rientro dagli spogliatoio appare più tendente al 3-4-1-2, in special modo per la presenza dell'esperto Scaglia sulla trequarti avversaria, chiamato a sostituire l'infortunato Muhic. L'idea offre più dinamismo al match e consegna allo stesso tempo le chiavi della porta ospite sui piedi di Invernizzi; l'attaccante però spreca cogliendo uno sfortunato palo a portiere battuto. La Casatese ringrazia e per pochissimo non beffa i granata con una punizione quasi perfetta di Pontiggia. Sull'immediato corner Isella non trova la porta in acrobazia. Siamo al 65' e i biancorossi crescono di intensità. A tal punto da guadagnarsi un calcio di rigore otto minuti più tardi, grazie a un gran lavoro di Quaggio, impressionante nel gestire un lunghissimo rinvio di Picarelli. Isella non sbaglia dagli undici metri. 0-1. Trattasi del secondo centro del numero 10. Gli spazi a disposizione degli ospiti si allargano e Plechero deve silenziare il destro di un rientrante Stefanoni. Il Franciacorta si impegna per armare il forcing finale, ma non sfonda mai. In questi minuti appare chiaro perché la Casatese sia la miglior difesa del torneo. Nel frattempo gli stessi biancorossi affilano il coltello in contropiede, non trovando tuttavia a tempo scaduto il colpo del knock-out con il giocatore più fresco, Roberto Isella, sprecone da pochi passi dopo aver ipnotizzato Piccinni, migliore della propria retroguardia. Poco importa: i padroni di casa non trovano pertugio utile alcuno fino all'epilogo, neanche sui disperati spioventi dei centrali di difesa. Esultano dunque gli ospiti di Casatenovo, anche quest'anno seri candidati ad un campionato di vertice.

IL TABELLINO

SP. FRANCIACORTA-CASATESE 0-1

RETI: 28' st rig. Isella (C).

SP.FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero 6, Bini 6, Riva 5.5, Boschetti 6.5, Bertoni 6, Invernizzi 5.5, Bruccini 6, Moraschi 5.5 (26' st Bertazzoli 6), Muhic 6 (43' Scaglia 6), Piccinni 6.5, Bertazzoli 6. A disp. Rovelli, Berna, Marella, Archetti, Barbisoni, Scarsi, Orlandi. All. Sgrò 5.5.

CASATESE (4-2-3-1): Picarelli 6.5, Videkon 7, Comberiati 6.5, Polenghi 6.5, Pirola 6, Gulinelli 6, Stefanoni 6 (38' st Sala sv), Sassella 6.5, Quaggio 6.5 (40' st Citterio sv), Isella 6.5, Pontiggia 6. A disp. Zanoli, Perego, Silba, De Meo, Costanzo, Ciuffini, Saracino. All. Commisso 6.5.

ARBITRO: Manedo Mazzoni di Prato 6.5.

ASSISTENTI: Pignatelli e Giannetti.

AMMONITI: Polenghi (C), Bertazzoli (S), Piccinni (S), Boschetti (S), Riva (S).

LE PAGELLE

(IN AGGIORNAMENTO)