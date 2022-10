Abisso Derthona, Casale incassa... Bra meraviglia, brodino Chieri

Una domenica bestiale! Il Derthona se le vede suonare alla grande da quella Sanremese che sarebbe dovuta essere la rivale dei sogni. Che lo sono in azzurro ma che in casa Derthona sono diventati incubi. Non è bastato l’esonero di Fossati e l’arrivo di Ghezzi a dare un segnale di svolta. Anzi. Con la Sanremese non c’è partita e finisce in goleada… Un po’ a sorpresa ma forse non troppo. Anche se almeno a livello caratteriale ci si sarebbe auspicato un risultato più ‘contenuto’.

Come, un po’ di sorpresa, arriva dalla vittoria del Casale in casa del Gozzano. La squadra di Schettino sta navigando a vele spiegate ma contro i nerostellati non trova il gol e arriva la beffa nel finale. Tre punti pesantissimi per il Casale di Sesia dopo una settimana alquanto movimentata. Allenamenti ‘ridotti’ per i ritardi nei rimborsi, non hanno minato la voglia di dimostrare, sul campo, il valore di una squadra e di una rosa che, sulla carta, può giocarsela fino alla fine. Solo e soltanto però, se i ‘conti torneranno’ per tutti. Altrimenti ‘fine della corsa’ a dicembre e punti preziosi per non arrivare in affanno…

Vince di misura il Bra, che spreca un rigore in avvio (esordio con paratona nel PDHAE per Libertazzi), ma nella ripresa la zampata di Pavesi vale il sorriso di una classifica che sorride eccome alla squadra di Floris. Così come sorride alla Castanese che non lascia scampo a un Chisola irriconoscibile nell’atteggiamento che subisce senza reazioni particolari. Sconfitta di misura e che fa male, l’ennesima, per il Fossano di Viassi, che ‘ai punti’ in queste nove giornate avrebbe meritato bottino diverso da quei 2 mattoncini che lo lasciano in fondo alla classifica ma che non deve perdere fiducia nel proprio progetto (guai ad ascoltare ‘i gufi’, .cit) così come il Borgosesia di Lunardon. Che cade ancora, in casa del Ligorna, ma che ha le qualità per non barcollare.

Riscossa Legnano che rimonta e vince contro una Castellanzese in caduta mentre il Chieri raccoglie un punticino con la Fezzanese con Alfiero che prima sbaglia un rigore, poi firma la rete che evita una sconfitta sanguinosa. Finisce con gli applausi dei tifosi invece lo Stresa che cade all’ultimo secondo contro il Vado dei miracoli di Didu mentre tra Pinerolo e Asti prevale la voglia di non perdere (o non la spunta la capacità di vincere) ed è 0-0 che muove classifica e mette mattoncini importanti soprattutto per la squadra di Rignanese.