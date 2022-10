Una vita alla Juve, ora è il gran rinforzo per il centrocampo della neopromossa

Un (doppio) ex bianconero per Pierpaolo Rignanese. Il Pinerolo va a caccia di rinforzi di peso per la propria linea mediana e l'ultimo colpo può considerarsi ottimo per duttilità e slot fuoriquota. Allo Stadio Barbieri farà valere le sue qualità Marco Andretta, talento classe 2003 pronto a dire la sua tra i già tanti calciatori di qualità a disposizione dei pinerolesi. Il DS Perla chiude il colpo e aggiunge alla batteria dei 2003 un altro calciatore che farà compagnia ai già presenti Micelotta, Utieyin, Cerrato. Bonissoni, Andretta e Juricic.

LA CARRIERA DI ANDRETTA

Il passato di Andretta può definirsi legato a doppio filo sia a Torino città che al bianconero, dove ha conosciuto il calcio professionistico e mosso i propri primi, grandi passi. Marco è infatti cresciuto nelle giovanili della Juventus, accompagnando la casacca bianconera nei Pulcini e negli Esordienti, fino all'approdo nel Settore Giovanile della Vecchia Signora. Presenze utili alla sua crescita in Under 15 e Under 16 A-B, prima di dire addio alla Juve nell'estate del 2019. Per lui infatti arriva l'Ascoli, che lo aggrega alla propria Under 17 per la stagione 2019/20, dove Andretta conosce anche un'altra regione e nuove avversarie. Il ritorno in Piemonte però arriva subito, quando Marco approda nella sponda granata della Mole, sposando la causa del Torino. Sono 8 le presenze nella stagione 2020/21, mettendo altro fieno in cascina per il suo futuro.

Marco Andretta con la maglia dell'Ascoli, stagione 2019/20

L'ultima annata vissuta da Marco è stata però in Serie D, dove Andretta ha vestito la casacca del Saluzzo agli ordini di Mauro Briano. Qua Andretta trova continuità, sia da titolare che da subentrato, viste le 25 presenze totali in campionato (per un totale di 932 minuti giocati) a cui si aggiungono due gettoni in coppa Serie D e uno in Under 19 Nazionale. Un buon bottino su cui poter contare anche nella stagione corrente con la maglia del neopromosso Pinerolo. Andretta in questi anni ha rivestito molti ruoli in mezzo al campo, dal play alla mezzala fino al trequartista: la sua duttilità sarà l'arma ideale nello scacchiere di Rignanese.

IL MOMENTO DEL PINEROLO

Un acquisto per il Pinerolo che arriva in un momento cruciale del campionato, in virtù dei prossimi turni dei biancoblù che possono dire molto sulla salvezza della squadra di Rignanese. Il Pine andrà in trasferta a Borgosesia domenica 23 ottobre, e seguiranno altre tre partite delicatissime con dirette contendenti come Derthona, Chisola e PDHAE. Il punto casalingo contro l'Asti ha dato continuità alla vittoria contro la Castanese del 5 ottobre e soprattutto ha dato segnali importanti sulla fase difensiva, nella speranza che lo score dei gol fatti (soprattutto in casa, visto che al momento sono solo 4) possa migliorare al più presto. L'acquisto di Andretta può essere utile proprio a questo fine: l'obiettivo chiaro è mettere punti pesanti in saccoccia negli scontri diretti.