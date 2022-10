Sos Derthona, Casale alla cassa, Fossano per non scavare, Chisola e Chieri: missioni impossibili e possibili

In campo la 10 giornata del Campionato di Serie D, una 'decima' che darà risposte a dubbi, conferma a incertezze o certificherà crisi più o meno irreversibili. Da Chieri a Casale, dal Derthona all'Asti, dal Borgosesia al Fossano, dal Bra al Pinerolo, passando per Chisola, PDHAE, Gozzano e Stresa, pronostici, analisi, numeri e curiosità nei piatti di un menù che segna la 'chiusura' degli antipasti della stagione. C'è chi proseguirà con il 'pranzo di nozze' o chi magari, comincerà ad avvertire mal di pancia a cui trrovare risposte e rimedi... Che cerchiamo di prevedere ma soprattutto di prevenire nella presentazione della 'carta'...

Asti-Castanese (Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino)

Tre punti che pesano e peserebbero molto di più per Asti e Castanese. Anche se un pareggio darebbe continuità e matterebbe un altro mattoncino del soft-salvezza con vista sulla serenità di un panorama da cartolina e non da ultima spiaggia per la stagione di entrambe. Pronostico aperto e sconfitta che forse metterebbe qualche punto di domanda in più nella testa dei padroni di casa. Che lottano anche contro un piccolo tabù: quello della vittoria in casa sfumata nelle precedenti occasioni e ancora non assaporata. In nome di una continuità che recita tre risultati utili di fila (seppur pareggi) e la vittoria che però manca da ben 6 giornate. Dall’altra parte invece, una Castanese reduce da ben due successi di fila, per cui tornare dal Bosia con ‘qualcosa’ sarebbe un nuovo passo verso quella continuità e consistenza che al momento manca per darsi risposte certe.



Borgosesia-Pinerolo (Arbitro: Gervasi di Cosenza)

Genio, gioventù e un po’ tanta sregolatezza (leggi Borgosesia) da una parte, solidità, lotta e piano gara ben delineato (leggi Pinerolo) dall’altra. Borgosesia reduce da 6 sconfitte consecutive, condite da 20 gol subiti, oltre 3 di media a partita, a fronte di sprazzi di gara da applausi e la vittoria a Chieri come simbolo di ciò che può e deve essere la squadra nella testa e nelle idee del tecnico Lunardon. L’arrivo del difensore classe ’97 PIerantozzi, navigator di Serie D con le sue 7 stagioni di militanza, alzano la gradazione d’esperienza necessaria. Per invertire una rotta pericolosamente in deficit con quel penultimo posto a poter offuscare le idee e la serenità di una filosofia premiante sui giovani e l’età media da record d’Italia. Dall’altra un Pinerolo che cercherà di confermare la sua vocazione da trasferta, con le due vittorie conquistate sempre e solo lontano dal Barbieri, e con la prossima possibile preda nel mirino. La squadra di Rignanese ha dimostrato di essere squadra granitica che sa fruttare e colpire. Al ‘Luna-park’ non si resiste ma…



Casale-Stresa Vergante (Arbitro: Guitaldi di Rimini)

La gara verità… Alla faccia dell’etichetta! La gara del ‘Palli’ racchiude e nasconde molte più ‘verità’ di quante non se ne immaginino dal ‘cartello’. Perchè atteggiamento, risultato e convinzione che si vedranno e si otterranno in casa Casale, rappresenteranno le migliori risposte a domande senza soluzione apparente. Se infatti i nerostellati daranno idea e forma all’essere squadra, cercando e ottenendo i tre punti fondamentali, i significati potrebbero essere molti di più. Perchè significherebbe che ambiente e spogliatoio credono e vogliono lottare per il campionato, spazzando via le voci e gli indugi extra-campo, e sarebbe la migliore testimonianza che il ‘caso sia chiuso’. In caso contrario, potrebbe essere l’antipasto di un pranzo indigesto. Perchè significherebbe che giocatori e spogliatoio non credono più a possibili obiettivi a lungo termine, ma cercando soltanto di arrivare nelle migliori condizioni non per arrivare ad un obiettivo ma per mettersi sul mercato… Casale che in casa, tra l’altro, non ha mai perso. E arriva uno Stresa orgoglioso e di cuore, che però ha inanellato 3 sconfitte di fila e che non dovrebbe rappresentare, sulla carta e sul cartello, avversario di ‘rango’ per i nerostellati. E invece lo Stresa, proprio per il suo essere comunque vera squadra, è e sarà banco di prova probante e difficile. Con esito imprevedibile…



Castellanzese-Bra (Arbitro: Franzò di Siracusa)

Le due facce del pallone… Da una parte la Castellanzese smarrita, reduce da quattro sconfitte consecutive e a caccia di risposte sempre più complicate. Tra equilibri da (ri)trovare, spirito da ricompattare e ambiente da risollevare. In una giornata che mette di fronte la ‘peggior avversaria’ possibile in questo momento. Il Bra del tecnico Roberto Floris che in settimana ha anche festeggiato i suoi 44 anni. Motivo in più per i suoi ragazzi, di volergli fare un altro regalo dopo lo splendido avvio di stagione. Con i giallorossi che si presentano con un biglietto da visita preoccupante (per gli avversari) che recita 6 risultati utili consecutivi, tre vittorie di fila e nessuna sconfitta in trasferta in questa stagione. Partita che potrebbe apparire più scontata di quello che sarà e potrebbe essere…

Chieri-Gozzano (Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto)

Sfida tra chi vuole ritrovare e cercare se stesso (il Chieri) e chi invece guarda svapaldo negli occhi a testa alta consapevole che comunque vada potrebbe essere un successo (il Gozzano). Sì perchè, ambizioni di partenza a parte ma non troppo, domenica al ‘De Paoli’ di Chieri una sfida molto delicata per i padroni di casa. Che arrivano da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, tante domande e tanti dubbi sul campo, a cui dare le giuste risposte a partire proprio dal Gozzano di Schettino. Squadra vera, solida, tosta e capace di fare male a chiunque. Figuriamoci all’eventuale non migliore Chieri possibile. Che vuole e deve trovare equilibrio, di squadra e nei pensieri, per affrontare ogni gara come un’opportunità e non un ‘dover’ lottare per forza per qualcosa di troppo grande. La calma è la virtù dei forti, quella che per motivi differenti cercano Chieri e Gozzano da questa partita.



Chisola-Sanremese (Arbitro: Galiffi di Alghero)

Se si guardasse soltanto la ‘fredda cronaca e la dura realtà dei numeri’, non ci sarebbe troppa fantasia nel prevedere una vittoria della corazzata Sanremese. Attenzione però alla serenità dell’approccio alla gara del Chisola, unita alle capacità di un gruppo che, unito, può ottenere qualsiasi traguardo. Che è reduce dal ko con la Castanese ma che aveva ottenuta quattro risultati utili consecutivi e ottenuto, proprio in casa, la sua unica vittoria del campionato. Certo è che la Sanremese vista in questo avvio di stagione ‘mette i brividi’, soprattutto in trasferta. Dove ha vinto quattro volte su quattro trasferte ed è l’unica squadra ancora imbattuta del girone. Che non guarda tutti dall’alto, solo per due peccati casalinghi, quando due volte in vantaggio e in superiorità numerica, si è fatta raggiungere lasciando per strada almeno 4 punti che sarebbero valsi lo scettro.

Derthona-Legnano (Arbitro: Martino di Firenze)

Toccato il fondo si può solo risalire… o cominciare a scavare! Questo il ‘bivio’ davanti al Derthona nella sfida interna con il Legnano. Leoni che arrivano da 4 sconfitte nelle ultime gare e il pesante ultimo ko in casa della Sanremese seppur dopo l’avvicendamento in panchina tra Fossati e Ghezzi. Che è atteso ad un altro appuntamento cruciale. La sfida col Legnano deve e può rappresentare un nuovo inizio o l’ennesimo capitolo di un libro che diventa sempre più ‘giallo’ che romanzo. Dall’altra parte un Legnano che è in serie positiva da tre gare e che sta cercando quadratura, equilibri e sostanza da parametrare con ambizioni legittime e realismo del campo a porre i ‘giusti’ obiettivi.

Fossano-Fezzanese (Arbitro: Branzoni di Mestre)

Se non è e non può essere ultima spiaggia, ultima occasione o ultima semplicemente, per il Fossano la sfida contro la Fezzanese vale tre volte di più i tre punti in palio. Perchè la squadra di Viassi non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria, per la classifica, per il morale e per il suo futuro. Unica squadra a cnora senza un successo e quell’ultimo posto che non è ancora incubo ma che la vittoria contro la Fezzanese potrebbe far abbandonare o comunque potrebbe dare tutta un’altra prospettiva. Anche di convinzione e convinzioni. L’esame Fezzanese sarà comunque complicato, sul campo perchè la formazione ligure è squadra compatta con armi taglienti a disposizione, e batterla attesterebbe la bontà e la convinzione di casa Fossano di avere tutte le qualità e possibilità di raggiungere il proprio obiettivo, dando fiato e ossigeno a classifica e organi vitali.



Pontdonnaz-Sestri Levante (Arbitro: Leorsini di Terni)

Guai a farsi ‘tradire’ dalle apparenze. Tra PDHAE e Sestri Levante sarà gara imprevedibile al di là dei numeri presunti o tali. PDHAE reduce da due sconfitte consecutive e che non vince da quattro gare ma che ha agguantato la sua unica vittoria proprio in casa. Sulla carta però, l’avversario peggiore. Perchè i corsari sono la squadra più in forma del momento con le loro 7 vittorie nelle ultime 8 partite e un rimato in còassifica da applausi e che non si assaporava da tempo in quel di Sestri… Guai però a dare il PDHAE per vinto e spacciato… In questa partita e non sollo…



Vado-Ligorna (Arbitro: Esposito di Napoli)

Vado per continuare a stupire, Ligorna per provare a volare. La squadra di Didu con un Di Renzo in edizione speciale, vuole riprendersi vittoria e forse non solo, nella sua serie positiva di 5 gare, le sue 6 vittorie nelle ultime 8 gare e che in casa ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio. Di Fronte un Ligorna in cerca di laurea, in serie positiva da 6 giornate, con due vittorie di fila e che in trasferta non ha mai perso, avendo raccolto 3 pareggi e una vittoria. Lo spettacolo è servito!