Alcione scatenato: Manuzzi & co. spazzano via il Franciacorta

L'Alcione domina per 90 minuti e rimbalza nettamente il Franciacorta grazie alla doppietta del bomber Manuzzi ed al gran gol di Palma, riuscendo a salire in sesta posizione. Per gli ospiti alcune assenza pesano troppo, non ultima quella del tecnico Sgrò, relegato in tribuna causa squalifica.

DOMINIO ALCIONE

Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a dominare la partita ed a creare più occasioni.

Mister Cusatis grazie al suo 4-3-2-1 riesce a scardinare gli schemi della squadra avversaria. Sin dai primi minuti l'Alcione spinge sulla fascia destra, in questo lato del campo scambiano Soldi e Palma trovando molto spazio a disposizione.

La difesa del Franciacorta è molto attenta e grazie alla coppia difensiva Bini-Riva riesce a respingere gli attacchi avversari seppur con qualche problema. Negli ospiti prova a mettersi in evidenza Cappelluzzo che, tranne in due occasioni, non riesce a trovare spazio.Gli Orange sembrano avere un passo differente, con i propri terzini a salire fino al limite dell'area di rigore avversaria, infatti, il terzino destro Soldi riesce più volte ad arrivare al tiro. Al 39’ la svolta: Manuzzi si inserisce con i tempi giusti in area di rigore, dove raccoglie con puntualità il passaggio di un centrocampista: 1-0.

NESSUN SEGNALE

Nel secondo tempo l’Alcione continua a giocare a ritmi alti e a mantenere il controllo del gioco mentre il Franciacorta non riesce a reagire. Dopo appena 4 minuti dall’inizio della seconda frazione, i padroni di casa riescono a trovare il gol del 2-0 grazie al velo del numero 11 Bangal che lascia passare la palla per Bagatti che si accentra e vede sulla fascia l’autore del primo gol Manuzzi. Il Cecchino a tu per tu con Plechero non trema e mette la palla all’angolino basso. Il numero 9 si conferma bomber della squadra con 6 reti in campionato e sempre più trascinatore. Il suo gol mette la parola fine al match. La partita si fa sempre più intensa e si accendono anche gli animi tra le due squadre ma il direttore di gara Giordano riesce a mantenere la partita sotto il suo controllo. Il Franciacorta presta il fianco agli attacchi avversari e subisce anche il terzo gol, realizzato da Palma con un gran sinistro sul secondo palo. Termina così 3-0 l'incontro fra Alcione e Sporting Franciacorta.

IL TABELLINO

Alcione -Sp.Franciacorta 3-0

RETI: 39' Manuzzi (A), 4' st Manuzzi (A), 36' st Palma (A).

ALCIONE(4-3-2-1): Bacchin 7, Soldi 7.5(26' st Petito 6), Chierichetti 7.5, Bonaiti 7, Ortolani 7, Venturini 7, Bagatti 7.5(49' st Pio Loco sv), Palma 8, Manuzzi 8.5, Tucci 7, Bangal 7 (26' st Morselli 6.5). A disp. Spada, Caremoli, Peruchetti, Piccinocchi, Zito, Vecchi. All. Cusatis 8.

SP.FRANCIACORTA (3-5-2): Plechero 5.5, Bini 5.5(7' st Scaglia 6), Riva 4.5 , Boschetti 6(47' st Archetti sv), Bertoni 5, Invernizzi 5(1' st Orlandi 5), Cappelluzzo 5(7' st Bertazzoli 5.5), Bruccini 5.5, Moraschi 5, Piccinni 6.5, Bertazzoli 5.5. A disp. Rovelli, Berna, Marella, Barbisoni, Scarsi. All. Bono 5.

ARBITRO: Michele Giordano 7

ESPULSI: 35' st Riva (S).

AMMONITI: Riva (S), Riva (S), Bonaiti (A)

LE PAGELLE

ALCIONE:

Bacchin 7 Viene preso in causa pochissime volte ma si fa trovare pronto

Soldi 7.5 Partita perfetta del difensore, impeccabile in fase difensiva e non ha timore ad avanzare

26' st Petito 6 Subentra a metà del secondo tempo ma non commette alcun errore

Chierichetti 7.5 Sicuro e preciso in ogni intervento, non teme alcun avversario

Bonaiti 7 Si viene a prendere il pallone dalla difesa e costruisce, il gioco inizia da lui

Ortolani 7 Lotta in mezzo al campo e non fa passare alcun avversario

Venturini 7 Come tutti i suoi compagni mette tutto in campo, fa da diga al centrocampo ma è fondamentale anche in attacco

Bagatti 7.5 Fornisce l'assist per il secondo gol e crea moltissime azioni offensive(49' st Pio Loco sv)

Palma 8 Si trova in qualsiasi zona del campo, è imprendibile e si regala un bellissimo gol

Manuzzi 8.5 Lui è il perno di questa squadra, si sta divertendo a segnare ed è una spina nel fianco degli avversari Imprendibile.

Tucci 7 Non la sua migliore partita ma gioca sempre un buon calcio, dovrebbe concretizzare di più

Bangal 7 Si muove molto e prova a liberarsi, veniva da una doppietta e ci si aspettava qualcosa di più

26' st Morselli 6.5 Entra a risultato acquisito ma cerca di aiutare la sua squadre a mantenere il vantaggio

All. Cusatis 8 Ha preparato benissimo la partita, gestisce la sua squadra fino all'ultimo istante. Gran parte del risultato è merito suo

SP.FRANCIACORTA:

Plechero 5.5 Non ha colpa dei tre gol ma non riesce a dare sicurezza al reparto difensivo

Bini 5.5 Ha grossi problemi a fermare gli attaccanti avversari

7' st Scaglia 6 Cerca di rimediare agli errori dei compagni ed a volte ci riesce

Riva 4.5 Gioca una partita nervosa che si conclude con l'espulsione

Boschetti 6 Si muove molto ma non riesce a incidere (47' st Archetti sv)

Bertoni 5 Uno dei peggiori, non riesce costruire niente di interessante

Invernizzi 5 Soffre molto la pressione avversaria

1' st Orlandi 5 Come i compagni non capisce molto del match e subisce la

pressione avversaria

Cappelluzzo 5 Da un giocatore come lui ci si aspetta molto di più

7' st Bertazzoli 5.5 Prova a costruire qualcosa ma non trova il sostegno dei compagni

Bruccini 5.5 Si muove sia nella fascia che in mezzo al campo, non riesce però a superare la difesa rivale

Moraschi 5 Poco movimento e poca efficacia, non crea pericoli

Piccinni 6.5 Prova a dare sicurezza e spinge i propri compagni, il migliore dei suoi

Bertazzoli 5.5. Si prende il pallone e prova ad appoggiarsi sul centrocampo. Poco aiutato in fase offensiva.

All. Bono 5 Sbaglia la formazione iniziale e non riesce a cambiare in corso del match

ARBITRO: Michele Giordano 7 Era una partita complessa ma è riuscito a tenere il controllo del match, si fa rispettare

LE INTERVISTE

Il mister dell'Alcione Cusatis si complimenta con i propri ragazzi ed esprime tutta la sua gioia per il risultato ottenuto: «Il nostro obiettivo è di fare un campionato diverso rispetto all'anno scorso, puntiamo in alto».

Invece il mister del Franciacorta Sgrò ammette con amarezza la superiorità dell'avversario: «Le favorite del girone sono il Lumezzane ed il Varese, noi però possiamo ambire ai play-off».

Si lascia andare a qualche dichiarazione anche l'uomo partita Manuzzi: «Siamo felicissimi della vittoria ed il risultato è giusto. Voglio segnare il più possibile e mi piacerebbe arrivare in vetta nella classifica cannonieri».