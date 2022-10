La ‘P2’ rilancia Chieri. Borgosesia, a segno il 2006 Giacona! Riscatto Derthona

Vittoria e molto di più per il Chieri di Sorrentino che ritrova tre punti, fiducia e sorrisi nella sfida con il Gozzano grazie a Papagno e Ponsat e l’unica ‘nota negativa’ il tabù dei rigori per Alfiero che si vede parare da Vagge il secondo penalty della stagione. La vittoria però aiuterà a non perdere autostima e fiducia.



Tre risposte del Derthona nella sfida contro il legnano per provare a risalire, ritrovare serenità nello spogliatoio e nell’ambiente con l’uno-due firmato Saccà-Ciko ad aprire le porte ad una vittoria senza se e senza ma che consente ai leoni di ritrovare voglia di sorridere e guardare la classifica con nuova linfa ed entusiasmo.



Agguanta un pareggio che vale molto più di un punto il Fossano. Contro la Fezzanese una sconfitta interna avrebbe probabilmente stroncato il morale anche ai più ottimisti e fiduciosi. E anche se l’appuntamento con la prima vittoria va ancora rimandato, la reazione, il gol e il pareggio portano qualche spiraglio di luce su un cammino non semplice ma alla portata del sogno Fossano.



Pareggia e continua a macinare risultati utili il Bra che contro una Castellanzese alla ricerca di se stessa non si lascia intimorire dallo svantaggio iniziale e arriva un altro pareggio e punto in classifica che continua a far navigare i giallorossi nella parte nobile della graduatoria. Resiste e tiene per oltre un tempo invece il Chisola contro la corazzata Sanremese. La sconfitta poi arriva ma la squadra di meloni conferma e dimostra vitalità e orgoglio da vendere che serviranno nella rincorsa al sogno-salvezza.



Sconfitta pesante per quello che può determinare nella testa dei galletti quella dell’Asti contro la Castanese. Per i biancorossi doveroso ritrovare quella freschezza e quella sfrontatezza che in avvio di stagione l’avevano portato ad ottenere ciò che meritava sul campo mentre una leggera involuzione rischia di riportare nel gruppone che lotta col coltello tra i denti una squadra che ha dimostrato di potersi guadagnare il paradiso senza dover soffrire fino all’ultima giornata.



Pareggio ‘salutare’ tra Borgosesia e Pinerolo. I granata interrompono la serie preoccupante di sconfitte e il Pinerolo mette un altro mattoncino sul suo percorso fatto di concretezza ed equilibri. Da segnalare il gol del vantaggio del Borgosesia, firmato dal classe 2006 (prima volta anche titolare) Giacona! Miracoloso Stresa infine che va sotto col Casale ma rimonta e mette la freccia per venire raggiunto nel finale sul 2-2. Il miracolo di Taliento che respinge a tempo scaduto il rigore di D’Ancora più di un segno del destino. Per entrambe…