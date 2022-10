Giovani D Valore: Chisola secondo in Italia! Conferma Fossano. Lo ‘strano caso del Borgosesia’…

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le classifiche provvisorie di “Giovani D Valore”, l’iniziativa che premia le società con maggior utilizzo di calciatori di fascia Juniores oltre la quota prevista dal regolamento del campionato. Si tratta del primo aggiornamento in questa stagione.



E il Piemonte gonfia il ‘petto d’orgoglio’ perchè la società capolista del Girone A è il Chisola, club neopromosso e che fa e ha fatto del settore giovanile, della filiera dalla scuola calcio e della valorizzazione dei propri giovani una vera e propria filosofia identitaria. Che consente di essere, come punteggio e il suo parziale di 331 punti, la seconda società d’Italia nella speciale classifica Giovani D Valore, dietro soltanto all’Alma Fano del Girone F che ha totalizzato in questa prima proiezione, 442 punti. Chisola che, tra l’altro, solo nell’ultima estate 2022 ha visto i propri gioielli delle giovanili approdare tra i Prof: Germinario al Pescara, Perotti alla Juventus Under 23 e in passato anche Bianco alla Fiorentina e non solo. Per il Chisola del presidente Atzori dunque, anche sul pianeta Serie D dove la squadra è sbarcata per la prima volta nella storia, la conferma di una filosofia che premia, in campo e non solo. E una salvezza da rincorrere e centrare, con la soddisfazione di farlo con i ‘propri giovani’.



Classifica del Girone A che vede al secondo posto un’altra realtà che ha fatto della filosofia dei giovani e della valorizzazione delle forze interne, ovvero il Fossano. Al momento non premiata sul campo dai risultati che avrebbe meritato (con tre pareggi e ancora nessuna vittoria), la società e la squadra non fanno drammi e si affidano alla coerenza di una progettualità che non può e non deve andare dietro a umori e preoccupazioni ‘del momento’ ed emotive. La convinzione e la bontà della filosofia sposata hanno e avranno tutto il tempo, così come avvenuto in questi anni, di affermare anche sul campo il proprio valore. terzo in classifica, un po’ a sorpresa, un’altra società neopromossa: il Pinerolo. Squadra con età media non proprio bassissima ma che ha impiegato numericamente non troppi giovani ma che li ha utilizzati nelle annate dove il punteggio è più alto. Scivola invece al 7° posto il Chieri che nelle ultime stagioni aveva sempre chiuso nei primi tre posti.



Le graduatorie delle prime tre classificate dei nove gironi di Serie D

con i punteggi calcolati fino alla sesta giornata:

Girone A: Chisola 331, Fossano 265, Pinerolo 185

Girone B: Brusaporto 255, Alcione Milano 252, Ponte San Pietro 208

Girone C: Montecchio Maggiore 268, Montebelluna 246, Legnago 192

Girone D: Forlì, Scandicci 244, Giana Erminio 212

Girone E: Orvietana 249, Sangiovannese 245, Tau Altopascio 204

Girone F: Alma Juventus Fano 442, Tolentino 264, Vigor Senigallia 204

Girone G: Lupa Frascati 208, Paganese 192, Ilvamaddalena 172

Girone H: Cavese 272, Nocerina 159, Matera 156

Girone I: Vibonese 258, Santa Maria Cilento 159, Cittanova 150

I punteggi che vanno a formare il totale di ogni squadra infatti, cambiano a seconda dell’annata del giocatore fuoriquota impiegato, con differenze sostanziali. Si va infatti dai 2 punti assegnati per un 2002 in campo, ai 5 per un 2003, i 15 per un 2004, i 25 per un 2005, i 35 per un 2006 e i 45 per un 2007, maggiorati se proveniente dal settore giovanile. Poi ci sono i bonus società: 10% in più se la società partecipa a tutti i campionati della filiera dagli Allievi ai Pulcini. Differenze che ‘premiano’ maggiormente dunque chi magari ne fa giocare ‘meno’ ma di annate più giovani. Criterio con una logica, quella di premiare chi fa giocare giocatori più giovani ma che alla ‘prova Borgosesia’ fa emergere una certa criticità del meccanismo.



Un esempio? Se una squadra fa giocare o subentrare un 2005 fa più punti di chi schiera 12 fuoriquota del 2002 e fa gli stessi punti di chi schiera ben 5 giocatori del 2003. Piccoli esempi che, guardando le prime sei giornate su cui si sono basati i calcoli della prima proiezione del premio Giovani D Valore, evidenziano però una discrepanza nella filosofia. Il ‘caso’ è quello del Borgosesia del Girone A. Nelle prime 6 giornate ha schierato dal primo minuti ben 40 fuoriquota (dal 2001 al 2005, anche se il 2001 è escluso dai punteggio del premio) e ne ha inseriti a gara in corso altri 20, impiegando così, nelle prime 6 giornate ben 60 giovani fuoriquota. Senza contare i 2000 in campo che hanno portato la squadra ad avere un’età media nelle prime 6 giornate di 20,9 anni, con record di 20,4 alla terza giornata (vittoria in casa del Chieri!). Un Borgosesia che con questi numeri però, si trova, nella prima proiezione, ‘soltanto’ al 6° posto.



La domanda allora sorge spontanea: seppur con lo spirito e con differenze e bonus legittimi, forse la graduatoria non mette in realtà in evidenza chi fa giocare i giovani più degli altri ma chi fa giocare quelli di alcune annate e basta dare un’occhiata al confronto tra le prime tre squadre del Girone A senza assolutamente mettere in discussione la bontà ad esempio del lavoro sui giovani di Chisola, Fossano e Pinerolo ma evidenziando che la ‘squadra più giovane d’Italia’, il Borgosesia, sia soltanto al 6° posto nel Girone A per non parlare dell’ipotetica graduatoria nazionale dove probabilmente non comparirebbe tra le prime 20 e più società. A guardare però i dati dei fuoriquota utilizzati nelle prime 6 giornate, quelli subentrati ed evidenziando l’età media della squadra, come si fa a non ‘premiare’ realtà come il Borgosesia che in 6 giornate ha messo in campo 60 fuoriquota (con una media di 10 a partita!) e ha mantenuto una età-media in campo di meno di 21 anni?

SERIE D - GIRONE A - I GIOVANI FUORIQUOTA IMPIEGATI NELLE PRIME 6 GIORNATE DALLE PRIME TRE

DELLA CLASSIFICA PREMIO GIOVANI D VALORE E IL BORGOSESIA (6° solo nel Girone A)



1ª giornata:

Chisola: 4 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (7 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 25

Fossano: 5 fuoriquota dallinizio e 2 fuoriquota subentrati (7 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,5

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio, 1 fuoriquota subentrato (6 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,4

Borgosesia: 6 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (9 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,2



2ª giornata

Chisola: 4 fuoriquota dall’inizio e 4 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23,6

Fossano: 5 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,2

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio, 0 fuoriquota subentrati (5 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23,3

Borgosesia: 7 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (10 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,1



3ª giornata

Chisola: 5 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,6

Fossano: 4 fuoriquota dall’inizio e 4 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,2

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio e 2 fuoriquota subentrati (7 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,9

Borgosesia: 7 fuoriquota dall’inizio e 5 fuoriquota subentrati (12 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 20,4 (vittoria n casa Chieri)



4ª giornata

Chisola: 5 fuoriquota dall’inizio e 4 fuoriquota subentrati (9 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,4

Fossano: 6 fuoriquota dall’inizio e 2 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,2

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio e 1 fuoriquota subentrato (6 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23

Borgosesia: 7 fuoriquota dall’inizio e 3 fuoriquota subentrati (10 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 20,7



5ª giornata

Chisola: 4 fuoriquota dall’inizio e 5 fuoriquota subentrati (9 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23

Fossano: 5 fuoriquota dall’inizio e 2 fuoriquota subentrati (7 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 22,5

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio e 2 fuoriquota subentrati (7 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23,8

Borgosesia: 7 fuoriquota dall’inizio e 1 fuoriquota subentrato (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,4



6ª giornata

Chisola: 6 fuoriquota dall’inizio e 2 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23,2

Fossano: 4 fuoriquota dall’inizio e 4 fuoriquota subentrati (8 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 21,9

Pinerolo: 5 fuoriquota dall’inizio e 1 fuoriquota subentrato (6 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 23

Borgosesia: 6 fuoriquota dall’inizio e 5 fuoriquota subentrati (11 fuoriquota utilizzati in totale)

Età media formazione iniziale 20,7

TOTALI PRIME SEI GIORNATE

Chisola: 28 fuoriquota dall’inizio, 21 subentrati, 49 fuoriquota utilizzati in totale nelle prime 6 giornate.

Età media formazione iniziale 23,3 nelle prime 6 giornate



Fossano: 29 fuoriquota dall’inizio, 17 subentrati, 46 fuoriquota utilizzati in totale nelle prime 6 giornate.

Età media formazione iniziale 21,9 nelle prime 6 giornate



Pinerolo: 30 fuoriquota dall’inizio, 7 subentrati, 37 fuoriquota utilizzati in totale nelle prime 6 giornate.

Età media formazione iniziale 22,9 nelle prime 6 giornate

Borgosesia: 40 fuoriquota dall’inizio, 20 subentrati, 60 fuoriquota utilizzati in totale nelle prime 6 giornate.

Età media formazione iniziale 20,9 nelle prime 6 giornate