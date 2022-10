Alcione e Casatese si spartiscono un tempo a testa

Il match tra Alcione e Casatese finisce 1-1, un risultato che sta stretto a entrambe le squadre. L'Alcione, che veniva dalla vittoria per 3-0 contro il Franciacorta, sale in sesta posizione a 14 punti mentre la Casatese, dopo aver perso l'ultimo match contro il Lumezzane, torna a conquistare un punto e si posiziona in settima posizione sempre con 14 punti. Entrambe le compagini rimangono sulla scia dei play-off ma dovranno tornare alla vittoria se non vogliono perdere altri punti rispetto alle dirette avversarie.

GRINTA E RITMI ALTI

L’Alcione entra in campo con la stessa grinta che aveva dimostrato nell’ultimo match contro il Franciacorta. I ragazzi di mister Cusatis sin dall’inizio premono in avanti ed hanno nei primi minuti due ottime occasioni che però Manuzzi spreca. La Casatese prova a sfruttare la fascia sinistra per creare pericoli alla squadra avversaria ma la difesa di casa non lascia alcuno spazio libero. La squadra ospite non riesce a tenere i ritmi dei padroni di casa, che devono la loro velocità di gioco a Palma, il centrocampista metronomo della squadra in maglia nera. La difesa della Casatese ha diversi problemi a fermare sia Manuzzi che Bangal; i due attaccanti sono sempre in movimento e difficili da fermare. Allo scadere del primo tempo Palma batte dal lato destro del campo un calcio d’angolo, la palla finisce verso il secondo palo e viene colpita di testa da Bagatti che esulta con i propri tifosi.

GOL SBAGLIATO,GOL SUBITO

La Casatese dopo aver discusso nello spogliatoio sembra voler cambiare il volto della partita e inizia (soprattutto grazie a Romano) a dare segnali incoraggianti al proprio allenatore. Proprio il centrocampista prova più volte a impensierire l’estremo difensore avversario che però è attento. L’Alcione vuole trovare il gol della sicurezza e continua a spingere con i propri attaccanti, Manuzzi riesce anche a trovare il gol del 2-0 ma il guardialinee alza la bandierina per un fuorigioco sospetto del bomber. La difesa della Casatese riesce a respingere gli attacchi avversari. Capitan Sassella strappa palloni in mezzo al campo e prova a lanciare i propri attaccanti che però non riescono ad arrivare al tiro perché si imbattono in un’ottima difesa. I biancorossi provano con una serie di passaggi a creare spazi ed al 35’ riescono a guadagnarsi un rigore. Se lo procura Isella, che al momento della battuta non trema e fa 1-1 con una gran botta centrale. Dopo il gol nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo vincente e il match si spegne sul 1-1.

IL TABELLINO

ALCIONE CASATESE 1-1

RETI: 45' Bagatti (A), 35' st rig. Isella (C).

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin 7, Soldi 6, Chierichetti 5.5, Bonaiti 6, Ortolani 5.5, Venturini 6.5, Bagatti 7.5, Palma 7, Manuzzi 6.5, Tucci 5.5, Bangal 6.5 (28' st Morselli 5.5). A disp. Spada, Caremoli, Ciappellano, Pio Loco, Piccinocchi, Petito, Zito, Vecchi. All. Cusatis 6.5.

CASATESE (4-4-2): Picarelli 7, Scipione 5.5, Tocci 5.5 (20' st Stefanoni 5.5), Romano 6, Pirola 5.5, Gulinelli 5.5, Comberiati 5.5, Sassella 6 (35' st Ballabio sv), Quaggio 6, Isella 6.5, Sala 5.5 (10' st Citterio 5.5). A disp. Zanoli, Silba, Perego, Polenghi, Costanzo, De Meo. All. Commisso 6.5.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta 6.

AMMONITI: Isella (C), Pirola (C), Soldi (A), Tocci (C), Chierichetti (A), Romano (C).

LE PAGELLE

ALCIONE

Bacchin 7 Nel primo tempo è uno spettatore non pagante, nella seconda frazione di gioco dà sicurezza al reparto.

Soldi 6 Bene in fase difensiva, potrebbe spingere in fase offensiva

Chierichetti 5.5 Difficile da saltare ma in alcune situazioni interviene in ritardo

Bonaiti 6 Sicuro negli interventi, riesce a costruire da dietro

Ortolani 5.5 Non il suo miglior match, forse stanco ma non dà il massimo

Venturini 6.5 Ci mette il piede, ci mette la testa, l’importante è prendere il pallone. Una sicurezza

Bagatti 7.5 Segna il gol che sblocca il match, con i suoi inserimenti mette in apprensione la difesa avversaria

Palma 7 Sembra che danza sul pallone, detta il ritmo del gioco

Manuzzi 6.5 Si muove molto e lotta su tutti i palloni, gli manca solo il gol

Tucci 5.5 Nel reparto offensivo è colui che si muove di meno

Bangal 6.5 Tutte le palle alte sono le sue, fa quel che può e fornisce palloni invitanti per i compagni

28' st Morselli 5.5 Entra a partita in corso ma prova sulla fascia a creare pericoli

All. Cusatis 6.5 La squadra lo segue e gioca un ottimo calcio, forse poteva provare a cambiare la partita con qualche giocatore dalla panchina

CASATESE

Picarelli 7 A inizio match salva la squadra, senza di lui la Casatese poteva subire tanti gol

Scipione 5.5 Spinge molto in fase offensiva ma non riesce a creare nessuna occasione nitida

Tocci 5.5 Soffre in fase difensiva, non riesce a seguire gli attaccanti avversari

20' st Stefanoni 5.5 Entra a metà secondo tempo ma fa il suo dovere

Romano 6 È l’uomo che dà grinta ai propri compagni, potrebbe essere più preciso in fase di realizzazione

Pirola 5.5 Non il suo miglior match, deve gestire meglio il pallone

Gulinelli 5.5 Come tutto il centrocampo non gioca un’ottima partita

Comberiati 5.5 Perde alcuni contrasti e non gestisce al meglio i palloni ricevuti, mette molta grinta

Sassella 6 Molto bene in fase di ripiegamento, poco preciso in fase di costruzione (35' st Ballabio sv)

Quaggio 6 Si viene a prendere spesso il pallone e prova a gestirlo con il centrocampo

Isella 6.5 Si conquista il rigore e lo sigla, una sicurezza

Sala 5.5 Si muove poco e non trova spazi

10’ st Citterio 5.5 Entra per dare linfa nuova alla squadra, la sua prestazione è condita da vari errori

All Commisso 6.5 La sua squadra aveva iniziato male il match ma grazie ai cambi ed alle sue indicazioni è riuscito a mutare il match. Dovrà analizzare un brutto primo tempo.

Arbitro

Acquafresca di Molfetta 6 Lascia correre poco, forse ha il timore che il match si possa accendere. Ha ragione ad assegnare il calcio di rigore ma si fida, erroneamente, dell’assistente sull’annullamento del gol di Manuzzi.

LE INTERVISTE

Gli allenatori a fine partita hanno rilasciato delle dichiarazioni.

Il mister della Casatese Commisso si è detto contento per il punto visto come era iniziato il match anche se sperava in un approccio migliore da parte dei suoi giocatori.

Ha spiegato che la squadra vista nei primi 45 minuti non gli è piaciuta mentre è soddisfatto della grinta messa in campo nella ripresa.

Infine, ha detto: «Stiamo crescendo e stiamo giocando bene ma dobbiamo segnare di più. Fino alla sosta vogliamo fare più punti possibili anche se è un girone complicato».

L’allenatore Cusatis dell’Alcione ha analizzato il match e spiegato che nel primo tempo i suoi ragazzi potevano segnare molto di più mentre nel secondo tempo hanno provato a giocare molto sulla profondità invece di gestire il pallone.

Ha continuato dicendo: «Dobbiamo pensare al match di coppa e faremo recuperare qualche giocatore mentre con il Sona non sarà una partita semplice».