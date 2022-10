Asti al quadrato, rammarico Chisola. Chieri: rimonta del cuore a Bra. PDHAE da incorniciare

I punti e le vittorie pesanti le firmano PDHAE, Borgosesia, Asti, Gozzano, Legnano e Castellanzese. La rimonta del cuore la firma il Chieri a scapito di un Bra che si vede raggiunto e svanire il ‘primato’ tra le squadre piemontesi.

Un punto prezioso per il Pinerolo che sa di brodino per il Derthona mentre il Casale (da ammirare il gruppo che continua con onore nonostante la situazione drammatica dei nerostellati…). Con Chisola e Fossano soprattutto dall’altra parte del sole a patire sconfitte brucianti (per la squadra di Meloni ad Asti) e pesanti (il 3-0 a Legnano questa volta fa più male…).

L’apertura e il palcoscenico però, sono tutti per il PDHAE di Lollo Parisi, che sbanca Sanremo e infligge la prima sconfitta al colosso ligure in questa stagione. PDHAE avanti addirittura per 0-2 e scacco matto alla presunta regina da cineteca e tre punti pesantissimi in classifica per gli orange. Nell’anticipo vittoria importante del Borgosesia dopo le 6 sconfitte nelle ultime 7 gare, grazie al rigore a tempo scaduto di Marra.

Rigori, rigoristi e portieri protagonisti di giornata. Vagge a Gozzano respinge il rigore del possibile pareggio a Donaggio (vincente quello del golden-boy di casa Sangiorgio) - col Gozzano prima squadra piemontese in classifica - mentre sfortunata l’impresa del giovane e bravo Montiglio in casa Chisola: respinge il penalty di Cannas a pochi minuti dalla fine ma sulla ribattuta è Legal ad affondare colpo e Chisola per una vittoria fondamentale per l’Asti e che brucia ancora di più per i ragazzi di Meloni. Asti che torna alla vittoria dopo 7 giornate di continuità ma senza i tre punti e la classifica che sorride.

Rimonta del cuore del Chieri grazie ancora alle magie di ‘Harry Ponsat’ che firma la doppietta che rimonta il doppio vantaggio di casa firmato Tuzza-Menabò. Niente gol per l’ex Alfiero. Tre punti pesanti anche per la Castellanzese dopo tre sconfitte nelle ultime 4 gare mentre il Legnano si dà una spinta col 3-0 al Fossano di Viassi che continua, giustamente, a professare fiducia ma che comincia a vedere le rivali in classifica un po’ troppo da lontano…

Finisce 0-0 poi la sfida di Pinerolo, ‘curiosamente’ appaiate in classifica a dispetto dell’etichetta da neopromossa per i blues e di presunta corazzata dei leoni. Pinerolo che continua la sua marcia di fiducia verso la salvezza, punto che invece sa di brodino per il Derthona e per il fresco neo tecnico Chezzi, forse più alla ricerca di equilibri che di nuovi e rinnovati entusiasmi. Peccato, perchè questa poteva essere la stagione giusta per provare a sognare: senza ‘corazzate’ e le liguri a dettare legge.