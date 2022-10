La paura per 90'... Finisce in bianco tra il Pinerolo (che sorride) e il Derthona (che non ride)

Pinerolo per fare 'legna' e dare continuità all'obiettivo salvezza. Derthona 'agrodolce' che, dopo il ritorno alla vittoria con il Legnano, prima per il fresco neo-tecnico Chezzi, temono più di perdere rispetto alla voglia di vincere per provare a risalire una classifica in linea con le vecchie e nuove ambizioni. Ne esce un pareggio a reti inviolate che premia e daà certamente più morale e fiducia alla squadra di Rignanese che slancio di entusiasmi al Derthona. Che, come fanno i 'convalescenti' si accontenta del brodino per ritrovare la forma migliore... I biancoblù scendono in campo con un 5-3-2 che si trasforma in fase offensiva portando i quinti a fare le ali, per portare più uomini a ridosso dell'area avversaria. Sull'altra panchina l'allenatore Chezzi decide di optare per un prudente 4-4-2 di contenimento.

Pinerolo in possesso, Derthona attendista Match che sin dai primi minuti di gioco dà la sensazione di vedere due squadre che vogliono studiarsi e non vogliono rischiare la giocata. Il Pinerolo mantiene bene il pallone creando una trama di gioco lunga e complessa ma senza praticamente mai trovare varchi nella difesa bianconera ( oggi in maglia gialla). Padroni di casa che allargano il gioco per cercare di trovare più soluzioni offensive. Galasso è il più cercato dai biancoblù nei primi 10' di gioco, il numero 7 svaria liberamente tra le due fasce ma nonostante i suoi dribbling e cross, vere e proprie occasioni non ne arrivano, anche grazie all'ottima difesa compatta degli ospiti. Bianconeri che sanno difendere e sanno come reggere la pressione avversaria in questi primi minuti. Al quarto d'ora i Tortonesi si affacciano in avanti e conquistano un buon angolo. Dagli sviluppi del calcio d'angolo la palla finisce tra i piedi di Ciko, che da uno sguardo in mezzo e crossa dalla trequarti, l'ottimo cross però non riesce ad essere sfruttato da Sacca, che nel tentativo di colpire il pallone si scontra con un avversario (in maniera fortuita) in area. Il numero 7 bianconero è costretto ad uscire dal campo ed ad essere sostituito per via di un taglio sopra il sopracciglio sinistro, sfortunato il Derthona che perde una pedina importante per questo match. Al suo posto entra D'Arcangelo.

La partita riprende con in possesso il Pinerolo, che sempre con molti scambi cerca di portare su il pallone e la squadra. Al 19' De Riggi si gira bene al limite dell'area ed ha solo praticamente il portiere da battere, ma viene abbattuto da Agazzi, che rimedia il giallo, forse avrebbe meritato qualcosa in più, ma l'arbitro non è dello stesso parere della panchina biancoblù. La gara entra in un limbo dove nessuna delle due formazioni vuole affondare il colpo, la paura di una ripartenza avversaria è tale da giocare in maniera semplice senza forzare le giocate. Con un ritmo più basso il Derthona comincia a guadagnare campo e fiducia, le palle inattive sono sempre un punto di forza per gli ospiti in questa partita, ma comunque i pericoli per Faccioli sono davvero minimi. Si arriva al 38' quando Maio Galasso e De Riggi scambiano con classe e tecnica all'interno dell'area avversaria, al tiro va Maio che però spara alto sulla traversa, bellissima azione del Pinerolo ma senza brividi per Fiory. Dalla ribattuta dell'estremo difensore, il Derthona conquista grazie a Romarione un calcio d'angolo. Angolo battuto da Ciko, perfetto per Turchet che gira di sinistro al volo da dentro l'area, palla però fuori di un metro abbondante. Primo tempo che finisce qua 0-0 all'intervallo.

Nessuno dà l'affondo La seconda frazione di gioco non rincomincia in maniera troppo divergente dal primo tempo, anzi il Pinerolo è sempre in possesso palla e per i primi 5' sembra voler dare un qualcosa in più, soprattutto con Galasso che sulla destra fa il panico. Ma comunque la difesa Tortonese resiste e riparte bene. Proprio su una ripartenza il Derthona si fa pericoloso, Romarione dopo uno scambio con Ciko crossa dalla destra per D'Arcangelo, il numero 30 bianconero stoppa di petto e va al tiro di destro, palla però alta sopra la traversa di Faccioli.

Il secondo tempo però ha la caratteristica di essere molto spezzettato per via di tanti falli, soprattutto a centrocampo. Ne risente il ritmo partita e la sua qualità. Il Derthona però sembra essere più vispo e al 11' crea ancora sulla destra con Ciko, che crossa bene sul secondo palo dove arriva come un treno Trevisiol, l'attaccante Tortonese stoppa il pallone con una gran giocata in mezzo a due difensori, ma poi al momento della conclusione il tiro è debole e facile per Faccioli bloccare. Il Derthona sembra essere più in partita in questa fase e il pressing adottato soprattutto a centrocampo né da prova, anche se la gara comunque è sempre in equilibrio.

Si arriva al 20' quando i padroni di casa riescono ad uscire e a creare una buona occasione, stavolta dalla destra, Ozara salta bene un avversario di velocità, poi vede De Riggi in mezzo e quindi crossa per il compagno, De Riggi va di prima in sforbiciata, bel gesto tecnico ma palla fuori non di molto, si dispera il numero 9 biancoblù. Ora è il turno dei padroni di casa di attaccare, la giocata di De Riggi sprona tutta la squadra a provarci di più. Al 23' infatti i biancoblù recuperano una buona palla con Galasso al limite dopo una serie di rimpalli in area, il numero 7 dribbla un avversario, entra in area e va al tiro con il sinistro, la palla passa tra le gambe di un paio di giocatori per poi essere bloccata da Fiory, non facile per l'estremo difensore. Il Pinerolo insiste e al 26' ci prova ancora, stavolta è Maio riceve al limite dopo una bella azione solitaria di Ciliberto, il numero 11 non ci pensa due volte, carica il destro e va alla conclusione, alta sopra la traversa.

https://www.sprintesport.it/serie-d/2022/10/27/news/giovani-d-valore-chisola-secondo-in-italia-conferma-fossano-lo-strano-caso-del-borgosesia-522810/

Ospiti che dopo aver subito al 28' riescono ad uscire dalla pressione Pinerolese. Ciko viene servito al limite da Trevisiol dopo un buon contropiede, Ciko carica il destro e va al tiro, potente ma centrale, para bene Faccioli. Il Derthona però non vuole abbandonare la trequarti avversaria e solo due minuti più tardi si conquista una punizione con D'Arcangelo dai 25 metri. Sul pallone va Manasiev, il numero 10 bianconero calcia con potenza e precisione direttamente al sette, Faccioli deve letteralmente volare a salvare con un miracolo la sua porta, si dispera Manasiev che stava per esultare. Gli ultimi 15' sono sostanzialmente un lungo possesso palla del Pinerolo che non porta a soluzioni interessanti.

IL TABELLINO

Pinerolo-Derthona FbC 0-0

PINEROLO (4-2-3-1): Faccioli 6.5, Ambrogio 6, Utieyin 6.5, Ozara 6.5 (22' st Costantino 6), Gjura 6, Tonini 6.5, Galasso 6.5, Sangiorgi 5.5, De Riggi 6.5, Ciliberto 6 (34' st Campra sv), Maio 6. A disp. Bonissoni, Ferrato, Viretto, Mirabelli, Dedominici, Andretta, Micelotta D.. All. Rignanese 7.

DERTHONA FBC (4-3-3): Fiory 6, Agazzi A. 6, Zucchini 6, Saccà sv, Ciko 6.5, Manasiev 6.5, Trevisiol 6 (15' D'Arcangelo 6), Procopio 5.5, Romairone 6, Fomov 5.5, Turchet 5.5 (20' st D'Orazio 6). A disp. Bertozzi, Gomez, Tambussi, Giannone, Soplantai, Matera, Linussi. All. Chezzi 5.5.

ARBITRO: Vailati di Crema 6.5.

ASSISTENTI: Lentini di Milano e Algeri di Milano.

AMMONITI: Manasiev (D), Procopio (D), De Riggi (P), Ciliberto (P), Maio (P), Agazzi A. (D).

LE PAGELLE

PINEROLO

FACCIOLI D. 6.5 Non molto impegnato oggi, para bene nel primo tempo, ma non subisce chissà che pericoli. Bravo sulla punizione di Manasiev nella ripresa dove salva con un miracolo il risultato.

AMBROGIO S 6 Terzo centrale a destra nella difesa a cinque, gioca con diligenza anche se va in affanno nel finale della partita.

UTIEYIN OGBEIFO F. 6.5 Quinto della difesa a cinque in fase di non possesso, ala sinistra invece in fase di possesso. Gioca una gara di sostanza e corsa, da bene il suo contributo in fase difensiva, in attacco fatica come tutta la squadra.

OZARA D. 6.5 Lui invece è il quinto di destra, anche lui gioca una buona partita, meglio in fase offensiva dove crea per i compagni, soffre un po' la pressione avversaria quando difende.

21'st Costantino 6.5 Entra con grande voglia, ci prova per i 20' che ha di spazio, ma non riesce ad incidere come vorrebbe.

GJURA K. 6 Terzo centrale di sinistra nella difesa a cinque, bene nel primo tempo dove non è molto impegnato. Nella ripresa soffre le incursioni avversarie.

TONINI M. 6.5 "Cattiveria" e quantità oggi per lui. Recupera svariati palloni, le dà e le prende come un fabbro. Lotta fino alla fine da difensore vero.

GALASSO A. 6.5 Ottima la sua gara, si spegne però nel finale. Partita giocata con grande intensità, crea bene per i compagni e va al tiro svariate volte, ma senza mai creare veri pericoli al Fiory.

SANGIORGI A. 5.5 Complicata per lui la partita oggi. Soffre il pressing avversario, sbaglia le misure e i tempi dei lanci soprattutto nel secondo tempo, giornata no.

DE RIGGI S. 6.5 Ci ha provato in qualsiasi maniera, anche in sforbiciata, ma oggi la difesa avversaria lo ha tenuto bene. Gioca però anche per la squadra facendola salire e creando buone azioni per i compagni.

CILIBERTO A. 6 Esce solo nel secondo tempo la sua qualità, nel primo tempo ha giocato più basso e con più timore.

MAIO E. 6 Gara buona la sua, gioca con qualità, va al tiro svariate volte ma senza mai trovare lo specchio. Va in affanno quando gli avversari attaccano.

All Rignanese 7 Buona gara quella della sua squadra, ma forse il troppo timore di prendere gol ha influito sulla psiche dei calciatori. Squadra che comunque c'è e gioca un buon calcio. Può essere fiducioso per il futuro.

DERTHONA

FIORY 6 Per lui oggi partita da spettatore non pagante. Salva bene su Galasso nella ripresa, per il resto si gode il pomeriggio soleggiato di Pinerolo.

AGAZZI 6 Difensore centrale della difesa a quattro, rischia il rosso diretto quando abbatte De Riggi al limite nel primo tempo. Soffre comunque tutta la partita il numero 9 avversario, ma con determinazione riesce a contenerlo.