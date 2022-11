Una sconfitta nelle ultime 8 gare, ma arriva l'esonero: a Seregno giunge un ex Livorno

Una sconfitta all'esordio e solo un'altra nelle 8 partite successive, poi 3 vittorie e 4 pareggi per un bottino totale di 13 punti collezionati nel corso delle prime 9 giornate di campionato. È con questi numeri che l'avventura di Maurizio Lanzaro sulla panchina del Seregno arriva a una fine. La società ha infatti deciso di cambiare la guida tecnica affidandosi a Francesco Buglio, nell'ultima stagione fautore del ritorno in Serie D del Livorno. A lui il compito di cucire il gap dalle prime della classe, da riprendere nonostante il buon avvio di Lanzaro per non perdere di vista il treno diretto verso la Serie C.

LE MOTIVAZIONI DI IURATO

«Sono qui a raccontarvi un evento importante presso il Seregno Calcio: abbiamo valutato di fare un cambio di direzione tecnica e cogliamo l'occasione per ringraziare mister Lanzaro per averci lasciato un gruppo sano, con un'ottima classifica. - esordisce il presidente Fabio Iurato nella diretta Facebook avviata per comunicare ai propri sostenitori la decisione - Abbiamo fatto questa scelta solo per cercare di avere al timone di questa barca a vela bellissima un conduttore che sappia capire da dove viene il vento guardando l'orizzonte. Tutto questo significa che abbiamo semplicemente cercato un allenatore che abbia un curriculum e un'esperienza importante, che abbia le intuizioni che sono necessarie per vincere qualche partita e fare la differenza a fine anno». Identikit che corrisponde al nome di Francesco Buglio, tecnico catanese con alle spalle una breve carriera da giocatore tra Varese (con cui ha esordito in Serie A nel 1975 contro il Napoli), Salernitana e Viareggio, e una ben più ricca da allenatore, dove ha spaziato dalla SPAL al Casale, passando per Alessandria, Rimini e Pavia. «Per questo abbiamo scelto Francesco Buglio, che ha una carriera importante. - prosegue infatti Iurato - Ha allenato in Lega Pro, in piazze di Serie D importanti e l'ultima chicca è stata vincere il campionato a Livorno in una piazza veramente difficile. Pensiamo di aver fatto la scelta giusta».

LE IMPRESSIONI DI BUGLIO

Il timone passa dunque nelle esperte mani di Buglio, che racconta così l'approdo in quel di Seregno: «Sono chiaramente emozionato e contento di essere in una piazza così importante e ringrazio il presidente per avermi dato la possibilità di venire a Seregno e di trovare un gruppo importante, con una buona classifica, ma che soprattutto ha dei valori. Voglio ringraziare la qualità del collega che sostituisco perché parto con dei vantaggi grazie a lui e al suo valore, e grazie a questi ragazzi a cui chiederò dei miei concetti per migliorare questa situazione positiva che ho ereditato. È un gruppo che tecnicamente ha dei giocatori che in questa categoria possono dire la loro». Una partenza tutto sommato positiva quella di Lanzaro, che permette al collega di ripartire da una condizione di 2 soli punti di svantaggio dalla zona playoff, obiettivo primario. «Tutti dobbiamo avere un obiettivo che è la parte sinistra della classifica, per farlo serve un filotto importante e devo dire che ho già il vantaggio di partire con due risultati positivi. - racconta Buglio - I ragazzi hanno delle energie positive, hanno anche un'autostima, però dobbiamo creare, se possibile, questo filotto che ci possa permettere di dire la nostra sulla parte sinistra della classifica. È chiaro che questo obiettivo va raggiunto con la società e con i giocatori. Questa sarà una settimana particolare, dove chiaramente i giocatori devono lavorare di più del solito e fare una partita straordinaria, sopra le righe, per loro e per l'allenatore che ho sostituto». Punti di partenza del nuovo tecnico il 4-2-3-1 e il 4-3-3, moduli già impiegati nelle precedenti avventure e ora base del suo Seregno, con cui esordirà questa settimana contro il Franciacorta.