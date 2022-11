Il Lumezzane non scappa: Poesio porta un punto alla Varesina

Non si fanno eccessivamente male Varesina e Lumezzane. A Venegono Superiore finisce 1-1. Succede tutto nei primi dieci minuti, quando il solito Poesio rimette le cose a posto dopo l’ennesima gioia di Alessandro. I due trascinatori si confermano dunque protagonisti e figure della partita, non disattendendo le aspettative degli appassionati. I padroni di casa in questo modo scongiurano l'ipotetica fuga della capolista conservando allo stesso tempo il terzo posto in classifica. Per gli ospiti, per la prima volta in stagione colpevoli d’aver subito una rete in trasferta, rimane comunque la buona prestazione e qualche dubbio per un episodio nell’area di rigore avversaria.

BOTTA E RISPOSTA

I primi minuti della partita sono lo specchio del timore reverenziale di cui poteva comprensibilmente soffrire la Varesina. L’ariete bresciana impiega infatti solo sei minuti per sfondare la porta di casa, neanche a dirlo, portando sul tabellino la firma dell’immarcabile Alessandro, al decimo gol in altrettante uscite. Da sottolineare la precisissima assistenza di Regazzetti con un gran traversone dalla destra. Paradossalmente la rete è un toccasana per la banda di Spilli, che si risveglia dal torpore riscoprendosi all’altezza delle aspettative. Soprattutto in campo aperto, quando il Lumezzane deve fare i conti con qualche transizione mal calibrata. Il pareggio arriva praticamente subito, al 10’, propiziato da una spizzata decisiva di un reattivissimo Ekuban agli indirizzi di capitan Poesio che, tutto solo, mette il pallone alle spalle di Filigheddu. Potrebbe iniziare una nuova sfida, ma le scorie iniziali fanno traballare ancora la Varesina, in difficoltà in fase difensiva: Forte si ritrova addirittura nelle condizioni di calciare a botta sicura da due passi; Bernardi fa i miracoli e mura l’attaccante ospite. Con il passare del tempo il match appare più equilibrato e vivace nei duelli in mezzo al campo. I rossoblù di Venegono Superiore chiudono meglio gli spazi all’estro di Alessandro e soci e rispondono in contropiede, in particolare tentando di sfruttare la catena di sinistra; Schieppati appare tanto coraggioso da ritagliarsi la possibilità di scaraventare un gran mancino dai 25 metri, ma la conclusione sorvola alta la traversa. Il Lumezzane dal canto suo funziona a sprazzi, meglio quando Pesce dà ordine alla manovra. Così, proprio su un suo bel cambio di gioco in chiusura di prima frazione, arriva dalla lunga distanza una magnifica conclusione di Poledri che spaventa uno Spadavecchia battuto. L’estremo difensore tira un sospiro di sollievo prima di raccogliere asciugamano e borraccia e rientrare negli spogliatoi. Le premesse in vista del secondo tempo sembrano scoppiettanti.

SENZA FARSI DEL MALE

Passano dieci minuti dall’inizio della ripresa e proprio Spadavecchia deve bloccare un colpo di testa da due passi di Forte. Il segnale è chiaro: il Lumezzane vuole premere per far sua la partita. Al 20’ un contatto dubbio all’interno dell’area della Varesina tra Alessandro e Zefi tiene tutti con il fiato sospeso. Fortunatamente per Spilli non ci sono conseguenze. Da qui però arriva l’dea di inserire Orellana nella disputa per provare a risalire la corrente. Dal 70’ arrivano effettivamente due scosse in rapida successione, sebbene griffate dagli altri subentrati: prima Biaggi non colpisce in maniera ideale un pallone vagante sui venti metri, poi è bravo Filigheddu a negare in presa bassa l’esultanza a Pino. Le maglie bianche non si scompongono e bussano nuovamente dalle parti di Spadavecchia, che si ritrova un po’ per caso un pallone clamorosamente sbucciato da Troiani in sortita offensiva. Lo stesso portiere è sicuro anche poco dopo su un piazzato centrale di Poledri. L’1-1 sembra non accontentare neanche i padroni di casa; all’88’ infatti un gran lavoro sulla trequarti di Orellana apre il campo a Poesio che, pur rientrando bene sul destro, strozza la conclusione: palla a lato. Nonostante le due compagini siano armate delle migliori intenzioni, sembrano mancare le energie necessarie per spezzare l'equilibrio del match, che si conclude dopo quattro minuti di recupero con un giusto pareggio.

IL TABELLINO

VARESINA - LUMEZZANE 1-1

RETI: 6' Alessandro (L), 10' Poesio (V).

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia 6.5, Zefi 6.5, Bernardi 7, Gasparri 6.5 (35' st Sberna sv), Poesio 7.5, Ekuban 6.5 (15' st Pino 6), Sali 6 (24' st Orellana 6), Schieppati 7, Lucentini 6, Malvestio 6 (12' st Biaggi 6), Grieco 6.5 (45' st Donizetti sv). A disp. Baglieri, Trenchev, Pozzi, Clerici. All. Spilli 6.5.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu 6, Regazzetti 7, Rigo 6.5, Troiani 6, Pesce 6.5, Tomas 7, Spini 6 (35' st Sperti sv), Calì 6, Forte 6 (15' st Antonelli 6), Alessandro 7, Poledri 6.5 (35' st Folli sv). A disp. Pisoni, Pogliano, Tortelli, Parodi, Squarzoni, Parravicini. All. Franzini 6.

ARBITRO: Palumbo di Bari 5.5.

AMMONITI: Pesce (L), Troiani (L), Gasparri (V), Calì (L), Malvestio (V), Orellana (V).

PAGELLE IN AGGIORNAMENTO